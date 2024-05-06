Philips HomeRun Kit de remplacement Série 9000
XV1492/10
Philips HomeRun Kit de remplacement Série 9000
20,99 €
Kit de rechange d'origine pour HomeRun série 9000
Kit d'entretien trois-en-un
Tout ce qu'il vous faut pour effectuer l'entretien régulier du robot Aspiration et lavage HomeRun série 9000. Ce kit de rechange d'origine contient 1 brosse principale, 1 brossette latérale et 2 filtres.
ID XV1492/10
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques techniques
|Nombre dans le lot
|Batterie
Pays d'origine
|Fabriqué en
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires inclus 2
|Accessoires inclus 3
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
|Compatible avec
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Matériau principal
Assistance, manuel et consignes de sécurité