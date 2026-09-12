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Vedenkeittimet | Sähköiset vedenkeittimet | Philips Home

Philips-vedenkeittimet

Vedenkeittimet ja sähköiset vedenkeittimet

Tee tee- ja kahvikokemuksestasi jopa parempi Philipsin sähköisellä vedenkeittimellä. Nopea, tehokas ja helppokäyttöinen laatuvalikoimamme mahdollistaa vaivattoman ruoan ja juomien valmistamisen hetkessä. Valitse eleganteista, minimalistisista muotoiluista juuri sinun keittiöösi sopiva sen estetiikasta huolimatta. Tyylikkäästä ja kompaktista muotoilusta huolimatta vedenkeittimissämme on suuri vesikapasiteetti tehokkaan käytön varmistamiseksi kodissasi. Kattilakivisuodattimet ovat Philips-vedenkeitinten lisäetu, joka tarjoaa perheellesi joka päivä puhdasta vettä. Löydä oikea vedenkeitin kotiisi tänään. lue vähemmän

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Ladataan...
HD9365_10
Philips Conscious Edition Vedenkeitin 5000 Series
64,99 €
2200 W

2200 W teho

1,7l_icon.png

1,7 litran tilavuus

KA_K_360_icon.png

360° pyörivä pohja

auto switch off_icon.png

Automaattinen virrankatkaisin

KA_K_food grade_icon.png

Elintarvikekelpoinen ruostumaton teräs

Ladataan...
HD9359_90
Avance Collection Metallinen vedenkeitin – lämmönsäätö, lämpimänäpito
109,99 €
2200 W

2200 W teho

1,7l_icon.png

1,7 litran tilavuus

KA_K_360_icon.png

360° pyörivä pohja

KA_40 60 80 100°C_icon.png

4 esiasetettua lämpötilapainiketta: 40, 60, 80, 100 °C

KA_K_food grade_icon.png

Elintarvikekelpoinen ruostumaton teräs

Ladataan...
HD9318_20
Series 3000 Vedenkeitin – 1,7 litraa, perhekoko, musta
34,99 €
2200 W

2200 W teho

1,7l_icon.png

1,7 litran tilavuus

KA_K_360_icon.png

360° pyörivä pohja

auto switch off_icon.png

Automaattinen virrankatkaisin

KA_K_cord_icon.png

Johtokela

Ladataan...
HD9350_90
Daily Collection Metallinen vedenkeitin, jousitettu kansi, merkkivalo
49,99 €
2200 W

2200 W teho

1,7l_icon.png

1,7 litran tilavuus

KA_K_360_icon.png

360° pyörivä pohja

auto switch off_icon.png

Automaattinen virrankatkaisin

KA_K_cord_icon.png

Johtokela

Koe nopea ja tehokas vedenkeitto

Nauti suosikkijuomistasi käden käänteessä

Palkittu

Tutustu muihin tuotteisiimme

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Tervetulotarjous

Rekisteröidy ja nauti 10 % alennusta ensimmäisestä ostoksestasi

Lue lisää
2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus

2 vuoden takuu ja 30 päivän palautusoikeus

Välitön takuurekisteröinti ostoksesi yhteydessä

Ilmainen toimitus

Ilmainen toimitus

Ilmainen toimitus kaikkiiin yli 23 euron ostoksiin

Osta nyt, maksa myöhemmin

Osta nyt, maksa myöhemmin

Maksa jopa 30 päivää myöhemmin Klarnalla