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Philips HomeRun Kit de remplacement Série 2000 et 3000
XV1433/00
Philips HomeRun Kit de remplacement Série 2000 et 3000
25,99 €
Kit de rechange pour robots HomeRun séries 2000 et 3000
Kit de rechange d'origine
Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir vos aspirateurs-robots HomeRun séries 2000 et 3000. Le kit de rechange d'origine contient 2 filtres EPA11, 1 brosse principale et 1 brossette latérale. Compatible avec les modèles XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 et XU3110.
ID XV1433/00
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques techniques
|Nombre dans le lot
|Batterie
Pays d'origine
|Fabriqué en
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires inclus 2
|Accessoires inclus 3
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Compatible avec
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Matériau principal
Assistance, manuel et consignes de sécurité