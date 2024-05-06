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Défroisseur à main

GC301/80

Défroisseur à main

39,99 €
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Défroisseur à main
Défroisseur à main

Une solution compacte pour un défroissage facile

Le compagnon idéal de votre fer. S'utilise sans table à repasser.

Ce défroisseur à main est idéal pour les tissus délicats, les zones difficiles à repasser ou pour rafraîchir les vêtements et les tissus d'ameublement, sans aucun risque de brûlure. Son design léger et compact le rend facile à utiliser à tout moment et n'importe où. Pratique et rapide !

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Standard Product Photo Philips 3000 Series Handheld Steamer

Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Blanc, 120ml

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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID GC301/80

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Élimination rapide des faux plis

Puissance
  • 1 000 W
Débit vapeur continu
  • Jusqu'à 20 g/min
Tension
  • 220-240 V
Prêt à l'emploi
  • < 1 minute(s)

Garantie

Garantie internationale de 2 ans
  • Oui

Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L)
  • 38 x 12,8 x 15 cm

Efficacité verte

Emballage du produit
  • 100 % recyclable
Manuel d'utilisation
  • 100 % de papier recyclé

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau
  • 60 nm
Sûr pour tous les tissus repassables
  • Même les tissus délicats comme la soie
Réservoir d'eau fixe
  • Oui
Remplissage possible à tout moment pendant l'utilisation
  • Oui
Longueur du cordon
  • 2 m
Prêt à l'emploi
  • Voyant

Accessoires inclus

Brosse
  • Oui
Gant pour une protection accrue
  • Oui
Gobelet de remplissage
  • Oui

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/GC301