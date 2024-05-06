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Série 5000 Double bac Airfryer Philips - Air Fryer vapeur Métal 9L

NA555/00

Série 5000 Double bac Airfryer Philips - Air Fryer vapeur Métal 9L

Prix de vente recommandé 269,99 €
227,99 €
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Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps

Adaptez le mode de cuisson à vos ingrédients

Découvrez notre Airfryer Philips Série 5000 double bac à vapeur équipé d'un grand panier de 6L et petit de 3L. L'écran tactile de cet air fryer propose différents préréglages, la synchronisation des paniers, la cuisson vapeur ou encore la fonction maintien au chaud. Avec notre technologie Rapid Air, cette friteuse sans huile offre une circulation de l'air chaude homogène, garantissant une cuisson parfaite avec pas ou très peu d'huile ajoutée. Téléchargez l’application HomeID pour explorer des centaines de recettes délicieuses, saines et rapides à préparer.

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ID NA555/00

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 2 750 W
Tension
  • 220-240 V
Fréquence
  • 50 Hz
Nombre dans le lot
  • 1
Batterie
  • Non
Plage de température
  • 40-200 °C

Fonctions de cuisson

Fonctions
  • Fonction de cuisson vapeur
  • Fonction de cuisson vapeur et air

Solidité

Boîtier
  • Emballage éco-responsable
Manuel
  • 100 % recyclable

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Plastique
Matériau secondaire
  • Métal
Capacité
  • 9 l
Thermorésistant
  • Oui
Pieds antidérapants
  • Oui
Couvercle transparent
  • Non
Interface
  • Numérique
Longueur du cordon
  • 1 m
Rangement du cordon
  • Oui
Fonction de maintien au chaud
  • Oui
Programmes
  • 12
Interface via un écran tactile numérique
  • LED
Nombre de paniers
  • 2
Panier amovible
  • Oui
Minuteur
  • Jusqu'à 60 minutes
Télécommande
  • Non
Connectivité Internet
  • Non
Technologie
  • Rapid Air Plus
Bouton marche/arrêt intégré
  • Oui
Arrêt automatique
  • Oui
Thermostat réglable
  • Oui
Voyant d'alimentation
  • Oui
Poignées isolantes
  • Oui
Compatible lave-vaisselle
  • Oui
Indicateur de température
  • Oui
Parois froides
  • Oui
Température maximale (°C)
  • 200 °C
Revêtement antiadhésif
  • Oui
Garantie
  • 2 ans
Couleur
  • Inox argent, poignée argent
Panier simple ou double
  • Panier double
Connectivité
  • Non

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 351
Largeur du produit
  • 382
Hauteur du produit
  • 443
Poids du produit
  • 8,75 kg
Dimensions du produit
  • 351 x 382 x 443 mm
Longueur de l'emballage
  • 400
Largeur de l'emballage
  • 390
Hauteur de l'emballage
  • 490
Poids de l'emballage
  • 10,77 kg
Dimensions de l'emballage
  • 400 x 390 x 490 mm

Caractéristiques générales

Couleur
  • Argent
Pièces compatibles lave-vaisselle
  • Oui

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/NA555