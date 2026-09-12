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Messages de sécurité : Fers à repasser à vapeur sous pression Philips Perfect Care 8000, 9000 et Elite series >

Coffee Days Philips, le meilleur du café chez vous

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Philips Défroisseur à main série 8000 - Airstretch

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Une machine à expresso automatique Philips sur un comptoir de cuisine avec plusieurs tasses de boissons au café, des bocaux de grains et un pichet à côté.

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Un café de qualité barista chez vous

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