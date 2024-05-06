Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Parce que la maison c'est vous

Offres

Support

À propos

À proposSupport Demander un retourEnregistrez votre produitService ClientOffresInscrivez-vous et économisezMeilleures VentesParce que la maison c'est vousPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAquaPlusAspirateurs lavants sans filAquaTrioEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurPerfectCareFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000Appareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresMulticuiseurGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféMousseurs à laitCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisMachines à espresso entièrement automatiques PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
France Français (France)

Série 5000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1300W Noir, 120/200ml

STH5030/80

Série 5000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1300W Noir, 120/200ml

Prix de vente recommandé 74,99 €
58,99 €
GC_2024_STH5030_80_RFT_1x1.tif
GC_2024_STH5030_80_RFT_1x1.tif
GC_2024_STH5030_80_PAP_1x1.tif
GC_2024_STH5030_80_F1_Quick_heat_up_1x1.tif
GC_2024_STH5030_20_F8_Effective_dewrinkling_1x1.tif
GC_2024_STH5030_80_APS_1x1.tif
GC_2024_STH5020_20_F2_Detachable_water_tank_1x1.tif
GC_2025_STH5030_80_(APS-PIM-1)_France
GC_2025_STH5030_80_(APS-PIM-2)_France
GC_2025_STH5030_80_(APS-PIM-3)_France
GC_2025_STH5030_80_(APS-PIM-4)_France

Un défroisseur à vapeur qui a du style

Prenez soin de votre garde-robe avec Philips

Finis les fers à repasser encombrants : découvrez le défroisseur à main Philips série 5000. Simple d'utilisation, il ne lui faut que 35 secondes pour être opérationnel. Aucun risque de brûlure, il peut défroisser tout type de tissu efficacement en un clin d'oeil que ce soit à la verticale et à l'horizontale! Grâce au réservoir d'eau amovible de 120 ml de votre steamer, entretenez votre linge rapidement et efficacement. Défroissez avec style partout avec ce défroisseur vapeur au design moderne, à la tête inclinable et d'une belle couleur vive !

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 4 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID STH5030/80

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Développement durable

Emballage
  • 100 % de papier recyclé
Produit
  • Fabriqué avec 50 % de plastique recyclé

Design

Couleur
  • Gris foncé

Pays d'origine

Pays de fabrication
  • Chine

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Défroisseur à main
Temps de chauffe
  • 35 secondes
Pliable
  • Tête inclinable
Matériau de la semelle
  • Métal
Plaque vapeur
  • Métal
Système anticalcaire
  • Non
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Capacité du réservoir d'eau
  • 120 ml et 200 ml
Différents niveaux de vapeur
  • 2 réglages : Éco et Max
Défroissage vertical
  • Défroissage horizontal et vertical
Aucun risque de brûlure
  • Oui

Entretien

Garantie de 2 ans
  • Oui

Pratique

Longueur du cordon
  • 2 m
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Pliable
  • Tête inclinable
Réservoir d'eau
  • 120 ml et 200 ml
Voyant de vapeur
  • Oui
Bouton marche/arrêt
  • Oui

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 31,7 cm
Largeur du produit
  • 9,7 cm
Hauteur du produit
  • 8,6 cm
Poids du produit
  • 800 g
Longueur de l'emballage
  • 35 cm
Largeur de l'emballage
  • 15 cm
Hauteur de l'emballage
  • 11,3 cm
Poids de l'emballage
  • 1,17 kg

Accessoires

StyleMat
  • Oui
Gant et pochette 2 en 1
  • Oui

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 1400 W
Débit vapeur continu
  • 24 g/min
Tension
  • 220-240 V

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/STH5030