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Série 7000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction 6-en-1, métal, 1300W

HR7778/00

Série 7000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction 6-en-1, métal, 1300W

289,99 €
Standard Product Photo Philips 7000 Series Food processor
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Alternative Product Photograph Philips 7000 Series Food processor
Product Detail Photograph Philips 7000 Series Food processor HR7778_00
Product in Use Photo Philips 7000 Series Food processor
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Emotional Benefit Photo Philips 7000 Series Food processor
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Hachez, tranchez, râpez, pétrissez, fouettez et mixez

Créez vos recettes favorites avec PowerChop et plus encore

Ce robot de cuisine Philips série 7000 est une solution polyvalente qui répondra à tous vos besoins. Avec son crochet de pétrissage métallique, son puissant moteur de 1300 W, ses 12 vitesses + fonction Pulse, faire son pain n'a jamais été aussi facile avec notre robot multifonction. La technologie PowerChop du robot cuisine allie une forme de lame, un angle de coupe et un bol optimisés pour hacher parfaitement ingrédients mous et durs. Il est équipé d'un bol de grande capacité de 3.4L et d'un bol de blender de 2.2L (capacité utile de 1.5L).

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ID HR7778/00

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 26,6
Largeur du produit
  • 25,5
Hauteur du produit
  • 42
Poids du produit
  • 3,865
Longueur de l'emballage
  • 39
Largeur de l'emballage
  • 59
Hauteur de l'emballage
  • 49,5
Poids de l'emballage
  • 10,583

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Plastique
Matériau secondaire
  • Métal
Réglages prédéfinis
  • Oui
Fonctions
  • Mixage, hachage, tranchage/râpage, pétrissage, émulsification, presse-agrumes
Type de produit
  • Robot de cuisine
Certifications
  • N/A
Capacité du panier
  • N/A
Capacité du réservoir d'eau
  • N/A
Nombre de tasses
  • 8
Pieds antidérapants
  • Oui
Interface
  • Sélecteur, 3 boutons de présélection
Longueur du cordon
  • 1
Rangement du cordon
  • Oui
Fonction de maintien au chaud
  • N/A
Minuteur
  • N/A
Technologie
  • Technologie PowerChop
Bouton marche/arrêt intégré
  • Oui
Thermostat réglable
  • N/A
Voyant d'alimentation
  • N/A
Poignées isolantes
  • N/A
Pièces compatibles lave-vaisselle
  • Oui
Température min.
  • N/A
Température maximale
  • N/A
Indicateur de niveau
  • Oui
Soupape
  • N/A
Matériau du bol
  • SAN
Matériau de la lame
  • Inox
Rotations par minute (tr/min)
  • 23 000
Sans BPA
  • Oui
Fonction Pulse
  • Oui
Lames amovibles
  • Oui
Pile la glace
  • Oui
Mixe des ingrédients chauds
  • Non
Livre de recettes
  • Non
Volume sonore (standard)
  • Lc = 88 dB (A)
Niveau sonore (puissance)
  • N/A
Volume sonore (veille)
  • N/A
Connectivité Internet
  • N/A
Compatibilité domotique
  • N/A
Portée Wi-Fi
  • N/A
Garantie
  • 2
Temps de chauffe
  • N/A
Compatible croquettes
  • N/A
Fonction de nettoyage automatique
  • N/A
Déclaration de conformité UE
  • Oui

Solidité

Boîtier
  • > 90 % de contenu recyclé

Compatibilité

Accessoires inclus 1
  • Disque double face, émulsionneur, bol
Accessoires inclus 2
  • Ensemble lames en S, accessoire de pétrissage
Accessoires inclus 3
  • Presse-agrumes, spatule
Accessoires associés 1
  • Manuel d'utilisation
Accessoires associés 2
  • Guide de démarrage rapide, carte de garantie
Accessoires associés 3
  • Autocollant point de vente

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 1 300 W
Tension
  • 230 V
Fréquence
  • 50 Hz
Nombre dans le lot
  • 1
Batterie
  • Non
Classe énergétique
  • N/A

Fonction de sécurité

Certification de sécurité
  • Oui
Arrêt automatique
  • Non
Indicateur de température
  • Non
Arrêt automatique de la lame
  • Oui
Verrouillage enfant
  • Non

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HR7778