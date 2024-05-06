Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Parce que la maison c'est vous

Offres

Support

À propos

À proposSupport Demander un retourEnregistrez votre produitService ClientOffresInscrivez-vous et économisezMeilleures VentesParce que la maison c'est vousPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAquaPlusAspirateurs lavants sans filAquaTrioEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurPerfectCareFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000Appareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresMulticuiseurGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféMousseurs à laitCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisMachines à espresso entièrement automatiques PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
France Français (France)

Série 5000 Fer à repasser Philips - fer à vapeur 2400W Noir & Violet, 320ml

DST5030/80

Série 5000 Fer à repasser Philips - fer à vapeur 2400W Noir & Violet, 320ml

54,99 €
Standard Product Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Standard Product Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Alternative Product Photograph Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Product Detail Photograph Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Packaging photograph Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Main in-use photograph Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80

Conçu pour une utilisation prolongée

La semelle SteamGlide Plus dure 4 fois plus longtemps*

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer à repasser vapeur sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle antiadhésive et résistante SteamGlide Plus produisant un débit vapeur continu élevé, et son système anticalcaire Calc Clean intégré, ce fer à repasser Philips Série 5000 de haute qualité restera performant longtemps. Ce fer compact au design ergonomique est doté d'une puissance de 2 400 W produisant jusqu'à 45 gr/min de vapeur continue et une fonction pressing de 180 g/min, offrant un repassage rapide et efficace.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 4 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID DST5030/80

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage
  • Système anticalcaire Calc-Clean intégré

Garantie

Garantie internationale de 2 ans
  • Oui

Élimination rapide des faux plis

Puissance
  • 2 400 W
Effet pressing
  • 180 g
Débit vapeur continu
  •  45 g/min
Vaporisation d'eau
  • Oui

Taille et poids

Poids du fer
  • 1,255 kg
Dimensions de l'emballage (l x H x L)
  • 33,2 x 16,7 x 13,7 cm
Dimensions du produit (l x H x L)
  • 31,2 x 14,7 x 12,7 cm

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau
  • 320 nm
Nom de la semelle
  • SteamGlide Plus
Utilisable avec l'eau du robinet
  • Oui
Système anti-goutte
  • Oui
Talon ultra-stable
  • Oui
Ouverture de remplissage extra-large
  • Oui

Efficacité verte

Manuel d'utilisation
  • 100 % de papier recyclé

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/DST5030