Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Parce que la maison c'est vous

Offres

Support

À propos

À proposSupport Demander un retourEnregistrez votre produitService ClientOffresInscrivez-vous et économisezMeilleures VentesParce que la maison c'est vousPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAquaPlusAspirateurs lavants sans filAquaTrioEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurPerfectCareFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000Appareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresMulticuiseurGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféMousseurs à laitCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisMachines à espresso entièrement automatiques PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
France Français (France)

Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Bleu, 100ml

STH7020/20

Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Bleu, 100ml

79,99 €
STH7020_RFT_RGB.tif
STH7020_RFT_RGB.tif
STH7020_TEC_RGB.tif
STYLE_MAT_031-BLACK.tif
STEAMER_025-WHITE.tif
OPTIMAL_TEMP_019-BLACK_16x9
RTU_30SEC_ALT_052-BLUE.jpg
DE-WRINKLING_045-BLUE.jpg
100ML_200ML_TANK_012-BLACK_16x9

Libérez le potentiel de votre garde-robe

Défroissage pratique, rapide et efficace

Tous vos vêtements sont prêts à être portés en un clin d'œil grâce au défroisseur à main Philips série 7000 prêt en 30s. Doté d'une tête réglable et d'un nez de plaque vapeur effilé, il élimine les faux plis rapidement et facilement, sous tous les angles que ce soit verticalement ou horizontalement. Le steamer est pourvu de la technologie OptimalTEMP, permettant d'éviter tout risque de brûlure, qu'importe le tissu. De plus, ce défroisseur vapeur est équipé de réservoirs d'eau amovible de 100ml assurant un défroissage en une seule fois.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 4 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID STH7020/20

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Développement durable

Emballage
  • 100 % de papier recyclé

Design

Couleur
  • Azur foncé

Pays d'origine

Pays de fabrication
  • Chine

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Défroisseur à main
Temps de chauffe
  • 30 secondes
Pliable
  • Tête orientable
Plaque vapeur
  • Métal
Système anticalcaire
  • Oui
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Capacité du réservoir d'eau
  • 100 ml
Différents niveaux de vapeur
  • 2 réglages : Éco et Max.
Défroissage vertical
  • Oui
Défroissage horizontal
  • Oui
Aucun risque de brûlure
  • Oui
Technologie OptimalTEMP
  • Oui

Gestion du calcaire

Solution anticalcaire
  • Oui

Entretien

Garantie de 2 ans
  • Oui

Pratique

Longueur du cordon
  • 2,5 m
Réservoir d'eau amovible
  • Oui
Pliable
  • Tête orientable
Réservoir d'eau
  • 100 ml
Voyant de vapeur
  • Oui
Bouton marche/arrêt
  • Oui

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 35,5 cm
Largeur du produit
  • 13 cm
Hauteur du produit
  • 14 cm
Poids du produit
  • 895 g
Longueur de l'emballage
  • 35,2 cm
Largeur de l'emballage
  • 15,1 cm
Hauteur de l'emballage
  • 15,6 cm
Poids de l'emballage
  • 1,17 kg

Accessoires

Gant
  • Oui
Pochette
  • Oui
Gant et pochette 2 en 1
  • Oui

Caractéristiques techniques

Puissance
  • 1 500 W
Débit vapeur continu
  • 28 g/min
Tension
  • 220 - 240 V
Technologie
  • Technologie OptimalTEMP

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/STH7020

Produits similaires

Voir tout
Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Blanc, 120/200ml

Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Blanc, 120/200ml

STH7030_10

  • 1500W, 28g/min débit vapeur
  • Avec tête de défroisseur réglable
  • 2 réglages vapeur: ECO et MAX
Prix de vente recommandé 84,99 €
74,99 €
Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Violet, 120/200ml

Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Violet, 120/200ml

STH7050_30

  • 1 500 W, jusqu'à 28 g/min
  • Semelle OptimalTEMP
  • Temps de chauffe de 30 secondes
99,99 €
Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Noir, 120/200ml

Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Noir, 120/200ml

STH7060_80

  • 1500W, 28g/min débit vapeur
  • Avec tête de défroisseur réglable
  • Accessoire support défroissage
99,99 €