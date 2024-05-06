PerfectCare Elite Centrale Vapeur Philips - Iron 7.5 bars Violet 1.8L

Un repassage sans effort. Des résultats rapides. Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

Avec à la centrale vapeur PerfectCare Elite de Philips, bénéficiez d'un repassage puissant et rapide (7.5 bars). La puissance, le débit vapeur de 150 gr/min et la fonction pressing de 500 g/min permettent un repassage efficace sans réglage et sans risque de brûlure avec OptimalTEMP. Le capteur de mouvement DynamiQ détecte les déplacements de la centrale vapeur et produit automatiquement une vapeur puissante adaptée au tissu. Le fer à repasser est incroyablement léger et agréable à manipuler permettant une utilisation même à la verticale tel un défroisseur vapeur.