Philips HomeRun Kit de remplacement Série 2000 et 3000

Kit de rechange pour robots HomeRun séries 2000 et 3000 Kit de rechange d'origine

Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir vos aspirateurs-robots HomeRun séries 2000 et 3000. Le kit de rechange d'origine contient 2 filtres EPA11, 1 brosse principale et 1 brossette latérale. Compatible avec les modèles XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 et XU3110.