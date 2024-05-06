Accessoire Kitchen machine Bol de blender
HR0721/00
Accessoire Kitchen machine Bol de blender
84,99 €
Préparez des smoothies et des sauces à la texture souhaitée
Grâce à la technologie ProBlend
Préparez non seulement des pâtisseries mais aussi des soupes ou des sauces avec le bol de blender de 1,5 l pour Kitchen machine série 7000. Réalisez des mixages à la texture parfaite en moins d'une minute grâce au puissant moteur de 1 000 W et à la technologie ProBlend.
ID HR0721/00
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Pays d'origine
|Fabriqué en
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Tension
|Batterie
Fonction de sécurité
|Arrêt automatique de la lame
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Type de produit
|Interface
|Longueur du cordon
|Pièces compatibles lave-vaisselle
|Matériau du bol
|Matériau de la lame
|Fonction Pulse
|Lames amovibles
|Garantie
|Déclaration de conformité UE
Assistance, manuel et consignes de sécurité