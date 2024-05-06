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Série 2000 Humidificateur d'air

HU4816/10

Série 2000 Humidificateur d'air

139,99 €
Standard product photo HU4816_10 ROW ONLINE
Standard product photo HU4816_10 ROW ONLINE
Front product photo HU4816_10 ROW ONLINE
Product detail photo HU4816_10 ROW ONLINE
Product detail photo HU4803_01 ROW Retail
Technical photo HU4816_10 ROW ONLINE
Standard Product Photo Philips Humidification filter
HU4816_00_PUP_PRINT_CMYK.tif
Air Humidifier HU4811 Product in Use
Air Humidifier HU4816 Product in Use
Air Humidifier HU4816 Product in Use
Product detail photo HU4803_01 ROW ONLINE
Product detail photo HU4816_10 ROW Retail
Air Humidifier HU4816 Product in Use

Respirez facilement, dormez sereinement

Humidifie l'air sec et ajuste automatiquement le taux d'humidité

Maintenez un air pur et un taux d'humidité confortable chez vous. La technologie NanoCloud humidifie l'air sans laisser de poussière blanche ni de taches humides. Jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1). Les capteurs intelligents et la répartition homogène de l'air assurent un taux d'humidité idéal à travers la pièce.

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undefined2 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours.
ID HU4816/10

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Humidificateur
Technologie
  • Humidification par évaporation
Couleur
  • Blanc/perle
Matériau principal
  • Plastique
Capacité du réservoir d'eau
  • 4 l

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Performances

Autonomie
  • 27 heures
Vitesse d'humidification
  • 300 ml/h
Taille de pièce maximale
  • 44 m²

Compatibilité

Accessoires inclus 1
  • Filtre d'humidification
Accessoires associés 1
  • Filtre d'humidification (FY2402)

Fonction de sécurité

Arrêt automatique
  • Oui
Alerte de réservoir d'eau plein
  • Oui

Faible consommation

Consommation en veille
  • < 0,5 W
Tension
  • 220-240 V
Puissance maximale
  • 18 W

Utilisation

Longueur du cordon
  • 1,8 m
Modes
  • Mode Automatique, mode Veille
Vitesses
  • 2
Réglages d'humidification
  • 40 %, 50 %, 60 %
Minuteur
  • 1-4-8 heure(s)
Informations sur la qualité de l'air
  • Numérique
Interface
  • Tactile, numérique, LED

Entretien

Garantie
  • 2 ans
Durée de vie du filtre
  • Jusqu'à 6 mois

Poids et dimensions

Hauteur du produit
  • 379 mm
Poids du produit
  • 3,2 kg
Largeur du produit
  • 249 mm
Longueur du produit
  • 249 mm
Longueur de l'emballage
  • 315 mm
Largeur de l'emballage
  • 315 mm
Hauteur de l'emballage
  • 445 mm
Poids de l'emballage
  • 4,47 kg

Caractéristiques techniques

Capteur d'humidité
  • Oui
Niveau sonore min.
  • 33 dB (A)
Niveau sonore max.
  • 46 dB (A)

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HU4816