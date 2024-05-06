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Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Verre et Inox 1.7L, 2200W

HD9339/80

Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Verre et Inox 1.7L, 2200W

52,99 €
Standard Product Photo Philips Series 5000 Glass kettle
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Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Glass kettle
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Design moderne et robuste

Verre limpide et robuste avec voyant

Notre bouilloire Philips familiale de 1.7L bénéficie d'un design moderne alliant le verre et le métal. Son voyant bleu intuitif intégré à la base vous signale quand la bouilloire est activée. Le couvercle entièrement amovible facilite l'accès de cette bouilloire électrique pour un nettoyage facile. Nos bouilloires électriques sans fil reposent sur une base 360°, ce qui les rend faciles à soulever et à remettre en place. Complétez votre expérience de petit-déjeuner avec l'ensemble Philips, pour un ensemble pratique et stylé.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID HD9339/80

Caractéristiques

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HD9339

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