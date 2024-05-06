Série 6000 Défroisseur All-in-one Philips - Défroisseur vapeur 6 bars Noir 1.1L

Système complet. Efficace et pratique. Polyvalence, performances et commodité accrues**

Le modèle Philips tout-en-un série 6000 est une solution de repassage intelligente, pour un style toujours impeccable. Il réunit un fer à repasser, un défroisseur vapeur et une table à repasser réglable en un dispositif 3-en-1 pour vous permettre d'éliminer rapidement les faux plis à la verticale, à l'horizontale et en position inclinée. Avec la technologie OptimalTEMP vous n'avez pas de soucis de brûlures sur les tissus repassables, pour une utilisation sans problèmes sur tous types de textiles, du jean à la soie.