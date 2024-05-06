Série 2200 Expresso broyeur Philips - machine à café 2 boissons, noir + mousseur
EP2220/10
Série 2200 Expresso broyeur Philips - machine à café 2 boissons, noir + mousseur
Cafetière à cappuccinos et expressos
Machine à café avec mousseur de lait automatique.
Découvrez la machine expresso Philips Série 2200 à l'interface tactile intuitive permettant de séléctionner paramètres et recettes de café. Obtenez une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique intégré sur votre expresso broyeur Philips. Grâce au système Aroma Extract obtenez la température, les arômes et une crema parfaits selon vos goûts. Le broyeur en céramique de cette machine à café à grain permet de faire ressortir toutes les saveurs de votre café et de déguster de nombreux cafés! Pour découvrir de nouvelles recettes, téléchargez l’application HomeID.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
|Classe énergétique
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Nombre dans le lot
Solidité
|Manuel d'utilisation
|Emballage
Efficacité énergétique
|Consommation en mode veille
|Consommation à l'arrêt
|Consommation en mode veille réseau
|Délai avant passage automatique en mode veille
|Norme de mesure
Fonction de sécurité
|Arrêt automatique
|Certification de sécurité
Pays d'origine
|Fabriqué en
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques générales
|Source de café
|Implication des utilisateurs
|Type de produit
|Boissons
|Boissons préprogrammées
|Nombre de tasses
|Pression
|Broyeur intégré
|Réglages du broyeur
|Capacité du bac à grains
|Mousse de lait
|Solution lait
|Capacité du réservoir d'eau
|Profils
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Interface
|Garantie
|Connectivité
|Pièces compatibles lave-vaisselle
Compatibilité
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
|Accessoires associés 4
Assistance, manuel et consignes de sécurité