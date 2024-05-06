Série 5400 Expresso broyeur Philips - machine à café 12 boissons, gris LatteGo
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Série 5400 Expresso broyeur Philips - machine à café 12 boissons, gris LatteGo
La machine à expresso pour un café intense.
Machine à expresso broyeur et mousseur de lait.
Dégustez 12 délicieuses boissons caféinées, lactées et glacées sans effort grâce à l'interface tactile intuitive de notre machine expresso Philips LatteGo Série 5400. Sélectionnez, personnalisez et enregistrez vos boissons via les 2 profils utilisateurs. Le système LatteGo de cet expresso broyeur révolutionne la préparation des cafés lactés. Le broyeur en céramique de la machine à café à grain permet de faire ressortir toutes les saveurs de votre café et de déguster de nombreux cafés! Pour découvrir de nouvelles recettes, téléchargez l’application HomeID.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
|Classe énergétique
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Nombre dans le lot
Solidité
|Manuel d'utilisation
|Emballage
Efficacité énergétique
|Consommation en mode veille
|Consommation à l'arrêt
|Consommation en mode veille réseau
|Délai avant passage automatique en mode veille
|Norme de mesure
Fonction de sécurité
|Arrêt automatique
|Certification de sécurité
Pays d'origine
|Fabriqué en
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques générales
|Source de café
|Implication des utilisateurs
|Type de produit
|Boissons
|Boissons préprogrammées
|Nombre de tasses
|Pression
|Broyeur intégré
|Réglages du broyeur
|Capacité du bac à grains
|Mousse de lait
|Solution lait
|Carafe à lait
|Capacité du réservoir d'eau
|Profils
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Technologie
|Interface
|Garantie
|Connectivité
|Pièces compatibles lave-vaisselle
Compatibilité
|Accessoires inclus 2
|Accessoires inclus 3
|Accessoires inclus 4
|Accessoires inclus 5
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
|Accessoires associés 4
Assistance, manuel et consignes de sécurité