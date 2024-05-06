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Série 2000 Humidificateur d'air
HU4816/10
Série 2000 Humidificateur d'air
139,99 €
Respirez facilement, dormez sereinement
Humidifie l'air sec et ajuste automatiquement le taux d'humidité
Maintenez un air pur et un taux d'humidité confortable chez vous. La technologie NanoCloud humidifie l'air sans laisser de poussière blanche ni de taches humides. Jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1). Les capteurs intelligents et la répartition homogène de l'air assurent un taux d'humidité idéal à travers la pièce.
ID HU4816/10
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Technologie
|Couleur
|Matériau principal
|Capacité du réservoir d'eau
Pays d'origine
|Fabriqué en
Performances
|Autonomie
|Vitesse d'humidification
|Taille de pièce maximale
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires associés 1
Fonction de sécurité
|Arrêt automatique
|Alerte de réservoir d'eau plein
Faible consommation
|Consommation en veille
|Tension
|Puissance maximale
Utilisation
|Longueur du cordon
|Modes
|Vitesses
|Réglages d'humidification
|Minuteur
|Informations sur la qualité de l'air
|Interface
Entretien
|Garantie
|Durée de vie du filtre
Poids et dimensions
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Largeur du produit
|Longueur du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques techniques
|Capteur d'humidité
|Niveau sonore min.
|Niveau sonore max.
Assistance, manuel et consignes de sécurité