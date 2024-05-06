Série 1000 Steamer Philips - Défroisseur à main 900W Blanc, 85ml

Facile à utiliser et à ranger Conception légère pour un défroissage rapide

Solution parfaite pour un défroissage rapide et efficace de vos vêtements, le défroisseur à main Philips éliminera les faux plis et les rafraîchira tout en éliminant les mauvaises odeurs. Aucun risque de brûlure sur tous les vêtements repassables ! Dès que vous en avez besoin, votre défroisseur vapeur est prêt à l'emploi en seulement 35 secondes. Le design compact et léger du steamer offre une utilisation et un rangement facilités. De plus, il est équipé d'un accessoire idéal pour vos séances de défroissage de dernière minute, un gant thermo-résistant.