Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Verre et Inox 1.7L, 2200W
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Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Verre et Inox 1.7L, 2200W
Design moderne et robuste
Verre limpide et robuste avec voyant
Notre bouilloire Philips familiale de 1.7L bénéficie d'un design moderne alliant le verre et le métal. Son voyant bleu intuitif intégré à la base vous signale quand la bouilloire est activée. Le couvercle entièrement amovible facilite l'accès de cette bouilloire électrique pour un nettoyage facile. Nos bouilloires électriques sans fil reposent sur une base 360°, ce qui les rend faciles à soulever et à remettre en place. Complétez votre expérience de petit-déjeuner avec l'ensemble Philips, pour un ensemble pratique et stylé.
Caractéristiques
Assistance, manuel et consignes de sécurité
Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Inox 1.7L, 2200W
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- Métal
- Couvercle à ressort
- Voyant
Série 5000 Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Noire double paroi 1.7L, 2200W
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- Ébullition sûre et efficace
- Puissance et design raffiné
- Capacité familiale de 1,7 l
Ecoconscious Bouilloire électrique Philips - Bouilloire plastique biosourcé 1.7L, 2200W
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- Plastiques 100 % biosourcés**
- Capacité de 1,7 l
- Niveau d'eau et indicateurs de tasses faciles à lire
Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Inox 1.7L, 2200W
HD9350_90
- Métal
- Couvercle à ressort
- Voyant
Collection Daily Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Noire 1.7L, 2200W
HD9318_20
- Bouilloire électrique sans fil avec base 360°
- Contenance de 1,7 L / 6 tasses
- Filtre anticalcaire amovible