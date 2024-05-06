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Série 3000 Airfryer Philips - Friteuse sans huile Noir 4.2L

NA320/00

Série 3000 Airfryer Philips - Friteuse sans huile Noir 4.2L

159,99 €
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Un grand choix d'aliments à savourer, dorant sous vos yeux

Croustillant, tendre et cuit de manière uniforme à chaque fois

Découvrez l'Airfryer de Philips Série 3000 doté d'une fenêtre de cuisson et d'une capacité idéale de 4.2L. Cet air fryer offre 16 modes de cuisson différents, 12 préréglages, ainsi qu'une fonctionnalité ""cuisson 24H"" pour de délicieux plats mijotés et le maintien au chaud jusqu'à 30mins. Avec notre technologie Rapid Air, cette friteuse sans huile offre une circulation de l'air chaude homogène, garantissant une cuisson parfaite avec pas ou très peu d'huile ajoutée. Téléchargez l’application HomeID pour explorer des centaines de recettes délicieuses, saines et rapides à préparer.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours.
ID NA320/00

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Design et finition

Couleur
  • Noir

Pays d'origine

Pays de fabrication
  • Chine

Caractéristiques techniques

Capacité
  • 4,2 l
Tension
  • 220-240 V
Puissance
  • 1 400 W
Longueur du cordon
  • 1 m
Fréquence
  • 50 Hz
Interface
  • Numérique
Écran LED
  • Oui

Développement durable

Emballage
  • Emballage éco-responsable
Manuel
  • Manuel d'utilisation 100 % recyclable

Compatibilité

Compatible avec
  • HD9904, HD9925, HD9926

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x l x H)
  • 357 x 355 x 356 mm
Dimensions du produit (L x l x H)
  • 397 x 286 x 294 mm
Poids du produit
  • 4,6 kg
Poids (avec l'emballage)
  • 6,1 kg

Entretien

Garantie
  • 2 years

Caractéristiques générales

Caractéristiques du produit
  • Compatible lave-vaisselle
  • Maintien au chaud
  • HomeID
  • Fat Removal
Technologie
  • Rapid Air Plus
Plage de température
  • 40-200 °C
Plage de durée
  • 0-24 h
Présélections
  • 12 présélections

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/NA320