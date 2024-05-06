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Série 1000 Steamer Philips - Défroisseur à main 900W Blanc, 85ml

STH1010/10

Série 1000 Steamer Philips - Défroisseur à main 900W Blanc, 85ml

29,99 €
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Facile à utiliser et à ranger

Conception légère pour un défroissage rapide

Solution parfaite pour un défroissage rapide et efficace de vos vêtements, le défroisseur à main Philips éliminera les faux plis et les rafraîchira tout en éliminant les mauvaises odeurs. Aucun risque de brûlure sur tous les vêtements repassables ! Dès que vous en avez besoin, votre défroisseur vapeur est prêt à l'emploi en seulement 35 secondes. Le design compact et léger du steamer offre une utilisation et un rangement facilités. De plus, il est équipé d'un accessoire idéal pour vos séances de défroissage de dernière minute, un gant thermo-résistant.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID STH1010/10

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Garantie

Garantie internationale de 2 ans
  • Oui

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x H x L)
  • 9,2 x 19,0 x 11,3 cm
Poids du produit
  • 520 g

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau
  • 85 nm
Sûr pour tous les tissus repassables
  • Oui
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
  • Oui
Longueur du cordon d'alimentation
  • 1,6 m
Prêt à l'emploi
  • Voyant
Temps de chauffe
  • 35 s

Accessoires inclus

Gant pour une protection accrue
  • Oui

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/STH1010