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Série 5500 Expresso broyeur SilentBrew Philips - machine à café 20 boissons, gris LatteGo

EP5544/80

Série 5500 Expresso broyeur SilentBrew Philips - machine à café 20 boissons, gris LatteGo

Prix de vente recommandé 719,99 €
661,99 €
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22 délicieuses recettes, à partir de grains frais

LatteGo, la carafe à lait la plus rapide à nettoyer

Dégustez 20 délicieuses boissons caféinées, lactées et glacées sans effort grâce à l'interface tactile intuitive de notre machine expresso Philips LatteGo Série 5500. Sélectionnez, personnalisez et enregistrez vos boissons via les 4 profils utilisateurs. Le système LatteGo de cet expresso broyeur révolutionne la préparation des cafés lactés. Préparez votre café sans attendre avec la technologie "démarrage immédiat" et profitez de la technologie SilentBrew "broyage silencieux" de la machine à café à grain qui réduit considérablement le bruit lors de la préparation des boissons.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 4 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID EP5544/80

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Classe énergétique
  • Classe A
Puissance
  • 1 500 W
Tension
  • 230 V
Fréquence
  • 50 Hz
Nombre dans le lot
  • 1

Solidité

Manuel d'utilisation
  • > 75 % de papier recyclé
Emballage
  • > 95 % de matériaux recyclés

Efficacité énergétique

Consommation en mode veille
  • 0,2 W
Consommation à l'arrêt
  • S. O.
Consommation en mode veille réseau
  • S. O.
Délai avant passage automatique en mode veille
  • 30 min
Norme de mesure
  • EN 50564:2011

Fonction de sécurité

Arrêt automatique
  • Oui
Certification de sécurité
  • Oui

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 433 mm
Largeur du produit
  • 246 mm
Hauteur du produit
  • 372 mm
Poids du produit
  • 8 kg
Longueur de l'emballage
  • 491,5 mm
Largeur de l'emballage
  • 287,5 mm
Hauteur de l'emballage
  • 478 mm
Poids de l'emballage
  • 10-12,3 kg

Caractéristiques générales

Source de café
  • Café en grain
Implication des utilisateurs
  • Simple pression sur un bouton
Type de produit
  • Machine à café entièrement automatique
Boissons
  • Espresso, café, cappuccino, latte macchiato, café glacé, eau chaude, americano, caffè crema, caffè latte, mug de voyage, espresso lungo, ristretto, flat white, café au lait, ice latte
Boissons préprogrammées
  • 20
Nombre de tasses
  • 2
Pression
  • 15 bars
Broyeur intégré
  • Oui
Réglages du broyeur
  • 12
Capacité du bac à grains
  • 275 g
Mousse de lait
  • Oui
Solution lait
  • LatteGo
Carafe à lait
  • 0,26 l
Capacité du réservoir d'eau
  • 1,8 l
Profils
  • 4 + invité
Matériau principal
  • Plastique
Matériau secondaire
  • Métal
Technologie
  • SilentBrew, QuickStart, LatteGo
Interface
  • Écran TFT intuitif
Garantie
  • 2 ans
Connectivité
  • Non
Pièces compatibles lave-vaisselle
  • Oui

Compatibilité

Accessoires inclus 2
  • Cuillère de mesure
Accessoires inclus 3
  • Bandelette de mesure de la dureté de l'eau
Accessoires inclus 4
  • Filtre AquaClean
Accessoires inclus 5
  • Couvercle de conservation LatteGo
Accessoires associés 1
  • Pastilles dégraissantes
Accessoires associés 2
  • Détartrant pour machine espresso
Accessoires associés 3
  • Brosse de nettoyage
Accessoires associés 4
  • Lubrifiant pour groupe café Philips

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/EP5544

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  • LatteGo
  • Technologie SilentBrew "broyage silencieux"
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