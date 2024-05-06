Série 5000 Double bac Airfryer Philips - Air Fryer vapeur Métal 9L

Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps Adaptez le mode de cuisson à vos ingrédients

Découvrez notre Airfryer Philips Série 5000 double bac à vapeur équipé d'un grand panier de 6L et petit de 3L. L'écran tactile de cet air fryer propose différents préréglages, la synchronisation des paniers, la cuisson vapeur ou encore la fonction maintien au chaud. Avec notre technologie Rapid Air, cette friteuse sans huile offre une circulation de l'air chaude homogène, garantissant une cuisson parfaite avec pas ou très peu d'huile ajoutée. Téléchargez l’application HomeID pour explorer des centaines de recettes délicieuses, saines et rapides à préparer.