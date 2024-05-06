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Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire réglable Inox 1.7L, 2200W

HD9359/90

Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire réglable Inox 1.7L, 2200W

94,99 €
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
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Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
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Du thé vert aux aliments pour bébé

Avec réglage de la température et fonction de maintien au chaud

Découvrez la Bouilloire Philips avec température réglable d'1.7L. Les boutons préprogrammés situés sur la base de cette bouilloire élégante vous permettent de sélectionner facilement la température qui convient. Les options de température de 40, 60, 80 et 100 °C de notre bouilloire électrique permettent de préparer le liquide à la bonne température. Nos bouilloires électriques sans fil reposent sur une base 360°, ce qui les rend faciles à soulever et à remettre en place. Complétez votre expérience de petit-déjeuner avec l'ensemble Philips, pour un ensemble pratique et stylé.

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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours.
ID HD9359/90

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 1 850-2 200 W
Tension
  • 220-240 V
Fréquence
  • 50-60 Hz
Batterie
  • Non

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 15,4 cm
Largeur du produit
  • 22,4 cm
Hauteur du produit
  • 25 cm
Poids du produit
  • 1 303 g
Longueur de l'emballage
  • 19,8 cm
Largeur de l'emballage
  • 24,4 cm
Hauteur de l'emballage
  • 25,2 cm
Poids de l'emballage
  • 335,4 g

Fonction de sécurité

Arrêt automatique
  • Non

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Métal
Capacité du réservoir d'eau
  • 1,7 l
Garantie
  • 2 ans

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HD9359

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