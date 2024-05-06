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Filtre de rechange d'origine Intégré 3-en-1
FYM220/30
Filtre de rechange d'origine Intégré 3-en-1
78,99 €
3 filtres en 1 pour une performance optimale dès le premier jour
Filtre Philips authentique parfaitement adaptable
Notre système de filtration à 3 couches avec HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre vous protège des bactéries, du pollen, de la poussière, des PM2.5, des squames d'animaux et des gaz.
ID FYM220/30
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Inclus dans l'emballage
|HEPA NanoProtect
|Préfiltre
|Charbon actif
|Durée de vie
Performances
|Filtration des particules
Poids et dimensions
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Largeur du produit
|Longueur du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Remplacement
|Pour purificateur(s) d'air Philips
Assistance, manuel et consignes de sécurité