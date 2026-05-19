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Keittiökoneet ja -välineet | Philips Home

Philipsin keittiölaitteet

Nauti terveellisistä, kotitekoisista aterioista joka päivä

Tehdään terveellisestä, kotitekoisesta ruoanlaitosta helpompaa ja nautinnollisempaa. Airfryerista ja sekoittamisesta leipomiseen, pastan valmistukseen ja muuhun - laitteemme tekevät kokkaamisesta helpompaa. lue vähemmän

Philips Dual Basket Airfryer, joka valmistaa rapeaa ja mehevää falafelia maustetun kukkakaalin kanssa. Kädet vetävät ulos laatikot ja teksti &quot;Makuvallankumous!&quot; ilmestyy.
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Innovatiivisia ratkaisuja jokaiseen ateriaan

Helpota arkikokkaamista Philipsin keittiölaitteilla.


Palkittu
 

Valitse lisävarusteet

Airfryer lisävaruste Leivontasarja XL

Airfryer lisävaruste Leivontasarja XL

HD9945_01

  • 1 leivontalisätarvike
  • 9 silikonista muffinivuokaa
€ 37,99
6,2 litran Airfryerin lisävaruste Grillauslisävarustesarja

6,2 litran Airfryerin lisävaruste Grillauslisävarustesarja

HD9946_00

  • Grillilevyvaruste
  • Inspiraatiota HomeID-sovelluksesta
  • Helppo puhdistaa
€ 37,99
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l Airfryerit Kaksikerroksinen lisävarustesarja

Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l Airfryerit Kaksikerroksinen lisävarustesarja

HD9920_00

  • Maksimoi ruoanlaittotila kahdella kerroksella
  • Kypsennä koko ateria yhdellä kertaa
  • Konepestävä, helppo puhdistaa
€ 31,99
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l Airfryerit Aamiaislisävarustesarja

Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l Airfryerit Aamiaislisävarustesarja

HD9921_00

  • Valmista monipuolinen aamiainen yhdellä kertaa
  • Konepestävä, helppo puhdistaa
31,99 €
Airfryer lisävaruste Grillaussarja XXL

Airfryer lisävaruste Grillaussarja XXL

HD9959_00

  • Grillilevy
  • 6 varrasta
€ 42,99
8,3 litran Airfryerin lisävaruste 3-in-1-ruoanjakovaruste

8,3 litran Airfryerin lisävaruste 3-in-1-ruoanjakovaruste

HD9916_00

  • Valmista 3 ruokaa kerralla
  • Enemmän tilaa useammalle ruoalle
  • Uusia ideoita HomeID-sovelluksesta
€ 24,99
Airfryer lisävaruste Leivontasarja XXL

Airfryer lisävaruste Leivontasarja XXL

HD9957_00

  • Leivinpelti (2,5 l)
  • 9 kpl silikonisia muffinivuokia
€ 42,99
8,3 litran Airfryer XXL:n lisätarvike 2-in-1-höyrytys- ja -wokkaussarja

8,3 litran Airfryer XXL:n lisätarvike 2-in-1-höyrytys- ja -wokkaussarja

HD9960_00

  • Höyrytä kasviksia ja taikinanyyttejä
  • Wokkaa terveellisiä perheaterioita
  • Lukitus- ja sekoitusjärjestelmä
59,99 €
8,3 litran Airfryerin lisävaruste Pizza- ja grillilevy

8,3 litran Airfryerin lisävaruste Pizza- ja grillilevy

HD9963_00

  • Pizzan paistamiseen ja grillaamiseen
  • Rapea pohja
  • Grillaa mm. lihaa ja kalaa
€ 59,99

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¹ Annos arvioitu 800 g:n pastamäärän perusteella.
² Naudanliha kypsennetty 30 minuutissa lämmityksestä paineen vapautumiseen, verrattuna 60 minuuttiin liedellä keittäessä.
³ Verrattuna muihin Philips Airfryereihin​.

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2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus

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Ilmainen toimitus

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