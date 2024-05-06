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Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Bleu, 100ml

STH3000/20

Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Bleu, 100ml

€41.99
Standard Product Photo Philips 3000 Series Handheld Steamer
Standard Product Photo Philips 3000 Series Handheld Steamer
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Le défroisseur de voyage vapeur compact et pliable

Pour repasser sans table

Optimal pour les retouches de dernière minute ou pour un entretien régulier de votre garde-robe, le défroisseur à main Philips est léger, compact, pliable et sera la solution parfaite pour des vêtements impeccables sans effort. Défroissez avec style partout grâce au design moderne et la couleur vive de ce défroisseur vapeur ! Prêt à l'emploi en seulement 30s, le voyant vous indiquera dès que vous pourrez l'utiliser. De plus, grâce au réservoir d'eau amovible de 100 ml de votre steamer, entretenez votre linge rapidement et efficacement !

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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID STH3000/20

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Développement durable

Emballage
  • 100 % de papier recyclé

Design

Couleur
  • Bleu Reno

Pays d'origine

Pays de fabrication
  • Chine

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Défroisseur à main
Temps de chauffe
  • 30 secondes
Pliable
  • Oui
Voyant
  • Oui
Plaque vapeur
  • Plastique
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Capacité du réservoir d'eau
  • 100 ml
Différents niveaux de vapeur
  • 1 réglage
Défroissage vertical
  • Oui
Garantie
  • 2 ans
Protection anti-brûlure
  • Oui
Aucun risque de brûlure
  • Oui

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Gestion du calcaire

Solution anticalcaire
  • N/A

Entretien

Garantie de 2 ans
  • Oui

Pratique

Longueur du cordon
  • 2 m
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Pliable
  • Oui
Prêt à l'emploi
  • Voyant
Réservoir d'eau
  • 100 ml
Voyant de vapeur
  • Oui
Bouton marche/arrêt
  • Oui

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 20,5 cm
Largeur du produit
  • 9,5 cm
Hauteur du produit
  • 17 cm
Poids du produit
  • 630 g
Longueur de l'emballage
  • 22 cm
Largeur de l'emballage
  • 10 cm
Hauteur de l'emballage
  • 12 cm
Poids de l'emballage
  • 761 g

Accessoires

Pochette
  • N/A

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 1000W
Débit vapeur continu
  • 20 g/min
Fréquence
  • 50-60 Hz
Tension
  • 220 V

Caractéristiques générales

Débit vapeur continu
  • 20 g/min

Qualité du résultat

Plaque vapeur
  • Plastique

Élimination des faux plis facilitée

Défroissage vertical
  • Oui

Sécurité

Interrupteur marche/arrêt
  • Oui

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/STH3000

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