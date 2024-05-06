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Série 900 Purificateur d'air Philips - Purificateur jusqu’à 65 m², 20db, Blanc

AC0950/10

Série 900 Purificateur d'air Philips - Purificateur jusqu’à 65 m², 20db, Blanc

179,99 €
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Une purification plus rapide, avec un élégant design compact

Piège efficacement les allergènes et les polluants

Le purificateur d'air Hepa Philips est équipé d’un système de filtration haute performance de 250 m³/h, parfait pour des pièces allant jusqu'à 65m². Son design élégant s’intègre facilement dans toutes les pièces de la maison. Avec un niveau sonore de 20 dB, ce purificateur silencieux est idéal pour les chambres ou les espaces de travail. Il ajuste automatiquement sa vitesse en fonction de la qualité de l’air. Sa puissance de 23W en fait un appareil économe, à utiliser sans inquiétude au quotidien. Ce purificateur d'air est également compatible avec l'application Air+ de Philips.

ID AC0950/10

Caractéristiques

Spécifications

Assistance, manuel et consignes de sécurité

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