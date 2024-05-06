Accessoires Airfryers S/L Airfryer Philips - Séparateur & moules à muffin

Kit expert fête Accessoires et conseils pour maîtriser les plats de fête

Maximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer avec l'accessoire double niveau de Philips. Cuisez, grillez ou faites frire de savoureux aliments facilement, rapidement et plus sainement. De plus, avec ces 7 moules en silicone, vous aurez toujours une bonne excuse pour cuisiner des muffins à l'air fryer, L'entretien est simple, lavez en toute sécurité ces accessoires dans votre lave-vaisselle. Inclus dans le pack: 1 accessoire double niveau, 7 moules à muffin en silicone & 1 livret de recettes. Les accessoires sont compatibles avec nos airfryes S & L.