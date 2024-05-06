Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 3 lames, piles, Bleu
GC026/00
Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 3 lames, piles, Bleu
Rasoir anti-bouloche
Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant
Le rasoir anti bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de textiles pour des vêtements portés plus longtemps ! La grande surface de la lame du rase bouloche allant jusqu'à 8 800 tours/min permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, d'offrir une élimination efficace et rapide des peluches. Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Développement durable
|Manuel d'utilisation
Accessoires
|Brosse
|Semelle adaptée aux tissus délicats
Caractéristiques techniques
|Type d'alimentation
Poids et dimensions
|Dimensions du produit (l x H x L)
Assistance, manuel et consignes de sécurité