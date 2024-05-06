Série 5000 Plancha Philips - Grill de table Métal, fumoir & arôme 2400W
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Série 5000 Plancha Philips - Grill de table Métal, fumoir & arôme 2400W
Des grillades aux saveurs exceptionnelles
Fumoir et diffuseur d'arôme, pour un goût exceptionnel
Sublimez vos grillades avec le grill de table & Plancha Série 5000 de Philips. Que vous soyez à la recherche d'arômes fumés ou de steaks plus tendres, le couvercle en verre retient les saveurs, pour de délicieuses grillades. Ce grill électrique va vour offrir grillades aux saveurs exceptionnelles ! Versez des copeaux de bois, puis fermez le couvercle du grill d'intérieur pour que la viande et le poisson s'imprègnent d'un goût de fumée comme au barbecue. Cette plancha est dotée de 5 températures pour griller à la perfection et une puissance de 2400W pour une chauffe rapide.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Nombre dans le lot
|Batterie
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Fonction de sécurité
|Certification de sécurité
|Arrêt automatique
|Verrouillage enfant
Pays d'origine
|Fabriqué en
Solidité
|Boîtier
|Manuel d'utilisation
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Réglages préprogrammés
|Type de produit
|Capacité du réservoir d'eau
|Pieds antidérapants
|Longueur du cordon
|Range-cordon
|Technologie
|Bouton marche/arrêt intégré
|Voyant d'alimentation
|Température min.
|Température maximale
|Fonction Pulse
|Compatibilité domotique
|Portée Wi-Fi
|Temps de chauffe
|Garantie
Assistance, manuel et consignes de sécurité