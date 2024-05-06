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Série 5000 Plancha Philips - Grill de table Métal, 4 plaques, 2400W

Nouveau

HD6222/90

Série 5000 Plancha Philips - Grill de table Métal, 4 plaques, 2400W

€179.99
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De délicieuses grillades, du petit-déjeuner au dîner

Plaques réversibles pour une expérience enrichie

Savourez des grillades maison avec le grill de table & plancha Philips Série 5000. Les deux zones de cuisson et les plaques réversibles offrent plus de polyvalence, pour des résultats parfaits ! Retournez les plaques pour alterner entre cuisson à la plancha et grillades. Ce grill électrique est dotée de 5 températures pour griller à la perfection et une puissance de 2400W pour une chauffe rapide. Quel que soit le nombre de convives, la surface de cuisson de 1 250 cm² de ce grill d'intérieur est exactement ce dont vous avez besoin pour préparer de délicieux plats à partager.

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Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID HD6222/90

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 2 000-2 400 W
Tension
  • 220-240 V
Fréquence
  • 50-60 Hz
Nombre dans le lot
  • 2
Batterie
  • Non

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 53,4 cm
Largeur du produit
  • 35,2 cm
Hauteur du produit
  • 15,8 cm
Poids du produit
  • 5,33 kg
Longueur de l'emballage
  • 58,2 cm
Largeur de l'emballage
  • 22,8 cm
Hauteur de l'emballage
  • 41 cm
Poids de l'emballage
  • 1,88 kg

Fonction de sécurité

Certification de sécurité
  • Oui
Arrêt automatique
  • Non
Verrouillage enfant
  • Non

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Solidité

Boîtier
  • 100 % de papier recyclé
Manuel d'utilisation
  • 100 % de papier recyclé

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • PF
Matériau secondaire
  • Alliage d'aluminium
Réglages prédéfinis
  • Non
Type de produit
  • Gril de table
Capacité du réservoir d'eau
  • Non
Pieds antidérapants
  • Oui
Longueur du cordon
  • Visible : 0,85 ± 0,05 m
Rangement du cordon
  • Oui
Technologie
  • Non
Bouton marche/arrêt intégré
  • Oui
Voyant d'alimentation
  • Non
Température min.
  • 130 ± 30 °C au réglage 1
Température maximale
  • Plaque lisse : 200 ± 20 °C au réglage 5 ; plaque striée : 205 ± 20 °C
Fonction Pulse
  • Non
Compatibilité domotique
  • Non
Portée Wi-Fi
  • Non
Temps de chauffe
  • ≦ 7 minutes
Garantie
  • 2 ans

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HD6222