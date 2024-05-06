Airfryer Philips Série 5000 Connecté Friteuse sans huile L - Air fryer 4,1L

Plus sain. Plus savoureux. Plus simple à utiliser. Et connecté.

Friteuse Airfryer connectée 13 en 1. Faites frire, cuire, griller, rôtir et bien plus encore, à distance. Une expérience culinaire unique pour préparer des recettes saines et savoureuses à la maison avec une simplicité inégalée, et à distance.