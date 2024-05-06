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Série 5000 Plancha Philips - Grill de table Métal, fumoir & arôme 2400W

Nouveau

HD6212/90

Série 5000 Plancha Philips - Grill de table Métal, fumoir & arôme 2400W

139,99 €
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Des grillades aux saveurs exceptionnelles

Fumoir et diffuseur d'arôme, pour un goût exceptionnel

Sublimez vos grillades avec le grill de table & Plancha Série 5000 de Philips. Que vous soyez à la recherche d'arômes fumés ou de steaks plus tendres, le couvercle en verre retient les saveurs, pour de délicieuses grillades. Ce grill électrique va vour offrir grillades aux saveurs exceptionnelles ! Versez des copeaux de bois, puis fermez le couvercle du grill d'intérieur pour que la viande et le poisson s'imprègnent d'un goût de fumée comme au barbecue. Cette plancha est dotée de 5 températures pour griller à la perfection et une puissance de 2400W pour une chauffe rapide.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID HD6212/90

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 2 000-2 400 W
Tension
  • 220-240 V
Fréquence
  • 50-60 Hz
Nombre dans le lot
  • 2
Batterie
  • Non

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 47,3 cm
Largeur du produit
  • 36,3 cm
Hauteur du produit
  • 15,8 cm
Poids du produit
  • 6,37 kg
Longueur de l'emballage
  • 52,6 cm
Largeur de l'emballage
  • 26,8 cm
Hauteur de l'emballage
  • 41,7 cm
Poids de l'emballage
  • 1,74 kg

Fonction de sécurité

Certification de sécurité
  • Oui
Arrêt automatique
  • Non
Verrouillage enfant
  • Non

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Solidité

Boîtier
  • 100 % de papier recyclé
Manuel d'utilisation
  • 100 % de papier recyclé

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Alliage d'aluminium
Matériau secondaire
  • Verre
Réglages préprogrammés
  • Non
Type de produit
  • Gril de table
Capacité du réservoir d'eau
  • Non
Pieds antidérapants
  • Oui
Longueur du cordon
  • Visible : 0,85 ± 0,05 m
Range-cordon
  • Oui
Technologie
  • Non
Bouton marche/arrêt intégré
  • Non
Voyant d'alimentation
  • Oui
Température min.
  • 90 ± 30 °C au réglage 1, couvercle en verre fermé
Température maximale
  • 210 ± 20 °C au réglage 5, couvercle en verre fermé, ou 200 ± 20 °C, couvercle en verre ouvert
Fonction Pulse
  • Non
Compatibilité domotique
  • Non
Portée Wi-Fi
  • Non
Temps de chauffe
  • ≦ 7 minutes
Garantie
  • 2 ans

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HD6212