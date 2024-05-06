Série 5000 Double bac Airfryer Philips - Air Fryer vapeur Métal 9L
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Série 5000 Double bac Airfryer Philips - Air Fryer vapeur Métal 9L
Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
Adaptez le mode de cuisson à vos ingrédients
Découvrez notre Airfryer Philips Série 5000 double bac à vapeur équipé d'un grand panier de 6L et petit de 3L. L'écran tactile de cet air fryer propose différents préréglages, la synchronisation des paniers, la cuisson vapeur ou encore la fonction maintien au chaud. Avec notre technologie Rapid Air, cette friteuse sans huile offre une circulation de l'air chaude homogène, garantissant une cuisson parfaite avec pas ou très peu d'huile ajoutée. Téléchargez l’application HomeID pour explorer des centaines de recettes délicieuses, saines et rapides à préparer.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Pays d'origine
|Fabriqué en
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Tension
|Fréquence
|Nombre dans le lot
|Batterie
|Plage de température
Fonctions de cuisson
|Fonctions
Solidité
|Boîtier
|Manuel
Caractéristiques générales
|Matériau principal
|Matériau secondaire
|Capacité
|Thermorésistant
|Pieds antidérapants
|Couvercle transparent
|Interface
|Longueur du cordon
|Rangement du cordon
|Fonction de maintien au chaud
|Programmes
|Interface via un écran tactile numérique
|Nombre de paniers
|Panier amovible
|Minuteur
|Télécommande
|Connectivité Internet
|Technologie
|Bouton marche/arrêt intégré
|Arrêt automatique
|Thermostat réglable
|Voyant d'alimentation
|Poignées isolantes
|Compatible lave-vaisselle
|Indicateur de température
|Parois froides
|Température maximale (°C)
|Revêtement antiadhésif
|Garantie
|Couleur
|Panier simple ou double
|Connectivité
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Dimensions du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
|Dimensions de l'emballage
Caractéristiques générales
|Couleur
|Pièces compatibles lave-vaisselle
Assistance, manuel et consignes de sécurité