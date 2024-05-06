Série 5000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1300W Noir, 120/200ml
STH5030/80
Série 5000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1300W Noir, 120/200ml
Un défroisseur à vapeur qui a du style
Prenez soin de votre garde-robe avec Philips
Finis les fers à repasser encombrants : découvrez le défroisseur à main Philips série 5000. Simple d'utilisation, il ne lui faut que 35 secondes pour être opérationnel. Aucun risque de brûlure, il peut défroisser tout type de tissu efficacement en un clin d'oeil que ce soit à la verticale et à l'horizontale! Grâce au réservoir d'eau amovible de 120 ml de votre steamer, entretenez votre linge rapidement et efficacement. Défroissez avec style partout avec ce défroisseur vapeur au design moderne, à la tête inclinable et d'une belle couleur vive !
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Développement durable
|Emballage
|Produit
Design
|Couleur
Pays d'origine
|Pays de fabrication
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Temps de chauffe
|Pliable
|Matériau de la semelle
|Plaque vapeur
|Système anticalcaire
|Réservoir d'eau amovible
|Capacité du réservoir d'eau
|Différents niveaux de vapeur
|Défroissage vertical
|Aucun risque de brûlure
Entretien
|Garantie de 2 ans
Pratique
|Longueur du cordon
|Réservoir d'eau amovible
|Pliable
|Réservoir d'eau
|Voyant de vapeur
|Bouton marche/arrêt
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Accessoires
|StyleMat
|Gant et pochette 2 en 1
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Débit vapeur continu
|Tension
Assistance, manuel et consignes de sécurité