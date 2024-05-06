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Série 5000 Batteur électrique Philips - batteur Blanc fouets et crochets, 450W

HR3741/00

Série 5000 Batteur électrique Philips - batteur Blanc fouets et crochets, 450W

32,99 €
Standard Product Photo Philips Viva Collection Mixer HR3741_00
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Product in Use Photo Philips Viva Collection Mixer HR3741_00
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Mixer HR3741_00
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Mixer HR3741_00
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Mixer HR3741_00
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Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

Jusqu'à 25 % plus rapide* grâce au moteur puissant de 450 W

Le batteur électrique Philips vous permet de préparer de délicieuses pâtisseries et des pains pour toute la famille. La technologie de mélange à cône d'air réduit les temps de fouettage et permet d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Ce batteur mixeur d'une puissance de 450W est équipé de 5 vitesses différentes et sa fonction turbo vous permet de contrôler de manière optimale le mélange. Grâce aux surfaces lisses du batteur et aux accessoires compatibles lave-vaisselle, le nettoyage est rapide et facile.

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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
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Caractéristiques

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HR3741