Série 5000 Fer à repasser Philips - fer à vapeur 2400W Noir & Violet, 320ml

Conçu pour une utilisation prolongée La semelle SteamGlide Plus dure 4 fois plus longtemps*

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer à repasser vapeur sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle antiadhésive et résistante SteamGlide Plus produisant un débit vapeur continu élevé, et son système anticalcaire Calc Clean intégré, ce fer à repasser Philips Série 5000 de haute qualité restera performant longtemps. Ce fer compact au design ergonomique est doté d'une puissance de 2 400 W produisant jusqu'à 45 gr/min de vapeur continue et une fonction pressing de 180 g/min, offrant un repassage rapide et efficace.