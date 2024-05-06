Série 3000 Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Blanche 1.7L, 2200W

De l'eau chaude, tous les jours, avec style. Boissons et plats chauds, préparés à votre façon.

Préparez facilement vos boissons chaudes ou vos plats préférés avec la bouilloire Philips série 3000 au design design raffiné effet plissé. Grâce à sa grande capacité de 1.7 L, cette bouilloire électrique est idéale pour toute la famille. Elle offre une ébullition rapide et un nettoyage facile grâce à son élément chauffant plat. Nos bouilloires électriques sans fil reposent sur une base 360°, ce qui les rend faciles à soulever et à remettre en place. Complétez votre expérience de petit-déjeuner avec l'ensemble Philips, pour un ensemble pratique et stylé.