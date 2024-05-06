PerfectCare Fer à repasser Philips - fer à vapeur 2500W Violet & Noir, 220ml

Plus facile et plus rapide, sans réglages de température 100 % sûr, même sur les textiles délicats

Avec le fer à repasser vapeur PerfectCare de Philips, vous pouvez repasser facilement tous types de textiles pendant la même séance. La technologie OptimalTEMP du fer à repasser définit la combinaison idéale de température et de vapeur afin d'éliminer les faux plis plus rapidement, sans rien brûler. De plus, la semelle SteamGlide Plus offre une glisse optimale. Ce fer à vapeur est doté d'une puissance de 2 500 W produisant jusqu'à 45 gr/min de vapeur continue et une fonction pressing de 180 g/min, offrant un repassage rapide et efficace même contre les plis les plus tenances.