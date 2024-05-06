Série 6000 Défroisseur All-in-one Philips - Défroisseur vapeur 6 bars Noir 1.1L
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Série 6000 Défroisseur All-in-one Philips - Défroisseur vapeur 6 bars Noir 1.1L
Système complet. Efficace et pratique.
Polyvalence, performances et commodité accrues**
Le modèle Philips tout-en-un série 6000 est une solution de repassage intelligente, pour un style toujours impeccable. Il réunit un fer à repasser, un défroisseur vapeur et une table à repasser réglable en un dispositif 3-en-1 pour vous permettre d'éliminer rapidement les faux plis à la verticale, à l'horizontale et en position inclinée. Avec la technologie OptimalTEMP vous n'avez pas de soucis de brûlures sur les tissus repassables, pour une utilisation sans problèmes sur tous types de textiles, du jean à la soie.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Design
|Roulettes intégrées
|Couleur
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Temps de chauffe
|Matériau de la semelle
|Nom de la semelle
|Système anticalcaire
|Réservoir d'eau amovible
|Capacité du réservoir d'eau
|Différents niveaux de vapeur
|Défroissage vertical
|Garantie
Poids et dimensions
|Dimensions de la semelle
|Dimensions du produit rangé (l x H x L)
|Dimensions du produit déployé (l x H x L)
|Dimensions de l'emballage (l x H x L)
|Longueur du cordon
|Dimensions de la table (l x H x L)
|Poids du fer
|Poids du produit
|Poids total, emballage compris
Accessoires
|Porte-cintres
|Table à repasser multi-angle réglable
|Support pratique pour la tête du défroisseur
|Mât(s) réglable(s)
|Socle du fer
|Bac de détartrage
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Pression
|Débit vapeur continu
|Vapeur à la demande
|Effet pressing
|Tension
|Technologie
Sécurité
|Arrêt automatique
Assistance, manuel et consignes de sécurité