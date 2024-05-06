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Série 2000 Humidificateur intelligent Philips - Humidificateur d'air jusqu’à 32 m², Noir

HU2718/10

Série 2000 Humidificateur intelligent Philips - Humidificateur d'air jusqu’à 32 m², Noir

99,99 €
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
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Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718_10

Respirez la différence

Humidifie l'air sec et ajuste automatiquement le taux d'humidité

L'humidificateur d'air Philips de la Série 2000 offre un débit allant jusqu'à 200 ml/h, humidifiant jusqu'à 32 m². La technologie NanoCloud ne laisse pas de poussière blanche ni de taches humides. Les capteurs intelligents de l'humidificateur et la répartition homogène de l'air assurent un taux d'humidité idéal. Il possède un afficheur numérique qui permet de gérer les différents modes et voir les indicateurs. Conçu pour une utilisation en journée comme en pleine nuit, cet humidificateur silencieux fonctionne à 33 dB(A) en mode veille.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 49 €
undefined2 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours.
ID HU2718/10

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Humidificateur
Technologie
  • Humidification par évaporation
Couleur
  • Noir / cuivre
Matériau principal
  • Plastique
Capacité du réservoir d'eau
  • 2 l

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Performances

Autonomie
  • 15 heures
Vitesse d'humidification
  • 200 ml/h
Taille de pièce maximale
  • 32 m²

Compatibilité

Accessoires inclus 1
  • Filtre d'humidification
Accessoires associés 1
  • Filtre d'humidification (FY3446)

Fonction de sécurité

Arrêt automatique
  • Oui
Alerte de réservoir d'eau plein
  • Oui

Faible consommation

Consommation en veille
  • < 0,5 W
Tension
  • 220-240 V
Puissance maximale
  • 17 W

Utilisation

Longueur du cordon
  • 1,6 m
Modes
  • Mode Automatique, mode Veille
Vitesses
  • 3
Réglages d'humidification
  • 40 %, 50 %, 60 %
Minuteur
  • 1-9 heures
Informations sur la qualité de l'air
  • Numérique
Interface
  • Tactile, numérique, LED

Entretien

Garantie
  • 2 ans
Durée de vie du filtre
  • Jusqu'à 6 mois

Poids et dimensions

Hauteur du produit
  • 350 mm
Poids du produit
  • 2,56 kg
Largeur du produit
  • 220 mm
Longueur du produit
  • 220 mm
Longueur de l'emballage
  • 280 mm
Largeur de l'emballage
  • 280 mm
Hauteur de l'emballage
  • 400 mm
Poids de l'emballage
  • 3,68 kg

Caractéristiques techniques

Capteur d'humidité
  • Oui
Niveau sonore min.
  • 33 dB (A)
Niveau sonore max.
  • 47 dB (A)

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HU2718