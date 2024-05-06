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PerfectCare Série 8000 OptimalTEMP Centrale Vapeur fer léger 2700W, 170g/min, 0 réglage

PSG8140/80

PerfectCare Série 8000 OptimalTEMP Centrale Vapeur fer léger 2700W, 170g/min, 0 réglage

449,99 €
Standard Product Photo Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator
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Alternative Product Photograph Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator
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Le fer qui adapte la vapeur à votre vitesse de repassage

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

Le modèle PerfectCare série 8000 permet un repassage sans effort grâce à notre nouvelle technologie de capteur. Il rend possible un repassage à la verticale et à l'horizontale, avec une production automatique de vapeur. Le mode vitesse adapte la quantité de vapeur en fonction de votre vitesse de repassage, pour des résultats encore plus rapides.

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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID PSG8140/80

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Taille et poids

Poids du fer
  • 0,85 kg
Dimensions de l'emballage (l x H x L)
  • 56,7 x 35 x 32,7 cm
Dimensions du produit (l x H x L)
  • 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
Poids total, emballage compris
  • 7,4 kg
Poids du fer + base
  • 4,9 kg

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • 50-60 Hz

Technologie

Technologie OptimalTEMP
  • Oui
Réduction du bruit dû à la production de vapeur
  • Non
Technologie de production de vapeur automatique intelligente
  • 2e génération

Caractéristiques générales

Matériau de la semelle
  • SteamGlide Elite

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Indonésie

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage
  • Easy De-Calc Plus
Rappel de détartrage
  • Voyant et son

Caractéristiques générales

Longueur du flexible
  • 1,8 m
Rangement du flexible
  • Logement
Longueur du cordon
  • 1,8 m
Rangement du cordon
  • Logement
Garantie
  • Garantie internationale de 2 ans
Économie d'énergie
  • 22 %

Élimination rapide des faux plis

Pression
  • Maxi. 8,5 bars
Puissance
  • Maxi. 2 700 W
Effet pressing
  • Jusqu'à 700 g
Débit vapeur continu
  • 170 g/min
Tension
  • 220-240 V

Facile à utiliser

Temps de chauffe
  • 2 minute(s)
Capacité du réservoir d'eau
  • 1 800 nm
Sûr pour tous les tissus repassables
  • Oui
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Alerte niveau d'eau bas
  • Oui
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
  • Oui
Utilisable avec l'eau du robinet
  • Oui
Semelle
  • SteamGlide Elite

Poids et dimensions

Poids du produit
  • 4,9 kg

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/PSG8140

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