Défroisseur à main
GC301/80
Défroisseur à main
Une solution compacte pour un défroissage facile
Le compagnon idéal de votre fer. S'utilise sans table à repasser.
Ce défroisseur à main est idéal pour les tissus délicats, les zones difficiles à repasser ou pour rafraîchir les vêtements et les tissus d'ameublement, sans aucun risque de brûlure. Son design léger et compact le rend facile à utiliser à tout moment et n'importe où. Pratique et rapide !
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Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Blanc, 120ml
Ajouter un article pour 29,99 EUR
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Élimination rapide des faux plis
|Puissance
|Débit vapeur continu
|Tension
|Prêt à l'emploi
Garantie
|Garantie internationale de 2 ans
Taille et poids
|Dimensions de l'emballage (l x H x L)
Efficacité verte
|Emballage du produit
|Manuel d'utilisation
Facile à utiliser
|Capacité du réservoir d'eau
|Sûr pour tous les tissus repassables
|Réservoir d'eau fixe
|Remplissage possible à tout moment pendant l'utilisation
|Longueur du cordon
|Prêt à l'emploi
Accessoires inclus
|Brosse
|Gant pour une protection accrue
|Gobelet de remplissage
Assistance, manuel et consignes de sécurité