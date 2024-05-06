Série 5000 Connecté Airfryer Philips - Friteuse sans huile Blanc 7.2L
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Série 5000 Connecté Airfryer Philips - Friteuse sans huile Blanc 7.2L
Votre compagnon de cuisine connecté pour des repas sains
Appairage avec l'application HomeID
Découvrez l'Airfryer connecté de Philips XXL Série 5000 d'une capacité idéale de 7.2L. Il a 16 modes de cuisson différents pour cuire, griller ou déshydrater. Réglez facilement le temps et la température de l'air fryer selon vos besoins ou encore utiliser la fonction maintien au chaud. Avec notre technologie Rapid Air, cette friteuse sans huile offre une circulation de l'air chaude homogène, garantissant une cuisson parfaite avec pas ou très peu d'huile ajoutée. Téléchargez l’application HomeID pour explorer des centaines de recettes délicieuses, saines et rapides à préparer.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Pays d'origine
|Fabriqué en
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Nombre dans le lot
|Batterie
Solidité
|Boîtier
|Manuel
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Capacité
|Thermorésistant
|Pieds antidérapants
|Couvercle transparent
|Interface
|Longueur du cordon
|Range-cordon
|Fonction de maintien au chaud
|Nombre de paniers
|Panier amovible
|Minuteur
|Télécommande
|Technologie
|Bouton marche/arrêt intégré
|Arrêt automatique
|Thermostat réglable
|Voyant d'alimentation
|Poignées thermiquement isolées
|Compatible lave-vaisselle
|Indicateur de température
|Parois froides
|Température maximale (°C)
|Accessoires inclus 1
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
|Revêtement antiadhésif
|Garantie
|Panier simple ou double
|Connectivité
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Dimensions du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
|Dimensions de l'emballage
Assistance, manuel et consignes de sécurité