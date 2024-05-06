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PerfectCare Aqua Pro Centrale vapeur
GC9420/80
PerfectCare Aqua Pro Centrale vapeur
259,99 €
Repassage ultra-puissant
avec un fer à repasser ultra-léger
La centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro est dotée de notre fer à repasser ultra-léger et d'un réservoir d'eau extra-large de 2,5 l. Elle est idéale pour les longues séances de repassage et un défroissage vertical parfait.
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Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Blanc, 120ml
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30,99 €29,99 €
ID GC9420/80
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Élimination rapide des faux plis
|Pression
|Puissance
|Effet pressing
|Débit vapeur continu
|Défroissage vertical
|Tension
|Différents niveaux de vapeur
|Prêt à l'emploi
|Vapeur à la demande
Efficacité verte
|Mode Économie d'énergie
|Économie d'énergie*
|Emballage du produit
|Manuel d'utilisation
Gestion du calcaire
|Nettoyage et détartrage
|Rappel de détartrage
Technologie
|Technologie OptimalTEMP
|Chambre à vapeur cyclonique
|Pour tous les tissus repassables
|Aucune brûlure
|Ne nécessite aucun réglage de la température
|Technologie Silence
|Processeur Smart Control
Facile à utiliser
|Temps de chauffe
|Capacité du réservoir d'eau
|Sûr pour tous les tissus repassables
|Performances de glisse de la semelle
|Arrêt automatique
|Nom de la semelle
|Rotation du cordon
|Remplissage possible à tout moment pendant l'utilisation
|Utilisable avec l'eau du robinet
|Longueur du cordon d'alimentation
|Longueur du flexible
|Pointe vapeur de précision
|Prêt à l'emploi
|Résistance aux rayures de la semelle
|Ouverture de remplissage extra-large
Taille et poids
|Poids du fer
|Dimensions du produit (l x H x L)
|Poids du fer + base
Garantie
|Garantie internationale de 2 ans
Rangement
|Système de verrouillage
|Range-cordon
|Rangement du flexible
Assistance, manuel et consignes de sécurité