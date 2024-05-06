PerfectCare Performer Centrale Vapeur Philips - Iron 6.5 bars Violet 1.5L
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PerfectCare Performer Centrale Vapeur Philips - Iron 6.5 bars Violet 1.5L
La centrale vapeur qui vous fait gagner du temps
Par rapport à un fer vapeur
Pratique et confortable, la centrale vapeur Philips est conçue pour être ultra-légère et facile à manipuler, elle produit 2 fois plus de vapeur , pour d'excellents résultats rapidement. Son réservoir de 1.5L permet plus d'1H d'utilisation continue. Avec la technologie OptimalTEMP, aucun réglage et zéro risque de brûlure sur tous les tissus. Le fer à repasser est équipé d'une semelle SteamGlide anti-adhésive qui glisse en douceur sur tous les tissus. Cette centrale légère et compacte vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur et un rangement facile.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Efficacité verte
|Économie d'énergie*
|Plastique recyclé utilisé
|Emballage du produit
|Manuel d'utilisation
Technologie
|Technologie OptimalTEMP
|Pour tous les tissus repassables
|Aucune brûlure
|Ne nécessite aucun réglage de la température
|Générateur de vapeur ProVelocity
Taille et poids
|Poids du fer
|Dimensions de l'emballage (l x H x L)
|Dimensions du produit (l x H x L)
|Poids total, emballage compris
|Poids du fer + base
Accessoires inclus
|Réservoir Calc Clean
Gestion du calcaire
|Nettoyage et détartrage
|Rappel de détartrage
Design
|Couleur
Facile à utiliser
|Capacité du réservoir d'eau
|Sûr pour tous les tissus repassables
|Performances de glisse de la semelle
|Nom de la semelle
|Réservoir d'eau amovible
|Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
|Utilisable avec l'eau du robinet
|Longueur du cordon d'alimentation
|Longueur du flexible
|Prise électrique intégrée
|Pointe vapeur de précision
|Prêt à l'emploi
|Résistance aux rayures de la semelle
|Arrêt automatique
Rangement
|Système de verrouillage
|Rangement du cordon
|Rangement du flexible
Garantie
|Garantie internationale de 2 ans
Élimination rapide des faux plis
|Pression
|Puissance
|Effet pressing
|Débit vapeur continu
|Défroissage vertical
|Tension
|Prêt à l'emploi
|Vapeur à la demande
Assistance, manuel et consignes de sécurité