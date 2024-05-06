Série 7000 Centrale Vapeur Philips - Iron 8 bars Bleu 1.8L

Légère et puissante, pour un repassage rapide Un réglage unique pour tous vos vêtements

Repassez sans effort avec la centrale vapeur Philips Série 7000, sa vapeur puissante permet un repassage rapide et efficace! La semelle du fer à repasser SteamGlide Elite assure une glisse optimale et une résistance maximale aux rayures. Avec la technologie OptimalTEMP, fini les réglages et 0 risque de brûler vos vêtements. De plus, le poids du fer vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur. Avec son grand réservoir, la fonction anti-calcaire et l’arrêt automatique, cette centrale vapeur allie performance, praticité et sécurité.