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Accessoire Kitchen machine Bol de blender

HR0721/00

Accessoire Kitchen machine Bol de blender

84,99 €
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Préparez des smoothies et des sauces à la texture souhaitée

Grâce à la technologie ProBlend

Préparez non seulement des pâtisseries mais aussi des soupes ou des sauces avec le bol de blender de 1,5 l pour Kitchen machine série 7000. Réalisez des mixages à la texture parfaite en moins d'une minute grâce au puissant moteur de 1 000 W et à la technologie ProBlend.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 4 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID HR0721/00

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 1 000 W
Tension
  • 220 V
Batterie
  • N/A

Fonction de sécurité

Arrêt automatique de la lame
  • Non

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 204 mm
Largeur du produit
  • 324 mm
Hauteur du produit
  • 236 mm
Poids du produit
  • 2,1 kg

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Verre
Type de produit
  • Kitchen machine - accessoire blender
Interface
  • N/A
Longueur du cordon
  • N/A
Pièces compatibles lave-vaisselle
  • Oui
Matériau du bol
  • Verre
Matériau de la lame
  • Inox
Fonction Pulse
  • Non
Lames amovibles
  • Non
Garantie
  • Oui
Déclaration de conformité UE
  • N/A

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HR0721