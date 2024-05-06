Série 3000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction (x31) noir/métal, 850W
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Série 3000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction (x31) noir/métal, 850W
Des possibilités infinies de petits plats maison équilibrés
D'excellents résultats, même avec des ingrédients très durs
Si vous aimez la cuisine maison saine, vous adorerez notre robot de cuisine compact Philips. Ce robot multifonction tout-en-un pratique permet un nombre illimité de préparations grâce à plus de 31 fonctions et des accessoires polyvalents de haute qualité. Equipé d'un grand bol de 2.1L (capacité utile de 1.5L), le robot cuisine peut préparer jusqu'à 5 portions de soupe froide à la fois, et son moteur puissant de 850W prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients. L'assemblage est simple, et pour le nettoyage tous les accessoires passent au lave-vaisselle.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Pays d'origine
|Fabriqué en
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Réglages préprogrammés
|Fonctions
|Type de produit
|Certifications
|Capacité du panier
|Capacité du réservoir d'eau
|Nombre de tasses
|Pieds antidérapants
|Interface
|Longueur du cordon
|Rangement du cordon
|Fonction de maintien au chaud
|Minuteur
|Technologie
|Bouton marche/arrêt intégré
|Thermostat réglable
|Témoin lumineux de marche
|Poignées isolantes
|Pièces compatibles lave-vaisselle
|Température min.
|Température maximale
|Indicateur de niveaux
|Soupape
|Matériau du bol
|Matériau de la lame
|Rotations par minute (tr/min)
|0 % BPA
|Fonction Pulse
|Lames amovibles
|Pile la glace
|Mixe des ingrédients chauds
|Livre de recettes
|Volume sonore (standard)
|Niveau sonore (puissance)
|Volume sonore (veille)
|Connectivité Internet
|Compatibilité domotique
|Portée Wi-Fi
|Garantie
|Temps de chauffe
|Compatible croquettes
|Fonction de nettoyage automatique
|Déclaration de conformité UE
Durée de vie
|Boîtier
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires inclus 2
|Accessoires inclus 3
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Nombre dans le lot
|Batterie
|Classe énergétique
Fonction de sécurité
|Certification de sécurité
|Arrêt automatique
|Voyant de température
|Arrêt automatique de la lame
|Verrouillage enfant
Assistance, manuel et consignes de sécurité