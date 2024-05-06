Accessoires Airfryers S/L Airfryer Philips - Séparateur & moules à muffin
HD9904/01
Accessoires Airfryers S/L Airfryer Philips - Séparateur & moules à muffin
Kit expert fête
Accessoires et conseils pour maîtriser les plats de fête
Maximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer avec l'accessoire double niveau de Philips. Cuisez, grillez ou faites frire de savoureux aliments facilement, rapidement et plus sainement. De plus, avec ces 7 moules en silicone, vous aurez toujours une bonne excuse pour cuisiner des muffins à l'air fryer, L'entretien est simple, lavez en toute sécurité ces accessoires dans votre lave-vaisselle. Inclus dans le pack: 1 accessoire double niveau, 7 moules à muffin en silicone & 1 livret de recettes. Les accessoires sont compatibles avec nos airfryes S & L.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques générales
|Matériau principal
Pays d'origine
|Fabriqué en
Caractéristiques techniques
|Nombre dans le lot
|Classe énergétique
|Batterie
Assistance, manuel et consignes de sécurité