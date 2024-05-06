Série 3000 Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Bleu Malibu 1.7L, 2200W
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Série 3000 Bouilloire électrique Philips - Bouilloire Bleu Malibu 1.7L, 2200W
De l'eau chaude, tous les jours, avec style.
Boissons et plats chauds, préparés à votre façon.
Préparez facilement vos boissons chaudes ou vos plats préférés avec la bouilloire Philips série 3000 au design design raffiné effet plissé. Grâce à sa grande capacité de 1.7 L, cette bouilloire électrique est idéale pour toute la famille. Elle offre une ébullition rapide et un nettoyage facile grâce à son élément chauffant plat. Nos bouilloires électriques sans fil reposent sur une base 360°, ce qui les rend faciles à soulever et à remettre en place. Complétez votre expérience de petit-déjeuner avec l'ensemble Philips, pour un ensemble pratique et stylé.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Batterie
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Fonction de sécurité
|Arrêt automatique
Pays d'origine
|Fabriqué en
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Capacité du réservoir d'eau
|Garantie
Assistance, manuel et consignes de sécurité