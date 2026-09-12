Vedenkeittimet | Sähköiset vedenkeittimet | Philips Home
Vedenkeittimet ja sähköiset vedenkeittimet
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2200 W teho
1,7 litran tilavuus
360° pyörivä pohja
Automaattinen virrankatkaisin
Elintarvikekelpoinen ruostumaton teräs
2200 W teho
1,7 litran tilavuus
360° pyörivä pohja
4 esiasetettua lämpötilapainiketta: 40, 60, 80, 100 °C
Elintarvikekelpoinen ruostumaton teräs
2200 W teho
1,7 litran tilavuus
360° pyörivä pohja
Automaattinen virrankatkaisin
Johtokela
2200 W teho
1,7 litran tilavuus
360° pyörivä pohja
Automaattinen virrankatkaisin
Johtokela
Koe nopea ja tehokas vedenkeitto
Palkittu
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Tervetulotarjous
Rekisteröidy ja nauti 10 % alennusta ensimmäisestä ostoksestasi
2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus
Välitön takuurekisteröinti ostoksesi yhteydessä
Ilmainen toimitus
Ilmainen toimitus kaikkiiin yli 23 euron ostoksiin
Osta nyt, maksa myöhemmin
Maksa jopa 30 päivää myöhemmin Klarnalla