Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1000W Bleu, 100ml

Le défroisseur de voyage vapeur compact et pliable Pour repasser sans table

Optimal pour les retouches de dernière minute ou pour un entretien régulier de votre garde-robe, le défroisseur à main Philips est léger, compact, pliable et sera la solution parfaite pour des vêtements impeccables sans effort. Défroissez avec style partout grâce au design moderne et la couleur vive de ce défroisseur vapeur ! Prêt à l'emploi en seulement 30s, le voyant vous indiquera dès que vous pourrez l'utiliser. De plus, grâce au réservoir d'eau amovible de 100 ml de votre steamer, entretenez votre linge rapidement et efficacement !