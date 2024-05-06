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Accessoires Airfryers S/L Airfryer Philips - Séparateur & moules à muffin

HD9904/01

Accessoires Airfryers S/L Airfryer Philips - Séparateur & moules à muffin

Prix de vente recommandé 25,99 €
15,69 €
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HD9904_rack_muffin_cups_RGB_RFT
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Kit expert fête

Accessoires et conseils pour maîtriser les plats de fête

Maximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer avec l'accessoire double niveau de Philips. Cuisez, grillez ou faites frire de savoureux aliments facilement, rapidement et plus sainement. De plus, avec ces 7 moules en silicone, vous aurez toujours une bonne excuse pour cuisiner des muffins à l'air fryer, L'entretien est simple, lavez en toute sécurité ces accessoires dans votre lave-vaisselle. Inclus dans le pack: 1 accessoire double niveau, 7 moules à muffin en silicone & 1 livret de recettes. Les accessoires sont compatibles avec nos airfryes S & L.

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Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID HD9904/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 175
Largeur du produit
  • 175
Hauteur du produit
  • 65
Poids du produit
  • 0,253 kg
Longueur de l'emballage
  • 210
Largeur de l'emballage
  • 210
Hauteur de l'emballage
  • 90
Poids de l'emballage
  • 0,325 kg

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Inox

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Caractéristiques techniques

Nombre dans le lot
  • 1
Classe énergétique
  • S. O.
Batterie
  • Non

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HD9904