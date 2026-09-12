Vedenkeittimet | Sähköiset vedenkeittimet | Philips Home

Tee tee- ja kahvikokemuksestasi jopa parempi Philipsin sähköisellä vedenkeittimellä. Nopea, tehokas ja helppokäyttöinen laatuvalikoimamme mahdollistaa vaivattoman ruoan ja juomien valmistamisen hetkessä. Valitse eleganteista, minimalistisista muotoiluista juuri sinun keittiöösi sopiva sen estetiikasta huolimatta. Tyylikkäästä ja kompaktista muotoilusta huolimatta vedenkeittimissämme on suuri vesikapasiteetti tehokkaan käytön varmistamiseksi kodissasi. Kattilakivisuodattimet ovat Philips-vedenkeitinten lisäetu, joka tarjoaa perheellesi joka päivä puhdasta vettä. Löydä oikea vedenkeitin kotiisi tänään. lue vähemmän