Keittiökoneet ja -välineet | Philips Home

Herkullista grillausta täydellisillä tuloksilla

Laaja valikoima korkealaatuisia Philips-sähkögrillejä tekee herkullisten aterioiden valmistamisesta nopeampaa, helpompaa, terveellisempää ja maukkaampaa. Helppo asentaa ja käyttää – Philips-grillit sopivat täydellisesti kiireisiin keittiöihin ja ne tulevat nopeasti perheen suosikiksi. Nauti mehukkaista, täydellisesti paistetuista tuloksista ympäri vuoden – vähemmällä savulla, hajulla ja vaivalla.

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