Série 7000 Steamer Philips - Défroisseur à main 1500W Bleu, 100ml

Libérez le potentiel de votre garde-robe Défroissage pratique, rapide et efficace

Tous vos vêtements sont prêts à être portés en un clin d'œil grâce au défroisseur à main Philips série 7000 prêt en 30s. Doté d'une tête réglable et d'un nez de plaque vapeur effilé, il élimine les faux plis rapidement et facilement, sous tous les angles que ce soit verticalement ou horizontalement. Le steamer est pourvu de la technologie OptimalTEMP, permettant d'éviter tout risque de brûlure, qu'importe le tissu. De plus, ce défroisseur vapeur est équipé de réservoirs d'eau amovible de 100ml assurant un défroissage en une seule fois.