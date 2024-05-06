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PerfectCare Elite Centrale Vapeur Philips - Iron 7.5 bars Violet 1.8L

GC9650/80

PerfectCare Elite Centrale Vapeur Philips - Iron 7.5 bars Violet 1.8L

349,99 €
Standard Product Photo Philips PerfectCare Elite Steam generator iron
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Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Elite Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Elite Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Elite Steam generator iron
Main in-use photograph Philips PerfectCare Elite Steam generator iron

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

Avec à la centrale vapeur PerfectCare Elite de Philips, bénéficiez d'un repassage puissant et rapide (7.5 bars). La puissance, le débit vapeur de 150 gr/min et la fonction pressing de 500 g/min permettent un repassage efficace sans réglage et sans risque de brûlure avec OptimalTEMP. Le capteur de mouvement DynamiQ détecte les déplacements de la centrale vapeur et produit automatiquement une vapeur puissante adaptée au tissu. Le fer à repasser est incroyablement léger et agréable à manipuler permettant une utilisation même à la verticale tel un défroisseur vapeur.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID GC9650/80

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Taille et poids

Poids du fer
  • 0,8 kg
Dimensions de l'emballage (l x H x L)
  • 31 x 35 x 51 cm
Dimensions du produit (l x H x L)
  • 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Poids total, emballage compris
  • 7,3 kg kg
Poids du fer + base
  • 5,1 kg

Accessoires inclus

Gant pour une protection accrue
  • Oui

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • 50-60 Hz Hz

Technologie

Technologie OptimalTEMP
  • Oui
Chambre à vapeur cyclonique
  • Oui
Pour tous les tissus repassables
  • Oui
Aucune brûlure
  • Oui
Ne nécessite aucun réglage de la température
  • Oui
Technologie Silence
  • Oui
Processeur Smart Control
  • Oui

Caractéristiques générales

Matériau de la semelle
  • T-iconic Glide

Efficacité verte

Mode Économie d'énergie
  • Oui
Emballage du produit
  • 100 % recyclable
Manuel d'utilisation
  • 100 % de papier recyclé

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Indonésie

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage
  • Easy De-Calc Plus
Rappel de détartrage
  • Voyant
  • Oui

Rangement

Système de verrouillage
  • Pour le transport et la sécurité
Rangement du cordon
  • Compartiment de rangement du cordon
  • Fixation velcro
Rangement du flexible
  • Compartiment de rangement du flexible

Élimination rapide des faux plis

Pression
  • Maxi. 7,5 bars
Puissance
  • Maxi. 2 400 W
Effet pressing
  • Jusqu'à 500 g
Débit vapeur continu
  • 150 g/min
Défroissage vertical
  • Oui
Tension
  • 220-240 V
Différents niveaux de vapeur
  • Oui
Prêt à l'emploi
  • 2 minute(s)
Vapeur à la demande
  • Oui

Facile à utiliser

Temps de chauffe
  • 2 minute(s)
Capacité du réservoir d'eau
  • 1 800 nm
Sûr pour tous les tissus repassables
  • Même les tissus délicats comme la soie
Performances de glisse de la semelle
  • 5 stars
Arrêt automatique
  • Oui
Nom de la semelle
  • T-ionicGlide
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Alerte niveau d'eau bas
  • Oui
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
  • Oui
Utilisable avec l'eau du robinet
  • Oui
Longueur du cordon d'alimentation
  • 2 m
Longueur du flexible
  • 1,7 m
Pointe vapeur de précision
  • Oui
Prêt à l'emploi
  • Voyant
  • Indicateur sonore
Résistance aux rayures de la semelle
  • 5 stars
Ouverture de remplissage extra-large
  • Oui

Garantie

Garantie internationale de 2 ans
  • Oui

Poids et dimensions

Poids du produit
  • 5,1 kg

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/GC9650