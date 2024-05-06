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Machine espresso Graisse pour groupe café Philips

HD5061/01

Machine espresso Graisse pour groupe café Philips

12,99 €
Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
Alternative Product Photograph Philips Philips brew group grease HD5061
Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
Main in-use photograph Philips Philips brew group grease HD5061

Pour l'entretien de votre machine espresso

Graisse pour machines à café à grains Saeco, Philips et Gaggia

Avec le tube de graisse lubrifiante Philips, vous pouvez maintenir l'infuseur de votre machine à café à grains en parfait état. La graisse est totalement sans danger pour le consommateur.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours.
ID HD5061/01

Caractéristiques

Instructions

Comment lubrifier la machine à café
Pour maintenir la machine à café à un niveau de performances optimales, il est essentiel de procéder régulièrement à l'entretien du groupe café. Cette vidéo montre comment lubrifier correctement le groupe café de la machine.

Spécifications

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Compatible avec les produits café
  • HD8750/50
  • HD8753/84
  • HD8911/02

Adapté aux types de produits

Adapté aux types de produits
  • Philips EP series
  • Saeco GranAroma & GranAroma Deluxe
  • Saeco Xelsis