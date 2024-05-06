Série 3000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction (x31) noir/métal, 850W

Des possibilités infinies de petits plats maison équilibrés D'excellents résultats, même avec des ingrédients très durs

Si vous aimez la cuisine maison saine, vous adorerez notre robot de cuisine compact Philips. Ce robot multifonction tout-en-un pratique permet un nombre illimité de préparations grâce à plus de 31 fonctions et des accessoires polyvalents de haute qualité. Equipé d'un grand bol de 2.1L (capacité utile de 1.5L), le robot cuisine peut préparer jusqu'à 5 portions de soupe froide à la fois, et son moteur puissant de 850W prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients. L'assemblage est simple, et pour le nettoyage tous les accessoires passent au lave-vaisselle.