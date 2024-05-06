Série 3000 Airfryer Philips - Friteuse sans huile Noir 4.2L
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Série 3000 Airfryer Philips - Friteuse sans huile Noir 4.2L
Un grand choix d'aliments à savourer, dorant sous vos yeux
Croustillant, tendre et cuit de manière uniforme à chaque fois
Découvrez l'Airfryer de Philips Série 3000 doté d'une fenêtre de cuisson et d'une capacité idéale de 4.2L. Cet air fryer offre 16 modes de cuisson différents, 12 préréglages, ainsi qu'une fonctionnalité ""cuisson 24H"" pour de délicieux plats mijotés et le maintien au chaud jusqu'à 30mins. Avec notre technologie Rapid Air, cette friteuse sans huile offre une circulation de l'air chaude homogène, garantissant une cuisson parfaite avec pas ou très peu d'huile ajoutée. Téléchargez l’application HomeID pour explorer des centaines de recettes délicieuses, saines et rapides à préparer.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Design et finition
|Couleur
Pays d'origine
|Pays de fabrication
Caractéristiques techniques
|Capacité
|Tension
|Puissance
|Longueur du cordon
|Fréquence
|Interface
|Écran LED
Développement durable
|Emballage
|Manuel
Compatibilité
|Compatible avec
Poids et dimensions
|Dimensions de l'emballage (L x l x H)
|Dimensions du produit (L x l x H)
|Poids du produit
|Poids (avec l'emballage)
Entretien
|Garantie
Caractéristiques générales
|Caractéristiques du produit
|Technologie
|Plage de température
|Plage de durée
|Présélections
Assistance, manuel et consignes de sécurité