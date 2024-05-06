PerfectCare Série 8000 OptimalTEMP Centrale Vapeur fer léger 2700W, 170g/min, 0 réglage
PSG8140/80
PerfectCare Série 8000 OptimalTEMP Centrale Vapeur fer léger 2700W, 170g/min, 0 réglage
Le fer qui adapte la vapeur à votre vitesse de repassage
Un repassage sans effort. Des résultats rapides.
Le modèle PerfectCare série 8000 permet un repassage sans effort grâce à notre nouvelle technologie de capteur. Il rend possible un repassage à la verticale et à l'horizontale, avec une production automatique de vapeur. Le mode vitesse adapte la quantité de vapeur en fonction de votre vitesse de repassage, pour des résultats encore plus rapides.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Taille et poids
|Poids du fer
|Dimensions de l'emballage (l x H x L)
|Dimensions du produit (l x H x L)
|Poids total, emballage compris
|Poids du fer + base
Caractéristiques techniques
|Fréquence
Technologie
|Technologie OptimalTEMP
|Réduction du bruit dû à la production de vapeur
|Technologie de production de vapeur automatique intelligente
Caractéristiques générales
|Matériau de la semelle
Pays d'origine
|Fabriqué en
Gestion du calcaire
|Nettoyage et détartrage
|Rappel de détartrage
Caractéristiques générales
|Longueur du flexible
|Rangement du flexible
|Longueur du cordon
|Rangement du cordon
|Garantie
|Économie d'énergie
Élimination rapide des faux plis
|Pression
|Puissance
|Effet pressing
|Débit vapeur continu
|Tension
Facile à utiliser
|Temps de chauffe
|Capacité du réservoir d'eau
|Sûr pour tous les tissus repassables
|Réservoir d'eau amovible
|Alerte niveau d'eau bas
|Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
|Utilisable avec l'eau du robinet
|Semelle
Poids et dimensions
|Poids du produit
Assistance, manuel et consignes de sécurité
Série 8000 Centrale Vapeur Philips - Iron 9 bars Vert/Doré 1.4L
PSG8200_70
- Débit vapeur jusqu'à 215 g/min et effet pressing de 750 g pour un repassage plus rapide
- Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP
- Design pratique
Série 8000 Centrale Vapeur Philips - Iron 9 bars Noir/Doré 1.4L
PSG8200_80
- Jusqu'à 215 g/min de vapeur et effet pressing de 750 g
- Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP
- Design pratique
Série 8000 Centrale Vapeur Philips - Iron 8 bars Blanc/Doré 1.8L
PSG8040_60
- Production de vapeur auto. intelligente
- Aucun risque de brûlure*
- Réservoir d'eau amovible de 1,8 l
Série 8000 Centrale Vapeur Philips - Iron 9 bars Noir/Doré 1.4L
PSG8300_80
- Jusqu'à 215 g/min de vapeur et effet pressing de 850 g
- Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP
- Production automatique intelligente de vapeur avec le détecteur de mouvements
PerfectCare série 8000 Centrale vapeur
PSG8050_30
- Production de vapeur auto. intelligente
- Aucun risque de brûlure*
- Réservoir d'eau amovible de 1,8 l