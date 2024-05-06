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Philips HomeRun Kit de remplacement Série 2000 et 3000

XV1433/00

Philips HomeRun Kit de remplacement Série 2000 et 3000

25,99 €
FIM_XU2000_20_MaintenaceKit_3D_1x1_SRGB
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Kit de rechange pour robots HomeRun séries 2000 et 3000

Kit de rechange d'origine

Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir vos aspirateurs-robots HomeRun séries 2000 et 3000. Le kit de rechange d'origine contient 2 filtres EPA11, 1 brosse principale et 1 brossette latérale. Compatible avec les modèles XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 et XU3110.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 49 €
undefined2 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 60 jours.
ID XV1433/00

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • Filtre : 10 cm, brosse principale : 18 cm, brossette latérale : 16 cm
Largeur du produit
  • Filtre : 4 cm, brosse principale : 4 cm, brossette latérale : 16 cm
Hauteur du produit
  • Filtre : 1 cm, brosse principale : 4 cm, brossette latérale : 3 cm
Poids du produit
  • Filtre : 0,004 kg, brosse principale : 0,06 kg, brossette latérale : 0,0056 kg
Longueur de l'emballage
  • 18,4 cm
Largeur de l'emballage
  • 7,8 cm
Hauteur de l'emballage
  • 20,4 cm
Poids de l'emballage
  • 0,27 kg

Caractéristiques techniques

Nombre dans le lot
  • 4
Batterie
  • Non

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Compatibilité

Accessoires inclus 1
  • 2 filtres EPA lavables
Accessoires inclus 2
  • 1 brosse principale
Accessoires inclus 3
  • 1 brossette latérale
Accessoires associés 1
  • XV1430/00
Accessoires associés 2
  • FC8022/04
Compatible avec
  • XU2000,XU2100,XU3000,XU3100

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Kit d'entretien d'origine pour HomeRun séries 2000 et 3000
Matériau principal
  • Plastique ABS

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/XV1433