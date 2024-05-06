Filtre à fontaine pour chat & chien Philips - Filtre à fontaine x3 filtres (3 mois)

Une eau fraîche et propre, pendant 3 mois Prenez soin d'eux, jour après jour.

Découvrez notre pack de 3 filtres, parfaitement adapté à la fontaine à eau pour chats & petits chients. Grâce à son charbon actif et à sa technologie d'échange ionique à 4 couches, il assure à votre animal de compagnie l'eau pure qu'il mérite. Pour que l'eau destinée à votre chat reste fraîche, il faut remplacer régulièrement le filtre à fontaine pour chat. Nous vous suggérons de les changer tous les 30J pour maintenir une qualité optimale. Chaque pack contient 3 filtres, de quoi permettre de maintenir l'efficacité de votre fontaine a eau pendant 3 mois.