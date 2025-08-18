Machines à café

Série 2300 Machine espresso entière automatique

Profitez de 4 boissons en une seule touche, avec la crème, l'arôme et la température parfaits. LatteGo prépare automatiquement une mousse de lait onctueuse pour vos cafés au lait, est facile à installer et peut être nettoyée en seulement 10 secondes*.

Caractéristiques

Préparez 4 boissons à la simple pression d'un bouton

4 boissons à la pression d'un bouton

Savourez 4 grandes recettes de café : de l'espresso classique au café noir classique, en passant par le cappuccino, avec la crème, l'arôme et la température adaptés. De l'eau chaude pour préparer du thé est également disponible.

LatteGo, la carafe à lait vraiment rapide à nettoyer

Carafe à lait la + rapide à nettoyer*

LatteGo est la carafe à lait la plus rapide à nettoyer. Constituée de seulement 2 pièces et sans tubes, elle peut être nettoyée en 10 secondes sous le robinet et passe au lave-vaisselle.

Jusqu'à 5 000 tasses** sans détartrage grâce à AquaClean

Filtre AquaClean

En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses** avant de détartrer cette machine à expresso automatique, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

Des instructions simples et de l'inspiration dans l'application HomeID

Café original sans effort avec HomeID

Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur votre machine espresso entièrement automatique grâce à l’intégration et aux conseils de l’application Coffee+. Trouvez l’inspiration et expérimentez des recettes de café de type café à l’aide des instructions étape par étape de l’application.

Votre café, à votre manière

Votre café, à votre manière

Sélectionnez facilement vos boissons préférées grâce à l'écran tactile moderne doté d'icônes de couleur. Adaptez votre café à votre goût grâce à la fonction My Coffee Choice : choisissez l'intensité et la longueur du café, ainsi que la quantité de mousse de lait qui vous convient le mieux.

40 % plus silencieuse grâce à la technologie SilentBrew

SilentBrew : un café en silence

Notre machine à expresso avec broyeur intègre la technologie de réduction du bruit SilentBrew et réduit grandement le son émis par le broyage des grains, pour ne plus réveiller toute la maison en préparant son café du matin ! Certifié par le label indépendant Quiet Mark.

Saveur enrichie avec notre broyeur en céramique résistant

Broyeur 100 % céramique

Faites ressortir toute la saveur de votre café grâce à notre broyeur en céramique résistant. Le broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

Une mousse onctueuse avec LatteGo, même avec du lait végétal

Circuit de lait LatteGo

D'une simple pression sur un bouton, la carafe LatteGo de votre cafetière avec broyeur intégré prépare automatiquement une mousse de lait onctueuse pour vos cafés au lait, grâce à sa puissante technologie de production de mousse cyclonique, y compris avec vos laits végétaux préférés.

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Classe énergétique
  • Classe A
Puissance
  • 1 500 W
Tension
  • 230 V
Fréquence
  • 50 Hz
Nombre dans le lot
  • 1

Solidité

Manuel d'utilisation
  • > 75 % de papier recyclé
Emballage
  • > 95 % de matériaux recyclés

Faible consommation

Consommation en mode veille
  • 0,2 W
Consommation en mode arrêt
  • S. O.
Consommation en mode veille réseau
  • S. O.
Délai de passage automatique en mode veille
  • 30 min
Norme de mesure
  • EN 50564:2011

Fonction de sécurité

Arrêt automatique
  • Oui
Certification de sécurité
  • Oui

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Roumanie

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 433 mm
Largeur du produit
  • 246 mm
Hauteur du produit
  • 371 mm
Poids du produit
  • 8 kg
Longueur de l'emballage
  • 491,5 mm
Largeur de l'emballage
  • 287,5 mm
Hauteur de l'emballage
  • 487 mm
Poids de l'emballage
  • 10-12,5 kg

Caractéristiques générales

Source de café
  • Café en grain
Implication des utilisateurs
  • Simple pression sur un bouton
Type de produit
  • Machine espresso entière automatique
Boissons
  • Espresso, café, cappuccino, eau chaude
Boissons préprogrammées
  • 3
Nombre de portions
  • 2
Pression
  • 15 bars
Broyeur intégré
  • Oui
Réglages du broyeur
  • 12
Capacité du bac à grains
  • 275 g
Moussage du lait
  • Oui
Solution lait
  • LatteGo
Carafe à lait
  • 0,26 l
Capacité du réservoir d'eau
  • 1,8 l
Profils
  • Non
Matériau principal
  • Plastique
Matériau secondaire
  • Métal
Technologie
  • LatteGo
Interface
  • Écran tactile intuitif
Garantie
  • 2 ans
Connectivité
  • Non
Pièces compatibles lave-vaisselle
  • Oui

Compatibilité

Accessoires inclus 1
  • Filtre AquaClean
Accessoires inclus 4
  • LatteGo
Accessoires associés 1
  • Pastilles dégraissantes
  • Cuillère de mesure
  • Bandelette de mesure de la dureté de l'eau
Accessoires associés 2
  • Détartrant pour machine espresso
Accessoires associés 3
  • Brosse de nettoyage
Accessoires associés 4
  • Lubrifiant pour groupe café Philips

Avis de non-responsabilité

Sur la base de tests consommateurs réalisés en Allemagne, comparant les machines espresso entièrement automatiques une pression (café + lait) leaders du marché mondial (2023).

*Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de nettoyage.

Expédition & Livraison

Expédié sous 1-2 jours ouvrables