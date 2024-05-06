Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Bleu, 100ml
STH7020/20
Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Bleu, 100ml
Libérez le potentiel de votre garde-robe
Défroissage pratique, rapide et efficace
Tous vos vêtements sont prêts à être portés en un clin d'œil grâce au défroisseur à main Philips série 7000 prêt en 30s. Doté d'une tête réglable et d'un nez de plaque vapeur effilé, il élimine les faux plis rapidement et facilement, sous tous les angles que ce soit verticalement ou horizontalement. Le steamer est pourvu de la technologie OptimalTEMP, permettant d'éviter tout risque de brûlure, qu'importe le tissu. De plus, ce défroisseur vapeur est équipé de réservoirs d'eau amovible de 100ml assurant un défroissage en une seule fois.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Développement durable
|Emballage
Design
|Couleur
Pays d'origine
|Pays de fabrication
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Temps de chauffe
|Pliable
|Plaque vapeur
|Système anticalcaire
|Réservoir d'eau amovible
|Capacité du réservoir d'eau
|Différents niveaux de vapeur
|Défroissage vertical
|Défroissage horizontal
|Aucun risque de brûlure
|Technologie OptimalTEMP
Gestion du calcaire
|Solution anticalcaire
Entretien
|Garantie de 2 ans
Pratique
|Longueur du cordon
|Réservoir d'eau amovible
|Pliable
|Réservoir d'eau
|Voyant de vapeur
|Bouton marche/arrêt
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Accessoires
|Gant
|Pochette
|Gant et pochette 2 en 1
Caractéristiques techniques
|Puissance
|Débit vapeur continu
|Tension
|Technologie
Assistance, manuel et consignes de sécurité
Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Blanc, 120/200ml
STH7030_10
- 1500W, 28g/min débit vapeur
- Avec tête de défroisseur réglable
- 2 réglages vapeur: ECO et MAX
Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Violet, 120/200ml
STH7050_30
- 1 500 W, jusqu'à 28 g/min
- Semelle OptimalTEMP
- Temps de chauffe de 30 secondes
Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Noir, 120/200ml
STH7060_80
- 1500W, 28g/min débit vapeur
- Avec tête de défroisseur réglable
- Accessoire support défroissage