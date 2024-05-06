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PerfectCare Performer Centrale Vapeur Philips - Iron 6.5 bars Violet 1.5L

GC7933/30

PerfectCare Performer Centrale Vapeur Philips - Iron 6.5 bars Violet 1.5L

189,99 €
Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Plus Steam generator iron
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Front Product Photo Philips PerfectCare Compact Plus Steam generator iron
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Plus Steam generator iron
Product Detail Photograph Philips PerfectCare Compact Plus Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Plus Steam generator iron
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Product Detail Photograph Philips PerfectCare Compact Plus Steam generator iron
Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Plus Steam generator iron

La centrale vapeur qui vous fait gagner du temps

Par rapport à un fer vapeur

Pratique et confortable, la centrale vapeur Philips est conçue pour être ultra-légère et facile à manipuler, elle produit 2 fois plus de vapeur , pour d'excellents résultats rapidement. Son réservoir de 1.5L permet plus d'1H d'utilisation continue. Avec la technologie OptimalTEMP, aucun réglage et zéro risque de brûlure sur tous les tissus. Le fer à repasser est équipé d'une semelle SteamGlide anti-adhésive qui glisse en douceur sur tous les tissus. Cette centrale légère et compacte vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur et un rangement facile.

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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID GC7933/30

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Efficacité verte

Économie d'énergie*
  • 40 %
Plastique recyclé utilisé
  • 15 %
Emballage du produit
  • 100 % recyclable
Manuel d'utilisation
  • 100 % de papier recyclé

Technologie

Technologie OptimalTEMP
  • Oui
Pour tous les tissus repassables
  • Oui
Aucune brûlure
  • Oui
Ne nécessite aucun réglage de la température
  • Oui
Générateur de vapeur ProVelocity
  • Oui

Taille et poids

Poids du fer
  • 1,3 kg
Dimensions de l'emballage (l x H x L)
  • 23 x 26,5 x 42,6 cm
Dimensions du produit (l x H x L)
  • 20 x 23,3 x 37,1 cm
Poids total, emballage compris
  • 3,85 kg
Poids du fer + base
  • 2,8 kg

Accessoires inclus

Réservoir Calc Clean
  • Oui

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage
  • Smart Calc Clean
Rappel de détartrage
  • Voyant
  • Son

Design

Couleur
  • Violet magique

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau
  • 1 500 nm
Sûr pour tous les tissus repassables
  • Même les tissus délicats comme la soie
Performances de glisse de la semelle
  • 4 stars
Nom de la semelle
  • SteamGlide Plus
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
  • Oui
Utilisable avec l'eau du robinet
  • Oui
Longueur du cordon d'alimentation
  • 1,60 m
Longueur du flexible
  • 1,6 m
Prise électrique intégrée
  • Oui
Pointe vapeur de précision
  • Oui
Prêt à l'emploi
  • Voyant
  • Indicateur sonore
Résistance aux rayures de la semelle
  • 4 stars
Arrêt automatique
  • Oui

Rangement

Système de verrouillage
  • Pour le transport et la sécurité
Rangement du cordon
  • Fixation velcro
Rangement du flexible
  • Compartiment de rangement du flexible

Garantie

Garantie internationale de 2 ans
  • Oui

Élimination rapide des faux plis

Pression
  • Pompe maxi. 6,5 bars
Puissance
  • 2 400 W
Effet pressing
  • Jusqu'à 450 g
Débit vapeur continu
  • Jusqu'à 120 g/min
Défroissage vertical
  • Oui
Tension
  • 220-240 V
Prêt à l'emploi
  • 2 minute(s)
Vapeur à la demande
  • Oui

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/GC7933