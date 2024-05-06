PerfectCare Fer à repasser Philips - fer à vapeur 2500W Violet & Noir, 220ml
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PerfectCare Fer à repasser Philips - fer à vapeur 2500W Violet & Noir, 220ml
Plus facile et plus rapide, sans réglages de température
100 % sûr, même sur les textiles délicats
Avec le fer à repasser vapeur PerfectCare de Philips, vous pouvez repasser facilement tous types de textiles pendant la même séance. La technologie OptimalTEMP du fer à repasser définit la combinaison idéale de température et de vapeur afin d'éliminer les faux plis plus rapidement, sans rien brûler. De plus, la semelle SteamGlide Plus offre une glisse optimale. Ce fer à vapeur est doté d'une puissance de 2 500 W produisant jusqu'à 45 gr/min de vapeur continue et une fonction pressing de 180 g/min, offrant un repassage rapide et efficace même contre les plis les plus tenances.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Gestion du calcaire
|Nettoyage et détartrage
Garantie
|Garantie internationale de 2 ans
Élimination rapide des faux plis
|Puissance
|Effet pressing
|Débit vapeur continu
|Vaporisation d'eau
Taille et poids
|Poids du fer
|Dimensions de l'emballage (l x H x L)
|Dimensions du produit (l x H x L)
Facile à utiliser
|Capacité du réservoir d'eau
|Arrêt automatique
|Utilisable avec l'eau du robinet
|Système anti-goutte
|Talon ultra-stable
|Ouverture de remplissage extra-large
Efficacité verte
|Manuel d'utilisation
Assistance, manuel et consignes de sécurité