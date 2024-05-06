Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Bleu, 100ml
STH3000/20
Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Bleu, 100ml
Le défroisseur de voyage vapeur compact et pliable
Pour repasser sans table
Optimal pour les retouches de dernière minute ou pour un entretien régulier de votre garde-robe, le défroisseur à main Philips est léger, compact, pliable et sera la solution parfaite pour des vêtements impeccables sans effort. Défroissez avec style partout grâce au design moderne et la couleur vive de ce défroisseur vapeur ! Prêt à l'emploi en seulement 30s, le voyant vous indiquera dès que vous pourrez l'utiliser. De plus, grâce au réservoir d'eau amovible de 100 ml de votre steamer, entretenez votre linge rapidement et efficacement !
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Développement durable
|Emballage
Design
|Couleur
Pays d'origine
|Pays de fabrication
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Temps de chauffe
|Pliable
|Voyant
|Plaque vapeur
|Réservoir d'eau amovible
|Capacité du réservoir d'eau
|Différents niveaux de vapeur
|Défroissage vertical
|Garantie
|Protection anti-brûlure
|Aucun risque de brûlure
Pays d'origine
|Fabriqué en
Gestion du calcaire
|Solution anticalcaire
Entretien
|Garantie de 2 ans
Pratique
|Longueur du cordon
|Réservoir d'eau amovible
|Pliable
|Prêt à l'emploi
|Réservoir d'eau
|Voyant de vapeur
|Bouton marche/arrêt
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Accessoires
|Pochette
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Débit vapeur continu
|Fréquence
|Tension
Caractéristiques générales
|Débit vapeur continu
Qualité du résultat
|Plaque vapeur
Élimination des faux plis facilitée
|Défroissage vertical
Sécurité
|Interrupteur marche/arrêt
Assistance, manuel et consignes de sécurité
Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Mauve, 100ml
STH3010_30
- Compact et pliable
- Prêt à l'emploi en 30 secondes environ
- 1 000 W, jusqu'à 20 g/min
Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Blanc, 120ml
STH3020_10
- Compact et pliable
- Prêt à l'emploi en 30 secondes environ
- 1 000 W, jusqu'à 20 g/min
Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Vert, 120ml
STH3020_70
- Compact et pliable
- Prêt à l'emploi en 30 secondes environ
- 1 000 W, jusqu'à 20 g/min