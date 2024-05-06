Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Parce que la maison c'est vous

Offres

Support

À propos

À proposSupport Demander un retourEnregistrez votre produitService ClientOffresInscrivez-vous et économisezMeilleures VentesParce que la maison c'est vousPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAquaPlusAspirateurs lavants sans filAquaTrioEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurPerfectCareFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000Appareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresMulticuiseurGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféMousseurs à laitCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisMachines à espresso entièrement automatiques PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
France Français (France)

PerfectCare Fer à repasser Philips - fer à vapeur 2500W Violet & Noir, 220ml

Nouveau

GC3925/30

PerfectCare Fer à repasser Philips - fer à vapeur 2500W Violet & Noir, 220ml

84,99 €
Standard Product Photo Philips PerfectCare Steam iron
Standard Product Photo Philips PerfectCare Steam iron
Product Detail Photograph Philips PerfectCare Steam iron
Product Detail Photograph Philips PerfectCare Steam iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Steam iron
Main in-use photograph Philips PerfectCare Steam iron
Product Detail Photograph Philips PerfectCare Steam iron
Product Detail Photograph Philips PerfectCare Steam iron
Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Steam iron
Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Steam iron

Plus facile et plus rapide, sans réglages de température

100 % sûr, même sur les textiles délicats

Avec le fer à repasser vapeur PerfectCare de Philips, vous pouvez repasser facilement tous types de textiles pendant la même séance. La technologie OptimalTEMP du fer à repasser définit la combinaison idéale de température et de vapeur afin d'éliminer les faux plis plus rapidement, sans rien brûler. De plus, la semelle SteamGlide Plus offre une glisse optimale. Ce fer à vapeur est doté d'une puissance de 2 500 W produisant jusqu'à 45 gr/min de vapeur continue et une fonction pressing de 180 g/min, offrant un repassage rapide et efficace même contre les plis les plus tenances.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 4 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID GC3925/30

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage
  • Système anticalcaire Calc-Clean intégré

Garantie

Garantie internationale de 2 ans
  • Oui

Élimination rapide des faux plis

Puissance
  • 2 500 W
Effet pressing
  • 180 g
Débit vapeur continu
  •  45 g/min
Vaporisation d'eau
  • Oui

Taille et poids

Poids du fer
  • 1,485 kg
Dimensions de l'emballage (l x H x L)
  • 33,2 x 16,7 x 13,7 cm
Dimensions du produit (l x H x L)
  • 31,2 x 14,7 x 12,7 cm

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau
  • 300 nm
Arrêt automatique
  • Oui
Utilisable avec l'eau du robinet
  • Oui
Système anti-goutte
  • Oui
Talon ultra-stable
  • Oui
Ouverture de remplissage extra-large
  • Oui

Efficacité verte

Manuel d'utilisation
  • 100 % de papier recyclé

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/GC3925