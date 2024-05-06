Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Parce que la maison c'est vous

Offres

Support

Support Demander un retourEnregistrez votre produitSupport & ServiceOffresInscrivez-vous et économisezInscrivez-vous et profitez des premières offres du Black FridayMeilleures VentesParce que la maison c'est vousPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAspirateurs lavants sans filAquaTrioEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurPerfectCareFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000Appareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresMulticuiseurGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféMousseurs à laitCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
France Français (France)
Inscrivez-vous et profitez des premières offres du Black Friday. Inscrivez-vous

Viva Collection Mixeur plongeant ProMix + gourde

HR2650/90

Viva Collection Mixeur plongeant ProMix + gourde

69,99 €
Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender

Mixez, fermez, partez !

Mixez de délicieux ingrédients simplement pour les déguster en déplacement.

La large gamme d'accessoires du nouveau mixeur plongeant Viva ProMix vous permet de concocter un nombre infini de plats et d'en-cas.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours.
ID HR2650/90

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Développement durable

Emballage
  • >90 % de matériaux recyclés
Manuel d'utilisation
  • 100 % de papier recyclé

Pays d'origine

Pays de fabrication
  • Chine

Design

Couleur
  • Noir et acier inoxydable

Finition

Matériau du corps de l'appareil
  • Plastique ABS + acier inoxydable + caoutchouc antidérapant
Matériau des accessoires
  • Plastique ABS
Matériau de la lame
  • Acier inoxydable

Caractéristiques générales

Caractéristiques du produit
  • Compatible lave-vaisselle
  • Bouton marche/arrêt
  • Fonction Turbo
  • Technologie SpeedTouch

Accessoires

Inclus
  • Gourde nomade (500 ml)

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 800 W
Longueur du cordon
  • 1,2 m
Tr/min blender (max.)
  • max. 11,500 rpm

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HR2650

Produits similaires

Voir tout
Série 5000 ProMix Mixeur plongeant Philips - mixeur métal, 1200W + 2 accessoires

Série 5000 ProMix Mixeur plongeant Philips - mixeur métal, 1200W + 2 accessoires

HR2682_00

  • Blender/mixeur
  • Technologie SpeedTouch
  • 2 accessoires
74,99 €
Série 5000 Mixeur plongeant ProMix Philips - mixeur batteur métal/noir, 4 acc., 1200W

Série 5000 Mixeur plongeant ProMix Philips - mixeur batteur métal/noir, 4 acc., 1200W

HR2684_00

  • Blender/mixeur
  • Technologie SpeedTouch
  • 4 accessoires (mixe, hache, tranche..)
104,99 €
Série 5000 ProMix Mixeur plongeant Philips - mixeur métal, 1200W + 4 accessoires

Série 5000 ProMix Mixeur plongeant Philips - mixeur métal, 1200W + 4 accessoires

HR2685_00

  • Blender/mixeur
  • Technologie SpeedTouch
  • 4 accessoires (Mixe, tranche, râpe et granule)
124,99 €