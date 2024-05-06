Série 7000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction 6-en-1, métal, 1300W

Hachez, tranchez, râpez, pétrissez, fouettez et mixez Créez vos recettes favorites avec PowerChop et plus encore

Ce robot de cuisine Philips série 7000 est une solution polyvalente qui répondra à tous vos besoins. Avec son crochet de pétrissage métallique, son puissant moteur de 1300 W, ses 12 vitesses + fonction Pulse, faire son pain n'a jamais été aussi facile avec notre robot multifonction. La technologie PowerChop du robot cuisine allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Il est équipé d'un bol de grande capacité de 3.4L et d'un bol de blender de 2.2L (capacité utile de 1.5L).