Série 2200 Expresso broyeur Philips - machine à café 2 boissons, noir + mousseur

Cafetière à cappuccinos et expressos Machine à café avec mousseur de lait automatique.

Découvrez la machine expresso Philips Série 2200 à l'interface tactile intuitive permettant de séléctionner paramètres et recettes de café. Obtenez une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique intégré sur votre expresso broyeur Philips. Grâce au système Aroma Extract obtenez la température, les arômes et une crema parfaits selon vos goûts. Le broyeur en céramique de cette machine à café à grain permet de faire ressortir toutes les saveurs de votre café et de déguster de nombreux cafés! Pour découvrir de nouvelles recettes, téléchargez l’application HomeID.