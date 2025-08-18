Série 2300 Machine espresso entière automatique
EP2333/40
Série 2300 Machine espresso entière automatique
EP2333/40
Série 2300 Machine espresso entière automatique
Profitez de 4 boissons en une seule touche, avec la crème, l'arôme et la température parfaits. LatteGo prépare automatiquement une mousse de lait onctueuse pour vos cafés au lait, est facile à installer et peut être nettoyée en seulement 10 secondes*.
Caractéristiques
Préparez 4 boissons à la simple pression d'un bouton
Savourez 4 grandes recettes de café : de l'espresso classique au café noir classique, en passant par le cappuccino, avec la crème, l'arôme et la température adaptés. De l'eau chaude pour préparer du thé est également disponible.
LatteGo, la carafe à lait vraiment rapide à nettoyer
LatteGo est la carafe à lait la plus rapide à nettoyer. Constituée de seulement 2 pièces et sans tubes, elle peut être nettoyée en 10 secondes sous le robinet et passe au lave-vaisselle.
Jusqu'à 5 000 tasses** sans détartrage grâce à AquaClean
En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses** avant de détartrer cette machine à expresso automatique, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.
Des instructions simples et de l'inspiration dans l'application HomeID
Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur votre machine espresso entièrement automatique grâce à l’intégration et aux conseils de l’application Coffee+. Trouvez l’inspiration et expérimentez des recettes de café de type café à l’aide des instructions étape par étape de l’application.
Votre café, à votre manière
Sélectionnez facilement vos boissons préférées grâce à l'écran tactile moderne doté d'icônes de couleur. Adaptez votre café à votre goût grâce à la fonction My Coffee Choice : choisissez l'intensité et la longueur du café, ainsi que la quantité de mousse de lait qui vous convient le mieux.
40 % plus silencieuse grâce à la technologie SilentBrew
Notre machine à expresso avec broyeur intègre la technologie de réduction du bruit SilentBrew et réduit grandement le son émis par le broyage des grains, pour ne plus réveiller toute la maison en préparant son café du matin ! Certifié par le label indépendant Quiet Mark.
Saveur enrichie avec notre broyeur en céramique résistant
Faites ressortir toute la saveur de votre café grâce à notre broyeur en céramique résistant. Le broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.
Une mousse onctueuse avec LatteGo, même avec du lait végétal
D'une simple pression sur un bouton, la carafe LatteGo de votre cafetière avec broyeur intégré prépare automatiquement une mousse de lait onctueuse pour vos cafés au lait, grâce à sa puissante technologie de production de mousse cyclonique, y compris avec vos laits végétaux préférés.
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
|Classe énergétique
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Nombre dans le lot
Solidité
|Manuel d'utilisation
|Emballage
Faible consommation
|Consommation en mode veille
|Consommation en mode arrêt
|Consommation en mode veille réseau
|Délai de passage automatique en mode veille
|Norme de mesure
Fonction de sécurité
|Arrêt automatique
|Certification de sécurité
Pays d'origine
|Fabriqué en
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques générales
|Source de café
|Implication des utilisateurs
|Type de produit
|Boissons
|Boissons préprogrammées
|Nombre de portions
|Pression
|Broyeur intégré
|Réglages du broyeur
|Capacité du bac à grains
|Moussage du lait
|Solution lait
|Carafe à lait
|Capacité du réservoir d'eau
|Profils
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Technologie
|Interface
|Garantie
|Connectivité
|Pièces compatibles lave-vaisselle
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires inclus 4
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
|Accessoires associés 4
Avis de non-responsabilité
Sur la base de tests consommateurs réalisés en Allemagne, comparant les machines espresso entièrement automatiques une pression (café + lait) leaders du marché mondial (2023).
*Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de nettoyage.
Expédition & Livraison
Expédié sous 1-2 jours ouvrables