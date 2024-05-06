Série 7000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction 6-en-1, métal, 1300W
HR7778/00
Série 7000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction 6-en-1, métal, 1300W
Hachez, tranchez, râpez, pétrissez, fouettez et mixez
Créez vos recettes favorites avec PowerChop et plus encore
Ce robot de cuisine Philips série 7000 est une solution polyvalente qui répondra à tous vos besoins. Avec son crochet de pétrissage métallique, son puissant moteur de 1300 W, ses 12 vitesses + fonction Pulse, faire son pain n'a jamais été aussi facile avec notre robot multifonction. La technologie PowerChop du robot cuisine allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Il est équipé d'un bol de grande capacité de 3.4L et d'un bol de blender de 2.2L (capacité utile de 1.5L).
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Pays d'origine
|Fabriqué en
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Réglages prédéfinis
|Fonctions
|Type de produit
|Certifications
|Capacité du panier
|Capacité du réservoir d'eau
|Nombre de tasses
|Pieds antidérapants
|Interface
|Longueur du cordon
|Rangement du cordon
|Fonction de maintien au chaud
|Minuteur
|Technologie
|Bouton marche/arrêt intégré
|Thermostat réglable
|Voyant d'alimentation
|Poignées isolantes
|Pièces compatibles lave-vaisselle
|Température min.
|Température maximale
|Indicateur de niveau
|Soupape
|Matériau du bol
|Matériau de la lame
|Rotations par minute (tr/min)
|Sans BPA
|Fonction Pulse
|Lames amovibles
|Pile la glace
|Mixe des ingrédients chauds
|Livre de recettes
|Volume sonore (standard)
|Niveau sonore (puissance)
|Volume sonore (veille)
|Connectivité Internet
|Compatibilité domotique
|Portée Wi-Fi
|Garantie
|Temps de chauffe
|Compatible croquettes
|Fonction de nettoyage automatique
|Déclaration de conformité UE
Solidité
|Boîtier
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires inclus 2
|Accessoires inclus 3
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Nombre dans le lot
|Batterie
|Classe énergétique
Fonction de sécurité
|Certification de sécurité
|Arrêt automatique
|Indicateur de température
|Arrêt automatique de la lame
|Verrouillage enfant
Assistance, manuel et consignes de sécurité