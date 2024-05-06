Série 1000 Steamer Philips - Défroisseur à main 900W Blanc, 85ml
STH1010/10
Série 1000 Steamer Philips - Défroisseur à main 900W Blanc, 85ml
Facile à utiliser et à ranger
Conception légère pour un défroissage rapide
Solution parfaite pour un défroissage rapide et efficace de vos vêtements, le défroisseur à main Philips éliminera les faux plis et les rafraîchira tout en éliminant les mauvaises odeurs. Aucun risque de brûlure sur tous les vêtements repassables ! Dès que vous en avez besoin, votre défroisseur vapeur est prêt à l'emploi en seulement 35 secondes. Le design compact et léger du steamer offre une utilisation et un rangement facilités. De plus, il est équipé d'un accessoire idéal pour vos séances de défroissage de dernière minute, un gant thermo-résistant.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Garantie
|Garantie internationale de 2 ans
Poids et dimensions
|Dimensions du produit (l x H x L)
|Poids du produit
Facile à utiliser
|Capacité du réservoir d'eau
|Sûr pour tous les tissus repassables
|Réservoir d'eau amovible
|Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
|Longueur du cordon d'alimentation
|Prêt à l'emploi
|Temps de chauffe
Accessoires inclus
|Gant pour une protection accrue
Assistance, manuel et consignes de sécurité