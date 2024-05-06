PerfectCare Elite Centrale Vapeur Philips - Iron 7.5 bars Violet 1.8L
GC9650/80
PerfectCare Elite Centrale Vapeur Philips - Iron 7.5 bars Violet 1.8L
Un repassage sans effort. Des résultats rapides.
Un repassage sans effort. Des résultats rapides.
Avec à la centrale vapeur PerfectCare Elite de Philips, bénéficiez d'un repassage puissant et rapide (7.5 bars). La puissance, le débit vapeur de 150 gr/min et la fonction pressing de 500 g/min permettent un repassage efficace sans réglage et sans risque de brûlure avec OptimalTEMP. Le capteur de mouvement DynamiQ détecte les déplacements de la centrale vapeur et produit automatiquement une vapeur puissante adaptée au tissu. Le fer à repasser est incroyablement léger et agréable à manipuler permettant une utilisation même à la verticale tel un défroisseur vapeur.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Taille et poids
|Poids du fer
|Dimensions de l'emballage (l x H x L)
|Dimensions du produit (l x H x L)
|Poids total, emballage compris
|Poids du fer + base
Accessoires inclus
|Gant pour une protection accrue
Caractéristiques techniques
|Fréquence
Technologie
|Technologie OptimalTEMP
|Chambre à vapeur cyclonique
|Pour tous les tissus repassables
|Aucune brûlure
|Ne nécessite aucun réglage de la température
|Technologie Silence
|Processeur Smart Control
Caractéristiques générales
|Matériau de la semelle
Efficacité verte
|Mode Économie d'énergie
|Emballage du produit
|Manuel d'utilisation
Pays d'origine
|Fabriqué en
Gestion du calcaire
|Nettoyage et détartrage
|Rappel de détartrage
Rangement
|Système de verrouillage
|Rangement du cordon
|Rangement du flexible
Élimination rapide des faux plis
|Pression
|Puissance
|Effet pressing
|Débit vapeur continu
|Défroissage vertical
|Tension
|Différents niveaux de vapeur
|Prêt à l'emploi
|Vapeur à la demande
Facile à utiliser
|Temps de chauffe
|Capacité du réservoir d'eau
|Sûr pour tous les tissus repassables
|Performances de glisse de la semelle
|Arrêt automatique
|Nom de la semelle
|Réservoir d'eau amovible
|Alerte niveau d'eau bas
|Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
|Utilisable avec l'eau du robinet
|Longueur du cordon d'alimentation
|Longueur du flexible
|Pointe vapeur de précision
|Prêt à l'emploi
|Résistance aux rayures de la semelle
|Ouverture de remplissage extra-large
Garantie
|Garantie internationale de 2 ans
Poids et dimensions
|Poids du produit
Assistance, manuel et consignes de sécurité