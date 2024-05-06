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PerfectCare Aqua Pro Centrale vapeur

GC9420/80

PerfectCare Aqua Pro Centrale vapeur

259,99 €
Standard Product Photo Philips Perfect Care Aqua Pro Steam generator iron GC9420
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Alternative Product Photograph Philips Perfect Care Aqua Pro Steam generator iron GC9420
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Product in Use Photo Philips Perfect Care Aqua Pro Steam generator iron GC9420
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Repassage ultra-puissant

avec un fer à repasser ultra-léger

La centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro est dotée de notre fer à repasser ultra-léger et d'un réservoir d'eau extra-large de 2,5 l. Elle est idéale pour les longues séances de repassage et un défroissage vertical parfait.

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Standard Product Photo Philips 3000 Series Handheld Steamer

Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Blanc, 120ml

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ID GC9420/80

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Élimination rapide des faux plis

Pression
  • Maxi. 7,0 bar
Puissance
  • Maxi. 2 100 W
Effet pressing
  • Jusqu'à 480 g
Débit vapeur continu
  • Jusqu'à 120 g/min
Défroissage vertical
  • Oui
Tension
  • 220-240 V
Différents niveaux de vapeur
  • Oui
Prêt à l'emploi
  • 2 minute(s)
Vapeur à la demande
  • Oui

Efficacité verte

Mode Économie d'énergie
  • Oui
Économie d'énergie*
  •  45 %
Emballage du produit
  • 100 % recyclable
Manuel d'utilisation
  • 100 % de papier recyclé

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage
  • Easy De-Calc
Rappel de détartrage
  • Voyant
  • Oui

Technologie

Technologie OptimalTEMP
  • Oui
Chambre à vapeur cyclonique
  • Oui
Pour tous les tissus repassables
  • Oui
Aucune brûlure
  • Oui
Ne nécessite aucun réglage de la température
  • Oui
Technologie Silence
  • Oui
Processeur Smart Control
  • Oui

Facile à utiliser

Temps de chauffe
  • 2 minute(s)
Capacité du réservoir d'eau
  • 2 500 nm
Sûr pour tous les tissus repassables
  • Même les tissus délicats comme la soie
Performances de glisse de la semelle
  • 5 stars
Arrêt automatique
  • Oui
Nom de la semelle
  • T-ionicGlide
Rotation du cordon
  • Rotation du cordon à 360°
Remplissage possible à tout moment pendant l'utilisation
  • Oui
Utilisable avec l'eau du robinet
  • Oui
Longueur du cordon d'alimentation
  • 1,8 m
Longueur du flexible
  • 1,7 m
Pointe vapeur de précision
  • Oui
Prêt à l'emploi
  • Voyant
Résistance aux rayures de la semelle
  • 5 stars
Ouverture de remplissage extra-large
  • Oui

Taille et poids

Poids du fer
  • 0,8 kg
Dimensions du produit (l x H x L)
  • 36,2 x 27 x 26,3 cm
Poids du fer + base
  • 4,2 kg

Garantie

Garantie internationale de 2 ans
  • Oui

Rangement

Système de verrouillage
  • Pour le transport et la sécurité
Range-cordon
  • Fixation velcro
Rangement du flexible
  • Compartiment de rangement du flexible

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/GC9420