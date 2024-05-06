PerfectCare Compact Essential Centrale Vapeur Philips - Iron 6.5 bars Bleu 1.3L

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur* Aucun risque de brûlure*

Pratique et confortable, la centrale vapeur Philips est conçue pour être ultra-légère et facile à manipuler, elle produit 2 fois plus de vapeur, pour d'excellents résultats rapidement. Son réservoir de 1.3L permet plus d'1H d'utilisation continue. Avec la technologie OptimalTEMP, aucun réglage et zéro risque de brûlure sur tous les tissus. Le fer à repasser est équipé d'une semelle SteamGlide anti-adhésive qui glisse en douceur sur tous les tissus. Cette centrale légère et compacte vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur et un rangement facile.