Série 5000 Connecté Airfryer Philips - Friteuse sans huile Blanc 7.2L

Votre compagnon de cuisine connecté pour des repas sains Appairage avec l'application HomeID

Découvrez l'Airfryer connecté de Philips XXL Série 5000 d'une capacité idéale de 7.2L. Il a 16 modes de cuisson différents pour cuire, griller ou déshydrater. Réglez facilement le temps et la température de l'air fryer selon vos besoins ou encore utiliser la fonction maintien au chaud. Avec notre technologie Rapid Air, cette friteuse sans huile offre une circulation de l'air chaude homogène, garantissant une cuisson parfaite avec pas ou très peu d'huile ajoutée. Téléchargez l’application HomeID pour explorer des centaines de recettes délicieuses, saines et rapides à préparer.