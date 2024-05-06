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Série 7000 Centrale Vapeur Philips - Iron 8 bars Bleu 1.8L

PSG7030/20

Série 7000 Centrale Vapeur Philips - Iron 8 bars Bleu 1.8L

279,99 €
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Légère et puissante, pour un repassage rapide

Un réglage unique pour tous vos vêtements

Repassez sans effort avec la centrale vapeur Philips Série 7000, sa vapeur puissante permet un repassage rapide et efficace! La semelle du fer à repasser SteamGlide Elite assure une glisse optimale et une résistance maximale aux rayures. Avec la technologie OptimalTEMP, fini les réglages et 0 risque de brûler vos vêtements. De plus, le poids du fer vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur. Avec son grand réservoir, la fonction anti-calcaire et l’arrêt automatique, cette centrale vapeur allie performance, praticité et sécurité.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 4 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID PSG7030/20

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu
  • Jusqu'à 120 g/min
Pression
  • Maxi. 8,0 bars
Puissance
  • Maxi. 2 100 W
Effet pressing
  • Jusqu'à 600 g
Tension
  • 220-240 V

Caractéristiques générales

Matériau de la semelle
  • SteamGlide Elite

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Indonésie

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (l x H x L)
  • 31,5 x 31,5 x 47,5 cm

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • 50-60 Hz

Efficacité verte

Économie d'énergie*
  • 30 %

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage
  • Easy De-Calc Plus
Rappel de détartrage
  • Voyant

Technologie

Technologie OptimalTEMP
  • Oui

Poids et dimensions

Poids du produit
  • 3,85 kg

Caractéristiques générales

Longueur du flexible
  • 1,7 m
Rangement du flexible
  • Logement
Longueur du cordon
  • 1,65 m
Rangement du cordon
  • Fixation velcro
Garantie
  • Garantie internationale de 2 ans

Facile à utiliser

Temps de chauffe
  • 2 minute(s)
Capacité du réservoir d'eau
  • 1 800 nm
Sûr pour tous les tissus repassables
  • Oui
Semelle
  • SteamGlide Elite
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Alerte niveau d'eau bas
  • Oui
Remplissage possible à tout moment pendant l'utilisation
  • Oui
Utilisable avec l'eau du robinet
  • Oui

Taille et poids

Poids du fer
  • 0,8 kg
Dimensions de l'emballage (l x H x L)
  • 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
Dimensions du produit (l x H x L)
  • 24 x 27,5 x 42 cm
Poids total, emballage compris
  • 5,3 kg
Poids du fer + base
  • 3,85 kg

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/PSG7030

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