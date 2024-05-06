Série 5400 Expresso broyeur Philips - machine à café 12 boissons, gris LatteGo

La machine à expresso pour un café intense. Machine à expresso broyeur et mousseur de lait.

Dégustez 12 délicieuses boissons caféinées, lactées et glacées sans effort grâce à l'interface tactile intuitive de notre machine expresso Philips LatteGo Série 5400. Sélectionnez, personnalisez et enregistrez vos boissons via les 2 profils utilisateurs. Le système LatteGo de cet expresso broyeur révolutionne la préparation des cafés lactés. Le broyeur en céramique de la machine à café à grain permet de faire ressortir toutes les saveurs de votre café et de déguster de nombreux cafés! Pour découvrir de nouvelles recettes, téléchargez l’application HomeID.