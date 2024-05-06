Série 5000 Plancha Philips - Grill de table Métal, 4 plaques, 2400W
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Série 5000 Plancha Philips - Grill de table Métal, 4 plaques, 2400W
De délicieuses grillades, du petit-déjeuner au dîner
Plaques réversibles pour une expérience enrichie
Savourez des grillades maison avec le grill de table & plancha Philips Série 5000. Les deux zones de cuisson et les plaques réversibles offrent plus de polyvalence, pour des résultats parfaits ! Retournez les plaques pour alterner entre cuisson à la plancha et grillades. Ce grill électrique est dotée de 5 températures pour griller à la perfection et une puissance de 2400W pour une chauffe rapide. Quel que soit le nombre de convives, la surface de cuisson de 1 250 cm² de ce grill d'intérieur est exactement ce dont vous avez besoin pour préparer de délicieux plats à partager.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Nombre dans le lot
|Batterie
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Fonction de sécurité
|Certification de sécurité
|Arrêt automatique
|Verrouillage enfant
Pays d'origine
|Fabriqué en
Solidité
|Boîtier
|Manuel d'utilisation
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Réglages prédéfinis
|Type de produit
|Capacité du réservoir d'eau
|Pieds antidérapants
|Longueur du cordon
|Rangement du cordon
|Technologie
|Bouton marche/arrêt intégré
|Voyant d'alimentation
|Température min.
|Température maximale
|Fonction Pulse
|Compatibilité domotique
|Portée Wi-Fi
|Temps de chauffe
|Garantie
Assistance, manuel et consignes de sécurité