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Machine espresso Graisse pour groupe café Philips
HD5061/01
Machine espresso Graisse pour groupe café Philips
12,99 €
Pour l'entretien de votre machine espresso
Graisse pour machines à café à grains Saeco, Philips et Gaggia
Avec le tube de graisse lubrifiante Philips, vous pouvez maintenir l'infuseur de votre machine à café à grains en parfait état. La graisse est totalement sans danger pour le consommateur.
ID HD5061/01
Caractéristiques
Instructions
Comment lubrifier la machine à café
Pour maintenir la machine à café à un niveau de performances optimales, il est essentiel de procéder régulièrement à l'entretien du groupe café. Cette vidéo montre comment lubrifier correctement le groupe café de la machine.
Spécifications
Caractéristiques
Pièce remplaçable
|Compatible avec les produits café
Adapté aux types de produits
|Adapté aux types de produits