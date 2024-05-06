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Série 5000 Connecté Airfryer Philips - Friteuse sans huile Blanc 7.2L

HD9285/00

Série 5000 Connecté Airfryer Philips - Friteuse sans huile Blanc 7.2L

199,99 €
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Votre compagnon de cuisine connecté pour des repas sains

Appairage avec l'application HomeID

Découvrez l'Airfryer connecté de Philips XXL Série 5000 d'une capacité idéale de 7.2L. Il a 16 modes de cuisson différents pour cuire, griller ou déshydrater. Réglez facilement le temps et la température de l'air fryer selon vos besoins ou encore utiliser la fonction maintien au chaud. Avec notre technologie Rapid Air, cette friteuse sans huile offre une circulation de l'air chaude homogène, garantissant une cuisson parfaite avec pas ou très peu d'huile ajoutée. Téléchargez l’application HomeID pour explorer des centaines de recettes délicieuses, saines et rapides à préparer.

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Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours.
ID HD9285/00

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 2 000
Tension
  • 220-240
Fréquence
  • 50
Nombre dans le lot
  • 1
Batterie
  • Non

Solidité

Boîtier
  • > 90 % de matériaux recyclés
Manuel
  • 100 % recyclable

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Plastique
Matériau secondaire
  • Métal
Capacité
  • 7,2 l
Thermorésistant
  • Oui
Pieds antidérapants
  • Oui
Couvercle transparent
  • Non
Interface
  • Numérique
Longueur du cordon
  • 0,8 m
Range-cordon
  • Oui
Fonction de maintien au chaud
  • Oui
Nombre de paniers
  • 1
Panier amovible
  • Oui
Minuteur
  • Oui
Télécommande
  • Oui
Technologie
  • Technologie Rapid Air
Bouton marche/arrêt intégré
  • Oui
Arrêt automatique
  • Oui
Thermostat réglable
  • Oui
Voyant d'alimentation
  • Oui
Poignées thermiquement isolées
  • Oui
Compatible lave-vaisselle
  • Oui
Indicateur de température
  • Oui
Parois froides
  • Oui
Température maximale (°C)
  • 200 °C
Accessoires inclus 1
  • S. O.
Accessoires associés 1
  • Kit de gril
Accessoires associés 2
  • Kit de cuisson
Accessoires associés 3
  • Kit de cuisson 2 niveaux
Revêtement antiadhésif
  • Oui
Garantie
  • 2 ans
Panier simple ou double
  • Simple
Connectivité
  • Oui

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 410
Largeur du produit
  • 300
Hauteur du produit
  • 330
Poids du produit
  • 6,25 kg
Dimensions du produit
  • 410 x 300 x 330 mm
Longueur de l'emballage
  • 373
Largeur de l'emballage
  • 478
Hauteur de l'emballage
  • 392
Poids de l'emballage
  • 8,20 kg
Dimensions de l'emballage
  • 373 x 478 x 392 mm

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HD9285