Accessoire Kitchen machine Bol de blender

Préparez des smoothies et des sauces à la texture souhaitée Grâce à la technologie ProBlend

Préparez non seulement des pâtisseries mais aussi des soupes ou des sauces avec le bol de blender de 1,5 l pour Kitchen machine série 7000. Réalisez des mixages à la texture parfaite en moins d'une minute grâce au puissant moteur de 1 000 W et à la technologie ProBlend.