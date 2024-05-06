PerfectCare Compact Essential Centrale Vapeur Philips - Iron 6.5 bars Bleu 1.3L
GC6815/20
PerfectCare Compact Essential Centrale Vapeur Philips - Iron 6.5 bars Bleu 1.3L
Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
Aucun risque de brûlure*
Pratique et confortable, la centrale vapeur Philips est conçue pour être ultra-légère et facile à manipuler, elle produit 2 fois plus de vapeur, pour d'excellents résultats rapidement. Son réservoir de 1.3L permet plus d'1H d'utilisation continue. Avec la technologie OptimalTEMP, aucun réglage et zéro risque de brûlure sur tous les tissus. Le fer à repasser est équipé d'une semelle SteamGlide anti-adhésive qui glisse en douceur sur tous les tissus. Cette centrale légère et compacte vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur et un rangement facile.
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Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Blanc, 120ml
Ajouter un article pour 29,99 EUR
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Efficacité verte
|Économie d'énergie*
|Emballage du produit
Technologie
|Pour tous les tissus repassables
|Aucune brûlure
|Ne nécessite aucun réglage de la température
|Générateur de vapeur ProVelocity
Taille et poids
|Poids du fer
|Dimensions de l'emballage (l x H x L)
|Dimensions du produit (l x H x L)
|Poids total, emballage compris
|Poids du fer + base
Accessoires inclus
|Réservoir anticalcaire
Gestion du calcaire
|Nettoyage et détartrage
|Rappel de détartrage
Facile à utiliser
|Capacité du réservoir d'eau
|Sûr pour tous les tissus repassables
|Performances de glisse de la semelle
|Nom de la semelle
|Remplissage possible à tout moment pendant l'utilisation
|Longueur du cordon d'alimentation
|Longueur du flexible
|Prise électrique intégrée
|Pointe vapeur de précision
|Prêt à l'emploi
|Résistance aux rayures de la semelle
Rangement
|Range-cordon
|Rangement du flexible
Garantie
|Garantie internationale de 2 ans
Élimination rapide des faux plis
|Pression
|Puissance
|Effet pressing
|Débit vapeur continu
|Défroissage vertical
|Tension
|Prêt à l'emploi
|Vapeur à la demande
Assistance, manuel et consignes de sécurité