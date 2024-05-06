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Filtre à fontaine pour chat & chien Philips - Filtre à fontaine x3 filtres (3 mois)

PAW0010/01

Filtre à fontaine pour chat & chien Philips - Filtre à fontaine x3 filtres (3 mois)

Prix de vente recommandé 12,99 €
11,99 €
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PAW0010_Filter_D3_1x1
PET_2026_PAW0010_PNG_France_ Meilleur
PET_2026_PAW0010_PNG_France_ Filtration
PET_2026_PAW0010_PNG_France_ 12 semaines
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Une eau fraîche et propre, pendant 3 mois

Prenez soin d'eux, jour après jour.

Découvrez notre pack de 3 filtres, parfaitement adapté à la fontaine à eau pour chats & petits chients. Grâce à son charbon actif et à sa technologie d'échange ionique à 4 couches, il assure à votre animal de compagnie l'eau pure qu'il mérite. Pour que l'eau destinée à votre chat reste fraîche, il faut remplacer régulièrement le filtre à fontaine pour chat. Nous vous suggérons de les changer tous les 30J pour maintenir une qualité optimale. Chaque pack contient 3 filtres, de quoi permettre de maintenir l'efficacité de votre fontaine a eau pendant 3 mois.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 49 €
undefined2 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours.
ID PAW0010/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 148 mm
Largeur du produit
  • 148 mm
Hauteur du produit
  • 7 mm
Poids du produit
  • 53 g
Longueur de l'emballage
  • 15 cm
Largeur de l'emballage
  • 15 cm
Hauteur de l'emballage
  • 2,5 cm
Poids de l'emballage
  • 37 g

Solidité

Boîtier
  • 100 % de papier recyclé

Caractéristiques techniques

Nombre dans le lot
  • 3 pièces

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Charbon actif, non-tissé
Fonctions
  • Filtre
Type de produit
  • Filtre
Garantie
  • 2 ans

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/PAW0010