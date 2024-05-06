Série 5000 Plancha Philips - Grill de table Métal, 4 plaques, 2400W

De délicieuses grillades, du petit-déjeuner au dîner Plaques réversibles pour une expérience enrichie

Savourez des grillades maison avec le grill de table & plancha Philips Série 5000. Les deux zones de cuisson et les plaques réversibles offrent plus de polyvalence, pour des résultats parfaits ! Retournez les plaques pour alterner entre cuisson à la plancha et grillades. Ce grill électrique est dotée de 5 températures pour griller à la perfection et une puissance de 2400W pour une chauffe rapide. Quel que soit le nombre de convives, la surface de cuisson de 1 250 cm² de ce grill d'intérieur est exactement ce dont vous avez besoin pour préparer de délicieux plats à partager.