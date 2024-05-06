Série 5000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1300W Noir, 120/200ml

Un défroisseur à vapeur qui a du style Prenez soin de votre garde-robe avec Philips

Finis les fers à repasser encombrants : découvrez le défroisseur à main Philips série 5000. Simple d'utilisation, il ne lui faut que 35 secondes pour être opérationnel. Aucun risque de brûlure, il peut défroisser tout type de tissu efficacement en un clin d'oeil que ce soit à la verticale et à l'horizontale! Grâce au réservoir d'eau amovible de 120 ml de votre steamer, entretenez votre linge rapidement et efficacement. Défroissez avec style partout avec ce défroisseur vapeur au design moderne, à la tête inclinable et d'une belle couleur vive !