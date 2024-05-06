Viva Collection Mixeur plongeant ProMix + gourde
HR2650/90
Viva Collection Mixeur plongeant ProMix + gourde
Mixez, fermez, partez !
Mixez de délicieux ingrédients simplement pour les déguster en déplacement.
La large gamme d'accessoires du nouveau mixeur plongeant Viva ProMix vous permet de concocter un nombre infini de plats et d'en-cas.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Développement durable
|Emballage
|Manuel d'utilisation
Pays d'origine
|Pays de fabrication
Design
|Couleur
Finition
|Matériau du corps de l'appareil
|Matériau des accessoires
|Matériau de la lame
Caractéristiques générales
|Caractéristiques du produit
Accessoires
|Inclus
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Longueur du cordon
|Tr/min blender (max.)
Assistance, manuel et consignes de sécurité
Série 5000 ProMix Mixeur plongeant Philips - mixeur métal, 1200W + 2 accessoires
HR2682_00
- Blender/mixeur
- Technologie SpeedTouch
- 2 accessoires
Série 5000 Mixeur plongeant ProMix Philips - mixeur batteur métal/noir, 4 acc., 1200W
HR2684_00
- Blender/mixeur
- Technologie SpeedTouch
- 4 accessoires (mixe, hache, tranche..)
Série 5000 ProMix Mixeur plongeant Philips - mixeur métal, 1200W + 4 accessoires
HR2685_00
- Blender/mixeur
- Technologie SpeedTouch
- 4 accessoires (Mixe, tranche, râpe et granule)