Série 2000 Chauffage électrique Philips - Chauffage de table, jusqu'à 15m², 1500 W

Le moyen le plus rapide de chauffer votre espace Jusqu'à 25 % d'éco/ d'én. vs chauffages soufflants classiques (1)

Avec sa puissance de 1 500 W, le chauffage soufflant de Philips peut réchauffer jusqu’à 15 m². Sa technologie CeramIQ offre une montée en température rapide et homogène. Ce chauffage électrique compact est également très facile à déplacer d’une pièce à l’autre. Grâce à son fonctionnement ultra-silencieux à seulement 24 dB, ce chauffage se fait oublier, même en fonctionnement. Le chauffage dispose aussi d’un système intelligent qui permet d’optimiser sa consommation.