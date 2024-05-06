PerfectCare Performer Centrale Vapeur Philips - Iron 6.5 bars Violet 1.5L

La centrale vapeur qui vous fait gagner du temps Par rapport à un fer vapeur

Pratique et confortable, la centrale vapeur Philips est conçue pour être ultra-légère et facile à manipuler, elle produit 2 fois plus de vapeur , pour d'excellents résultats rapidement. Son réservoir de 1.5L permet plus d'1H d'utilisation continue. Avec la technologie OptimalTEMP, aucun réglage et zéro risque de brûlure sur tous les tissus. Le fer à repasser est équipé d'une semelle SteamGlide anti-adhésive qui glisse en douceur sur tous les tissus. Cette centrale légère et compacte vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur et un rangement facile.