Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Verre et Inox 1.7L, 2200W

Design moderne et robuste Verre limpide et robuste avec voyant

Notre bouilloire Philips familiale de 1.7L bénéficie d'un design moderne alliant le verre et le métal. Son voyant bleu intuitif intégré à la base vous signale quand la bouilloire est activée. Le couvercle entièrement amovible facilite l'accès de cette bouilloire électrique pour un nettoyage facile. Nos bouilloires électriques sans fil reposent sur une base 360°, ce qui les rend faciles à soulever et à remettre en place. Complétez votre expérience de petit-déjeuner avec l'ensemble Philips, pour un ensemble pratique et stylé.