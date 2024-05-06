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Série 6000 Défroisseur All-in-one Philips - Défroisseur vapeur 6 bars Noir 1.1L

AIS6020/70

Série 6000 Défroisseur All-in-one Philips - Défroisseur vapeur 6 bars Noir 1.1L

€259.99
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Système complet. Efficace et pratique.

Polyvalence, performances et commodité accrues**

Le modèle Philips tout-en-un série 6000 est une solution de repassage intelligente, pour un style toujours impeccable. Il réunit un fer à repasser, un défroisseur vapeur et une table à repasser réglable en un dispositif 3-en-1 pour vous permettre d'éliminer rapidement les faux plis à la verticale, à l'horizontale et en position inclinée. Avec la technologie OptimalTEMP vous n'avez pas de soucis de brûlures sur les tissus repassables, pour une utilisation sans problèmes sur tous types de textiles, du jean à la soie.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID AIS6020/70

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Design

Roulettes intégrées
  • Oui
Couleur
  • Vert foncé

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Tout-en-un
Temps de chauffe
  • 80 secondes
Matériau de la semelle
  • Céramique
Nom de la semelle
  • Semelle OptimalTEMP
Système anticalcaire
  • Gestion du calcaire - technologie Smart Calc-Clean
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Capacité du réservoir d'eau
  • 1,1 l
Différents niveaux de vapeur
  • 1 réglage
Défroissage vertical
  • Oui
Garantie
  • Garantie internationale de 2 ans

Poids et dimensions

Dimensions de la semelle
  • 116,7 cm²
Dimensions du produit rangé (l x H x L)
  • 42,6 x 44,4 x 124,7 cm
Dimensions du produit déployé (l x H x L)
  • 42,6 x 44,4 x 166,7 cm
Dimensions de l'emballage (l x H x L)
  • 59,5 x 40,0 x 39,5 cm
Longueur du cordon
  • 1,5 m
Dimensions de la table (l x H x L)
  • 33,6 x 70,5 x 3 cm*, *avec housse
Poids du fer
  • 0,78 kg
Poids du produit
  • 10 kg
Poids total, emballage compris
  • 13,2 kg

Accessoires

Porte-cintres
  • Crochet rabattable intégré
Table à repasser multi-angle réglable
  • Table à repasser multi-angle réglable à pointe triangulaire
Support pratique pour la tête du défroisseur
  • Socle du fer
Mât(s) réglable(s)
  • Oui
Socle du fer
  • Socle multi-position : à droite et au-dessus de la table à repasser
Bac de détartrage
  • Oui

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 1 800 W (1 500 W à Taïwan ; 1 600 W pour 127 V au Brésil et 220 V en Chine et en Corée)
Pression
  • 6,0 bars
Débit vapeur continu
  • 45 g/min
Vapeur à la demande
  • Oui
Effet pressing
  • Oui
Tension
  • 220-240 V
Technologie
  • Technologie OptimalTEMP

Sécurité

Arrêt automatique
  • Oui

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/AIS6020