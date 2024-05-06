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Série 5400 Expresso broyeur Philips - machine à café 12 boissons, gris LatteGo

EP5447/90

Série 5400 Expresso broyeur Philips - machine à café 12 boissons, gris LatteGo

749,99 €
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La machine à expresso pour un café intense.

Machine à expresso broyeur et mousseur de lait.

Dégustez 12 délicieuses boissons caféinées, lactées et glacées sans effort grâce à l'interface tactile intuitive de notre machine expresso Philips LatteGo Série 5400. Sélectionnez, personnalisez et enregistrez vos boissons via les 2 profils utilisateurs. Le système LatteGo de cet expresso broyeur révolutionne la préparation des cafés lactés. Le broyeur en céramique de la machine à café à grain permet de faire ressortir toutes les saveurs de votre café et de déguster de nombreux cafés! Pour découvrir de nouvelles recettes, téléchargez l’application HomeID.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 4 jours ouvrables
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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID EP5447/90

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Classe énergétique
  • Classe A
Puissance
  • 1 500 W
Tension
  • 230 V
Fréquence
  • 50 Hz
Nombre dans le lot
  • 1

Solidité

Manuel d'utilisation
  • > 75 % de papier recyclé
Emballage
  • > 95 % de matériaux recyclés

Efficacité énergétique

Consommation en mode veille
  • 0,2 W
Consommation à l'arrêt
  • S. O.
Consommation en mode veille réseau
  • S. O.
Délai avant passage automatique en mode veille
  • 30 min
Norme de mesure
  • EN 50564:2011

Fonction de sécurité

Arrêt automatique
  • Oui
Certification de sécurité
  • Oui

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 433 mm
Largeur du produit
  • 246 mm
Hauteur du produit
  • 371 mm
Poids du produit
  • 8 kg
Longueur de l'emballage
  • 491,5 mm
Largeur de l'emballage
  • 287,5 mm
Hauteur de l'emballage
  • 487 mm
Poids de l'emballage
  • 10-12,3 kg

Caractéristiques générales

Source de café
  • Café en grain
Implication des utilisateurs
  • Simple pression sur un bouton
Type de produit
  • Machine à café entièrement automatique
Boissons
  • Espresso, café, americano, cappuccino, latte macchiato, flat white, café au lait, café latte, caffè crema, ristretto, espresso lungo, fonction mugs de voyage, mousse de lait, eau chaude
Boissons préprogrammées
  • 12
Nombre de tasses
  • 2
Pression
  • 15 bars
Broyeur intégré
  • Oui
Réglages du broyeur
  • 12
Capacité du bac à grains
  • 275 g
Mousse de lait
  • Oui
Solution lait
  • LatteGo
Carafe à lait
  • 0,26 l
Capacité du réservoir d'eau
  • 1,8 l
Profils
  • 4 + invité
Matériau principal
  • Plastique
Matériau secondaire
  • Métal
Technologie
  • LatteGo
Interface
  • Écran TFT intuitif
Garantie
  • 2 ans
Connectivité
  • Non
Pièces compatibles lave-vaisselle
  • Oui

Compatibilité

Accessoires inclus 2
  • Cuillère de mesure
Accessoires inclus 3
  • Bandelette de mesure de la dureté de l'eau
Accessoires inclus 4
  • Filtre AquaClean
Accessoires inclus 5
  • Couvercle de conservation LatteGo
Accessoires associés 1
  • Pastilles dégraissantes
Accessoires associés 2
  • Détartrant pour machine espresso
Accessoires associés 3
  • Brosse de nettoyage
Accessoires associés 4
  • Lubrifiant pour groupe café Philips

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/EP5447