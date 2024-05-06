Série 900 Purificateur d'air Philips - Purificateur jusqu’à 65 m², 20db, Blanc
AC0950/10
Série 900 Purificateur d'air Philips - Purificateur jusqu’à 65 m², 20db, Blanc
Une purification plus rapide, avec un élégant design compact
Piège efficacement les allergènes et les polluants
Le purificateur d'air Hepa Philips est équipé d’un système de filtration haute performance de 250 m³/h, parfait pour des pièces allant jusqu'à 65m². Son design élégant s’intègre facilement dans toutes les pièces de la maison. Avec un niveau sonore de 20 dB, ce purificateur silencieux est idéal pour les chambres ou les espaces de travail. Il ajuste automatiquement sa vitesse en fonction de la qualité de l’air. Sa puissance de 23W en fait un appareil économe, à utiliser sans inquiétude au quotidien. Ce purificateur d'air est également compatible avec l'application Air+ de Philips.
Caractéristiques
Spécifications
Assistance, manuel et consignes de sécurité
Série 900 Purificateur d'air Mini Philips - Purificateur jusqu’à 65 m², 20.5db, Noir
AC0951_13
- Purifie les pièces jusqu'à 65 m²
- CADR (débit d'air pur) de 250 m³/h
- Filtre HEPA et charbon actif
Série 900 Purificateur d'air Philips - Purificateur jusqu’à 65 m², 20db, Blanc
AC0920_10
- Purifie les pièces jusqu'à 65 m²
- CADR (débit d'air pur) de 250 m³/h
- Filtre HEPA
Série 900 Purificateur d'air Mini Philips - Purificateur jusqu’à 65 m², 20.5db, Gris
AC0921_14
- Purifie les pièces jusqu'à 65 m²
- CADR (débit d'air pur) de 250 m³/h
- Filtre HEPA