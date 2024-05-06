Série 5500 Expresso broyeur SilentBrew Philips - machine à café 20 boissons, gris LatteGo

22 délicieuses recettes, à partir de grains frais LatteGo, la carafe à lait la plus rapide à nettoyer

Dégustez 20 délicieuses boissons caféinées, lactées et glacées sans effort grâce à l'interface tactile intuitive de notre machine expresso Philips LatteGo Série 5500. Sélectionnez, personnalisez et enregistrez vos boissons via les 4 profils utilisateurs. Le système LatteGo de cet expresso broyeur révolutionne la préparation des cafés lactés. Préparez votre café sans attendre avec la technologie "démarrage immédiat" et profitez de la technologie SilentBrew "broyage silencieux" de la machine à café à grain qui réduit considérablement le bruit lors de la préparation des boissons.