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PerfectCare Pure Cartouche anticalcaire

GC002/00

PerfectCare Pure Cartouche anticalcaire

19,99 €
423902178465.
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Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Pure Anti-scale cartridge

Cartouche anticalcaire PureVap*

Sans calcaire à 99 %, durée de vie 5 fois plus longue

La cartouche anticalcaire Pure Steam est destinée aux centrales vapeur PerfectCare Pure dotées de la technologie Pure Steam. Elle élimine 99 % du calcaire et multiplie la durée vie de l'appareil par 5.

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Standard Product Photo Philips 3000 Series Handheld Steamer

Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Blanc, 120ml

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ID GC002/00

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit
  • 9,4 x 5,4 x 6,8 cm
Poids du produit
  • 0,19 kg
Nombre de cartouches dans le pack
  • 1

Remplacement

Idéal pour
  • PerfectCare Pure