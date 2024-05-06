Collection Métal Bouilloire électrique Philips - Bouilloire réglable Inox 1.7L, 2200W

Du thé vert aux aliments pour bébé Avec réglage de la température et fonction de maintien au chaud

Découvrez la Bouilloire Philips avec température réglable d'1.7L. Les boutons préprogrammés situés sur la base de cette bouilloire élégante vous permettent de sélectionner facilement la température qui convient. Les options de température de 40, 60, 80 et 100 °C de notre bouilloire électrique permettent de préparer le liquide à la bonne température. Nos bouilloires électriques sans fil reposent sur une base 360°, ce qui les rend faciles à soulever et à remettre en place. Complétez votre expérience de petit-déjeuner avec l'ensemble Philips, pour un ensemble pratique et stylé.