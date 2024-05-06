Airfryer Philips Série 5000 Connecté Friteuse sans huile L - Air fryer 4,1L
HD9255/90
Airfryer Philips Série 5000 Connecté Friteuse sans huile L - Air fryer 4,1L
139,99 €
Plus sain. Plus savoureux. Plus simple à utiliser. Et connecté.
Friteuse Airfryer connectée 13 en 1. Faites frire, cuire, griller, rôtir et bien plus encore, à distance. Une expérience culinaire unique pour préparer des recettes saines et savoureuses à la maison avec une simplicité inégalée, et à distance.
ID HD9255/90
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Pays d'origine
|Fabriqué en
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Nombre dans le lot
|Batterie
Solidité
|Boîtier
|Manuel
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Capacité
|Couvercle transparent
|Interface
|Longueur du cordon
|Fonction de maintien au chaud
|Programmes
|Nombre de paniers
|Panier amovible
|Minuteur
|Télécommande
|Technologie
|Bouton marche/arrêt intégré
|Arrêt automatique
|Thermostat réglable
|Voyant d'alimentation
|Poignées isolantes
|Compatible lave-vaisselle
|Indicateur de température
|Parois froides
|Température maximale (°C)
|Revêtement antiadhésif
|Garantie
|Panier simple ou double
|Connectivité
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Dimensions du produit
Assistance, manuel et consignes de sécurité
Airfryer Philips Série 3000 Friteuse sans huile XL - Air fryer 6,2L
HD9270_90
- 14 modes cuisson pour rôtir, griller et mijoter
- Compatible lave-vaisselle, nettoyage facile
- Vaste choix de recettes avec HomeID
Série 3000 connecté Airfryer Philips - Friteuse sans huile 6,2L 14-en-1
HD9280_90
- Jusqu'à 90% de matière grasse en moins
- Des dizaines de recettes disponibles avec HomeID
- Airfryer 6L grande capacité, jusqu'à 5 portions