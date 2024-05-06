Accessoire Rase bouloche Philips - Rasoir anti bouloche 3 lames, piles, Bleu

Rasoir anti-bouloche Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Le rasoir anti bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de textiles pour des vêtements portés plus longtemps ! La grande surface de la lame du rase bouloche allant jusqu'à 8 800 tours/min permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, d'offrir une élimination efficace et rapide des peluches. Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.