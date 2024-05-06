Série 7000 Centrale Vapeur Philips - Iron 8 bars Bleu 1.8L
PSG7030/20
Série 7000 Centrale Vapeur Philips - Iron 8 bars Bleu 1.8L
Légère et puissante, pour un repassage rapide
Un réglage unique pour tous vos vêtements
Repassez sans effort avec la centrale vapeur Philips Série 7000, sa vapeur puissante permet un repassage rapide et efficace! La semelle du fer à repasser SteamGlide Elite assure une glisse optimale et une résistance maximale aux rayures. Avec la technologie OptimalTEMP, fini les réglages et 0 risque de brûler vos vêtements. De plus, le poids du fer vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur. Avec son grand réservoir, la fonction anti-calcaire et l’arrêt automatique, cette centrale vapeur allie performance, praticité et sécurité.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Élimination rapide des faux plis
|Débit vapeur continu
|Pression
|Puissance
|Effet pressing
|Tension
Caractéristiques générales
|Matériau de la semelle
Pays d'origine
|Fabriqué en
Poids et dimensions
|Dimensions de l'emballage (l x H x L)
Caractéristiques techniques
|Fréquence
Efficacité verte
|Économie d'énergie*
Gestion du calcaire
|Nettoyage et détartrage
|Rappel de détartrage
Technologie
|Technologie OptimalTEMP
Poids et dimensions
|Poids du produit
Caractéristiques générales
|Longueur du flexible
|Rangement du flexible
|Longueur du cordon
|Rangement du cordon
|Garantie
Facile à utiliser
|Temps de chauffe
|Capacité du réservoir d'eau
|Sûr pour tous les tissus repassables
|Semelle
|Réservoir d'eau amovible
|Alerte niveau d'eau bas
|Remplissage possible à tout moment pendant l'utilisation
|Utilisable avec l'eau du robinet
Taille et poids
|Poids du fer
|Dimensions de l'emballage (l x H x L)
|Dimensions du produit (l x H x L)
|Poids total, emballage compris
|Poids du fer + base
Assistance, manuel et consignes de sécurité
Série 7000 Centrale Vapeur Philips - Iron 8.5 bars Bleu 1.5L
PSG7200_20
- Défroissage vertical pour rideaux et vêtements sur cintre
- Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP
- Vapeur : 160 g/min, effet pressing : 600 g
Série 7000 Centrale Vapeur Philips - Iron 8.5 bars Beige 1.5L
PSG7200_60
- Défroissage vertical pour rideaux et vêtements sur cintre
- Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP
- Vapeur : 160 g/min, effet pressing : 600 g
Série 7000 Centrale Vapeur Philips - Iron 8.5 bars Noir 1.5L
PSG7300_80
- Production de vapeur automatique avec détecteur de mouvements
- Défroissage vertical pour rideaux et vêtements sur cintre
- Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP