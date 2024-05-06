Série 2000 Humidificateur intelligent Philips - Humidificateur d'air jusqu’à 32 m², Noir
HU2718/10
Série 2000 Humidificateur intelligent Philips - Humidificateur d'air jusqu’à 32 m², Noir
Respirez la différence
Humidifie l'air sec et ajuste automatiquement le taux d'humidité
L'humidificateur d'air Philips de la Série 2000 offre un débit allant jusqu'à 200 ml/h, humidifiant jusqu'à 32 m². La technologie NanoCloud ne laisse pas de poussière blanche ni de taches humides. Les capteurs intelligents de l'humidificateur et la répartition homogène de l'air assurent un taux d'humidité idéal. Il possède un afficheur numérique qui permet de gérer les différents modes et voir les indicateurs. Conçu pour une utilisation en journée comme en pleine nuit, cet humidificateur silencieux fonctionne à 33 dB(A) en mode veille.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Technologie
|Couleur
|Matériau principal
|Capacité du réservoir d'eau
Pays d'origine
|Fabriqué en
Performances
|Autonomie
|Vitesse d'humidification
|Taille de pièce maximale
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires associés 1
Fonction de sécurité
|Arrêt automatique
|Alerte de réservoir d'eau plein
Faible consommation
|Consommation en veille
|Tension
|Puissance maximale
Utilisation
|Longueur du cordon
|Modes
|Vitesses
|Réglages d'humidification
|Minuteur
|Informations sur la qualité de l'air
|Interface
Entretien
|Garantie
|Durée de vie du filtre
Poids et dimensions
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Largeur du produit
|Longueur du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques techniques
|Capteur d'humidité
|Niveau sonore min.
|Niveau sonore max.
Assistance, manuel et consignes de sécurité