Série 2000 Humidificateur intelligent Philips - Humidificateur d'air jusqu’à 32 m², Noir

Respirez la différence Humidifie l'air sec et ajuste automatiquement le taux d'humidité

L'humidificateur d'air Philips de la Série 2000 offre un débit allant jusqu'à 200 ml/h, humidifiant jusqu'à 32 m². La technologie NanoCloud ne laisse pas de poussière blanche ni de taches humides. Les capteurs intelligents de l'humidificateur et la répartition homogène de l'air assurent un taux d'humidité idéal. Il possède un afficheur numérique qui permet de gérer les différents modes et voir les indicateurs. Conçu pour une utilisation en journée comme en pleine nuit, cet humidificateur silencieux fonctionne à 33 dB(A) en mode veille.