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Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 3 lames, piles, Bleu

GC026/00

Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 3 lames, piles, Bleu

15,99 €
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Rasoir anti-bouloche

Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Le rasoir anti bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de textiles pour des vêtements portés plus longtemps ! La grande surface de la lame du rase bouloche allant jusqu'à 8 800 tours/min permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, d'offrir une élimination efficace et rapide des peluches. Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
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Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID GC026/00

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Développement durable

Manuel d'utilisation
  • 100 % de papier recyclé

Accessoires

Brosse
  • Oui
Semelle adaptée aux tissus délicats
  • Oui

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation
  • 2 piles AA

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x H x L)
  • 12,3 x 5,8 x 8 cm

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/GC026