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Airfryer Philips Série 5000 Connecté Friteuse sans huile L - Air fryer 4,1L

HD9255/90

Airfryer Philips Série 5000 Connecté Friteuse sans huile L - Air fryer 4,1L

139,99 €
HD9255 90 RFT
HD9255 90 RFT
HD9255 90 F
HD9255 90 A1 RGB
HD9255 90 D1 RGB
HD9255 90 Fries PUP
HD9255 91 MIP RGB update
HD9255 91 D3
HD9255_91_Compact_Digital_Variety_Dishes_PUP_RGB
HD9255_91_Connected_Change_cooking_settings_clean_PUP_RGB
HD9255_91_PDP_RGB updated

Plus sain. Plus savoureux. Plus simple à utiliser. Et connecté.

Friteuse Airfryer connectée 13 en 1. Faites frire, cuire, griller, rôtir et bien plus encore, à distance. Une expérience culinaire unique pour préparer des recettes saines et savoureuses à la maison avec une simplicité inégalée, et à distance.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID HD9255/90

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 1 400 W
Nombre dans le lot
  • 1
Batterie
  • Non

Solidité

Boîtier
  • > 90 % de contenu recyclé
Manuel
  • 100 % de papier recyclé

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Plastique
Matériau secondaire
  • Métal
Capacité
  • 4,1 l
Couvercle transparent
  • Non
Interface
  • Numérique
Longueur du cordon
  • 0,8 m
Fonction de maintien au chaud
  • Oui
Programmes
  • 7 préréglages
Nombre de paniers
  • 1
Panier amovible
  • Oui
Minuteur
  • Oui
Télécommande
  • Non
Technologie
  • Technologie Rapid Air
Bouton marche/arrêt intégré
  • Oui
Arrêt automatique
  • Oui
Thermostat réglable
  • Oui
Voyant d'alimentation
  • Oui
Poignées isolantes
  • Oui
Compatible lave-vaisselle
  • Oui
Indicateur de température
  • Oui
Parois froides
  • Oui
Température maximale (°C)
  • 200
Revêtement antiadhésif
  • Oui
Garantie
  • 2
Panier simple ou double
  • Panier simple
Connectivité
  • Connecté

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 360 mm
Largeur du produit
  • 264 mm
Hauteur du produit
  • 295 mm
Poids du produit
  • 4,55 kg
Dimensions du produit
  • 360 x 264 x 295 mm

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HD9255

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