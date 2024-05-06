Série 5000 Fer à repasser Philips - fer à vapeur 2400W Noir & Violet, 320ml
DST5030/80
Série 5000 Fer à repasser Philips - fer à vapeur 2400W Noir & Violet, 320ml
Conçu pour une utilisation prolongée
La semelle SteamGlide Plus dure 4 fois plus longtemps*
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer à repasser vapeur sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle antiadhésive et résistante SteamGlide Plus produisant un débit vapeur continu élevé, et son système anticalcaire Calc Clean intégré, ce fer à repasser Philips Série 5000 de haute qualité restera performant longtemps. Ce fer compact au design ergonomique est doté d'une puissance de 2 400 W produisant jusqu'à 45 gr/min de vapeur continue et une fonction pressing de 180 g/min, offrant un repassage rapide et efficace.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Gestion du calcaire
|Nettoyage et détartrage
Garantie
|Garantie internationale de 2 ans
Élimination rapide des faux plis
|Puissance
|Effet pressing
|Débit vapeur continu
|Vaporisation d'eau
Taille et poids
|Poids du fer
|Dimensions de l'emballage (l x H x L)
|Dimensions du produit (l x H x L)
Facile à utiliser
|Capacité du réservoir d'eau
|Nom de la semelle
|Utilisable avec l'eau du robinet
|Système anti-goutte
|Talon ultra-stable
|Ouverture de remplissage extra-large
Efficacité verte
|Manuel d'utilisation
Assistance, manuel et consignes de sécurité