Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire réglable Inox 1.7L, 2200W
HD9359/90
Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire réglable Inox 1.7L, 2200W
Du thé vert aux aliments pour bébé
Avec réglage de la température et fonction de maintien au chaud
Découvrez la Bouilloire Philips avec température réglable d'1.7L. Les boutons préprogrammés situés sur la base de cette bouilloire élégante vous permettent de sélectionner facilement la température qui convient. Les options de température de 40, 60, 80 et 100 °C de notre bouilloire électrique permettent de préparer le liquide à la bonne température. Nos bouilloires électriques sans fil reposent sur une base 360°, ce qui les rend faciles à soulever et à remettre en place. Complétez votre expérience de petit-déjeuner avec l'ensemble Philips, pour un ensemble pratique et stylé.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Batterie
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Fonction de sécurité
|Arrêt automatique
Pays d'origine
|Fabriqué en
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Capacité du réservoir d'eau
|Garantie
Assistance, manuel et consignes de sécurité
Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Verre et Inox 1.7L, 2200W
HD9339_80
- 1,7 l
- Couvercle amovible
- Voyant bleu
Série 5000 Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Noire double paroi 1.7L, 2200W
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- Ébullition sûre et efficace
- Puissance et design raffiné
- Capacité familiale de 1,7 l
Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Inox 1.7L, 2200W
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- Métal
- Couvercle à ressort
- Voyant
Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Inox 1.7L, 2200W
HD9350_90
- Métal
- Couvercle à ressort
- Voyant