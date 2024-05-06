PerfectCare Pure Cartouche anticalcaire
GC002/00
PerfectCare Pure Cartouche anticalcaire
19,99 €
Cartouche anticalcaire PureVap*
Sans calcaire à 99 %, durée de vie 5 fois plus longue
La cartouche anticalcaire Pure Steam est destinée aux centrales vapeur PerfectCare Pure dotées de la technologie Pure Steam. Elle élimine 99 % du calcaire et multiplie la durée vie de l'appareil par 5.
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Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Blanc, 120ml
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ID GC002/00
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Spécifications
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Caractéristiques techniques
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|Poids du produit
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|Idéal pour