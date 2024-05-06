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Série 3000 Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Bleu Malibu 1.7L, 2200W

HD9411/70

Série 3000 Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Bleu Malibu 1.7L, 2200W

Prix de vente recommandé 32,99 €
17,49 €
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De l'eau chaude, tous les jours, avec style.

Boissons et plats chauds, préparés à votre façon.

Préparez facilement vos boissons chaudes ou vos plats préférés avec la bouilloire Philips série 3000 au design design raffiné effet plissé. Grâce à sa grande capacité de 1.7 L, cette bouilloire électrique est idéale pour toute la famille. Elle offre une ébullition rapide et un nettoyage facile grâce à son élément chauffant plat. Nos bouilloires électriques sans fil reposent sur une base 360°, ce qui les rend faciles à soulever et à remettre en place. Complétez votre expérience de petit-déjeuner avec l'ensemble Philips, pour un ensemble pratique et stylé.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
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Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID HD9411/70

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 1 850-2 200 W
Tension
  • 220-240 V
Fréquence
  • 50-60 Hz
Batterie
  • Non

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 15,6 cm
Largeur du produit
  • 25,22 cm
Hauteur du produit
  • 24,8 cm
Poids du produit
  • 1 010 g
Longueur de l'emballage
  • 18,5 cm
Largeur de l'emballage
  • 24 cm
Hauteur de l'emballage
  • 26 cm
Poids de l'emballage
  • 370,7 g

Fonction de sécurité

Arrêt automatique
  • Oui

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Plastique
Capacité du réservoir d'eau
  • 1,7 l
Garantie
  • 2 ans

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HD9411