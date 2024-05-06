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Série 2200 Expresso broyeur Philips - machine à café 2 boissons, noir + mousseur

EP2220/10

Série 2200 Expresso broyeur Philips - machine à café 2 boissons, noir + mousseur

Prix de vente recommandé €369.99
€262.99
Alternative Product Photograph Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines
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Standard Product Photo Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines
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Alternative Product Photograph Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines
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Emotional Benefit Photo Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines

Cafetière à cappuccinos et expressos

Machine à café avec mousseur de lait automatique.

Découvrez la machine expresso Philips Série 2200 à l'interface tactile intuitive permettant de séléctionner paramètres et recettes de café. Obtenez une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique intégré sur votre expresso broyeur Philips. Grâce au système Aroma Extract obtenez la température, les arômes et une crema parfaits selon vos goûts. Le broyeur en céramique de cette machine à café à grain permet de faire ressortir toutes les saveurs de votre café et de déguster de nombreux cafés! Pour découvrir de nouvelles recettes, téléchargez l’application HomeID.

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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID EP2220/10

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Classe énergétique
  • Classe A
Puissance
  • 1 500 W
Tension
  • 230 V
Fréquence
  • 50 Hz
Nombre dans le lot
  • 1

Solidité

Manuel d'utilisation
  • > 75 % de papier recyclé
Emballage
  • > 95 % de matériaux recyclés

Efficacité énergétique

Consommation en mode veille
  • 0,2 W
Consommation à l'arrêt
  • S. O.
Consommation en mode veille réseau
  • S. O.
Délai avant passage automatique en mode veille
  • 30 min
Norme de mesure
  • EN 50564:2011

Fonction de sécurité

Arrêt automatique
  • Oui
Certification de sécurité
  • Oui

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine/Roumanie

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 433 mm
Largeur du produit
  • 246 mm
Hauteur du produit
  • 371 mm
Poids du produit
  • 7,5 kg
Longueur de l'emballage
  • 491,5 mm
Largeur de l'emballage
  • 287,5 mm
Hauteur de l'emballage
  • 487 mm
Poids de l'emballage
  • 10-12,3 kg

Caractéristiques générales

Source de café
  • Café en grain
Implication des utilisateurs
  • Simple pression sur un bouton
Type de produit
  • Machine espresso entièrement auto.
Boissons
  • Espresso, eau chaude, café
Boissons préprogrammées
  • 2
Nombre de tasses
  • 2
Pression
  • 15 bars
Broyeur intégré
  • Oui
Réglages du broyeur
  • 12
Capacité du bac à grains
  • 275 g
Mousse de lait
  • Oui
Solution lait
  • Mousseur à lait classique
Capacité du réservoir d'eau
  • 1,8 l
Profils
  • Non
Matériau principal
  • Plastique
Matériau secondaire
  • Métal
Interface
  • Écran tactile intuitif
Garantie
  • 2 ans
Connectivité
  • Non
Pièces compatibles lave-vaisselle
  • Oui

Compatibilité

Accessoires associés 1
  • Cuillère doseuse*
Accessoires associés 2
  • Bandelette de test de dureté de l'eau*
Accessoires associés 3
  • Filtre AquaClean*
Accessoires associés 4
  • Tube de matières grasses*

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/EP2220