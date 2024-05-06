Série 5000 Plancha Philips - Grill de table Métal, fumoir & arôme 2400W

Des grillades aux saveurs exceptionnelles Fumoir et diffuseur d'arôme, pour un goût exceptionnel

Sublimez vos grillades avec le grill de table & Plancha Série 5000 de Philips. Que vous soyez à la recherche d'arômes fumés ou de steaks plus tendres, le couvercle en verre retient les saveurs, pour de délicieuses grillades. Ce grill électrique va vour offrir grillades aux saveurs exceptionnelles ! Versez des copeaux de bois, puis fermez le couvercle du grill d'intérieur pour que la viande et le poisson s'imprègnent d'un goût de fumée comme au barbecue. Cette plancha est dotée de 5 températures pour griller à la perfection et une puissance de 2400W pour une chauffe rapide.