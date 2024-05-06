Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Parce que la maison c'est vous

Offres

Support

À propos

À proposSupport Demander un retourEnregistrez votre produitService ClientOffresInscrivez-vous et économisezMeilleures VentesParce que la maison c'est vousPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAquaPlusAspirateurs lavants sans filAquaTrioEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurPerfectCareFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000Appareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresMulticuiseurGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféMousseurs à laitCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisMachines à espresso entièrement automatiques PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
France Français (France)

Série 2000 Chauffage électrique Philips - Chauffage de table, jusqu'à 15m², 1500 W

CX2120/01

Série 2000 Chauffage électrique Philips - Chauffage de table, jusqu'à 15m², 1500 W

62,99 €
CC_2024_CX2120_01_F.tif
CC_2024_CX2120_01_F.tif
CC_2024_CX2120_01_F5_Easy to carry_1x1.tif
CC_2024_CX2120_01_TEC_1x1.tif
CC_2024_CX2120_01_RFT.tif
CC_2024_CX2120_01_A2.tif
CC_2024_CX2120_01_F2_Temperature control_1x1.tif
CC_2024_CX2120_01_F4_Quiet operation_1x1.tif
CC_2024_CX2120_01_F3_Safety features_1x1.tif

Le moyen le plus rapide de chauffer votre espace

Jusqu'à 25 % d'éco/ d'én. vs chauffages soufflants classiques (1)

Avec sa puissance de 1 500 W, le chauffage soufflant de Philips peut réchauffer jusqu’à 15 m². Sa technologie CeramIQ offre une montée en température rapide et homogène. Ce chauffage électrique compact est également très facile à déplacer d’une pièce à l’autre. Grâce à son fonctionnement ultra-silencieux à seulement 24 dB, ce chauffage se fait oublier, même en fonctionnement. Le chauffage dispose aussi d’un système intelligent qui permet d’optimiser sa consommation.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 4 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID CX2120/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Chauffage
Technologie
  • Non
Couleur
  • Gris foncé
Matériau principal
  • Plastique
Connectivité Internet
  • Non
Portée Wi-Fi
  • Non
Compatibilité domotique
  • Non

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Performances

Taille de pièce recommandée
  • 15 m²

Fonction de sécurité

Protection contre la surchauffe
  • Oui
Protection anti-basculement
  • Oui
Arrêt automatique
  • Oui
Ignifuge
  • Oui
Prise certifiée
  • CE, UKCA, CEI

Faible consommation

Consommation en veille
  • < 0,5 W
Tension
  • 220-240 V

Utilisation

Longueur du cordon
  • 1,5 m
Programmateur
  • Non
Minuteur
  • Non
Interface
  • Tactile, LED

Entretien

Garantie
  • 2 ans

Poids et dimensions

Hauteur du produit
  • 249 mm
Poids du produit
  • 1,51 kg
Largeur du produit
  • 177 mm
Longueur du produit
  • 172 mm
Longueur de l'emballage
  • 222 mm
Largeur de l'emballage
  • 240 mm
Hauteur de l'emballage
  • 299 mm
Poids de l'emballage
  • 2,28 kg

Caractéristiques techniques

Puissance maximale
  • 1 500 W
Réglages de puissance
  • 2 (600 W, 1 500 W)
Thermostat
  • 3 niveaux
Affichage de la température
  • Non
Mode Ventilation
  • Non
Plage d'oscillation
  • Non
Niveau sonore min.
  • 24 dB (A)
Niveau sonore max.
  • 39 dB (A)

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/CX2120