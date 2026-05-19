Keittiökoneet ja -välineet | Philips Home
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Airfryer lisävaruste Leivontasarja XL
HD9945_01
- 1 leivontalisätarvike
- 9 silikonista muffinivuokaa
6,2 litran Airfryerin lisävaruste Grillauslisävarustesarja
HD9946_00
- Grillilevyvaruste
- Inspiraatiota HomeID-sovelluksesta
- Helppo puhdistaa
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l Airfryerit Kaksikerroksinen lisävarustesarja
HD9920_00
- Maksimoi ruoanlaittotila kahdella kerroksella
- Kypsennä koko ateria yhdellä kertaa
- Konepestävä, helppo puhdistaa
Lisävaruste, 6,2, 8,3 ja 9 l Airfryerit Aamiaislisävarustesarja
HD9921_00
- Valmista monipuolinen aamiainen yhdellä kertaa
- Konepestävä, helppo puhdistaa
8,3 litran Airfryerin lisävaruste 3-in-1-ruoanjakovaruste
HD9916_00
- Valmista 3 ruokaa kerralla
- Enemmän tilaa useammalle ruoalle
- Uusia ideoita HomeID-sovelluksesta
Airfryer lisävaruste Leivontasarja XXL
HD9957_00
- Leivinpelti (2,5 l)
- 9 kpl silikonisia muffinivuokia
8,3 litran Airfryer XXL:n lisätarvike 2-in-1-höyrytys- ja -wokkaussarja
HD9960_00
- Höyrytä kasviksia ja taikinanyyttejä
- Wokkaa terveellisiä perheaterioita
- Lukitus- ja sekoitusjärjestelmä
8,3 litran Airfryerin lisävaruste Pizza- ja grillilevy
HD9963_00
- Pizzan paistamiseen ja grillaamiseen
- Rapea pohja
- Grillaa mm. lihaa ja kalaa
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¹ Annos arvioitu 800 g:n pastamäärän perusteella.
² Naudanliha kypsennetty 30 minuutissa lämmityksestä paineen vapautumiseen, verrattuna 60 minuuttiin liedellä keittäessä.
³ Verrattuna muihin Philips Airfryereihin.
Tervetulotarjous
Rekisteröidy ja nauti 15 % alennusta ensimmäisestä ostoksestasi
2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus
Välitön takuurekisteröinti ostoksesi yhteydessä
Ilmainen toimitus
Ilmainen toimitus kaikkiiin yli 23 euron ostoksiin
Osta nyt, maksa myöhemmin
Maksa jopa 30 päivää myöhemmin Klarnalla