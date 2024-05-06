Série 5500 Expresso broyeur SilentBrew Philips - machine à café 20 boissons, gris LatteGo
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Série 5500 Expresso broyeur SilentBrew Philips - machine à café 20 boissons, gris LatteGo
22 délicieuses recettes, à partir de grains frais
LatteGo, la carafe à lait la plus rapide à nettoyer
Dégustez 20 délicieuses boissons caféinées, lactées et glacées sans effort grâce à l'interface tactile intuitive de notre machine expresso Philips LatteGo Série 5500. Sélectionnez, personnalisez et enregistrez vos boissons via les 4 profils utilisateurs. Le système LatteGo de cet expresso broyeur révolutionne la préparation des cafés lactés. Préparez votre café sans attendre avec la technologie "démarrage immédiat" et profitez de la technologie SilentBrew "broyage silencieux" de la machine à café à grain qui réduit considérablement le bruit lors de la préparation des boissons.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
|Classe énergétique
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Nombre dans le lot
Solidité
|Manuel d'utilisation
|Emballage
Efficacité énergétique
|Consommation en mode veille
|Consommation à l'arrêt
|Consommation en mode veille réseau
|Délai avant passage automatique en mode veille
|Norme de mesure
Fonction de sécurité
|Arrêt automatique
|Certification de sécurité
Pays d'origine
|Fabriqué en
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques générales
|Source de café
|Implication des utilisateurs
|Type de produit
|Boissons
|Boissons préprogrammées
|Nombre de tasses
|Pression
|Broyeur intégré
|Réglages du broyeur
|Capacité du bac à grains
|Mousse de lait
|Solution lait
|Carafe à lait
|Capacité du réservoir d'eau
|Profils
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Technologie
|Interface
|Garantie
|Connectivité
|Pièces compatibles lave-vaisselle
Compatibilité
|Accessoires inclus 2
|Accessoires inclus 3
|Accessoires inclus 4
|Accessoires inclus 5
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
|Accessoires associés 4
Assistance, manuel et consignes de sécurité
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