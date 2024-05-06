Série 2000 Chauffage électrique Philips - Chauffage de table, jusqu'à 15m², 1500 W
CX2120/01
Série 2000 Chauffage électrique Philips - Chauffage de table, jusqu'à 15m², 1500 W
Le moyen le plus rapide de chauffer votre espace
Jusqu'à 25 % d'éco/ d'én. vs chauffages soufflants classiques (1)
Avec sa puissance de 1 500 W, le chauffage soufflant de Philips peut réchauffer jusqu’à 15 m². Sa technologie CeramIQ offre une montée en température rapide et homogène. Ce chauffage électrique compact est également très facile à déplacer d’une pièce à l’autre. Grâce à son fonctionnement ultra-silencieux à seulement 24 dB, ce chauffage se fait oublier, même en fonctionnement. Le chauffage dispose aussi d’un système intelligent qui permet d’optimiser sa consommation.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Technologie
|Couleur
|Matériau principal
|Connectivité Internet
|Portée Wi-Fi
|Compatibilité domotique
Pays d'origine
|Fabriqué en
Performances
|Taille de pièce recommandée
Fonction de sécurité
|Protection contre la surchauffe
|Protection anti-basculement
|Arrêt automatique
|Ignifuge
|Prise certifiée
Faible consommation
|Consommation en veille
|Tension
Utilisation
|Longueur du cordon
|Programmateur
|Minuteur
|Interface
Entretien
|Garantie
Poids et dimensions
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Largeur du produit
|Longueur du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques techniques
|Puissance maximale
|Réglages de puissance
|Thermostat
|Affichage de la température
|Mode Ventilation
|Plage d'oscillation
|Niveau sonore min.
|Niveau sonore max.
Assistance, manuel et consignes de sécurité