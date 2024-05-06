Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Parce que la maison c'est vous

Offres

Support

À propos

À proposSupport Demander un retourEnregistrez votre produitService ClientOffresInscrivez-vous et économisezMeilleures VentesParce que la maison c'est vousPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAquaPlusAspirateurs lavants sans filAquaTrioEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurPerfectCareFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000Appareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresMulticuiseurGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféMousseurs à laitCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisMachines à espresso entièrement automatiques PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
France Français (France)

Philips HomeRun Kit de remplacement Série 9000

XV1492/10

Philips HomeRun Kit de remplacement Série 9000

20,99 €
FC_2024_XV1492_10_EU9_ROW_Maintenance_Kit_PIM_1x1
FC_2024_XV1492_10_EU9_ROW_Maintenance_Kit_PIM_1x1

Kit de rechange d'origine pour HomeRun série 9000

Kit d'entretien trois-en-un

Tout ce qu'il vous faut pour effectuer l'entretien régulier du robot Aspiration et lavage HomeRun série 9000. Ce kit de rechange d'origine contient 1 brosse principale, 1 brossette latérale et 2 filtres.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €
undefined2 à 4 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID XV1492/10

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • Filtre : 10 cm, brosse principale : 18 cm, brossette latérale : 16 cm
Largeur du produit
  • Filtre : 5,5 cm, brosse principale : 4 cm, brossette latérale : 16 cm
Hauteur du produit
  • Filtre : 1 cm, brosse principale : 4 cm, brossette latérale : 3 cm
Poids du produit
  • Filtre : 0,0045 kg, brosse principale : 0,055 kg, brossette latérale : 0,0056 kg
Longueur de l'emballage
  • 18,4 cm
Largeur de l'emballage
  • 7,8 cm
Hauteur de l'emballage
  • 20,4 cm
Poids de l'emballage
  • 0,29 kg

Caractéristiques techniques

Nombre dans le lot
  • 4
Batterie
  • Non

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Compatibilité

Accessoires inclus 1
  • 2 filtres EPA lavables
Accessoires inclus 2
  • 1 brosse principale
Accessoires inclus 3
  • 1 brossette latérale
Accessoires associés 1
  • XV1491/10
Accessoires associés 2
  • XV1493/10
Accessoires associés 3
  • FC8022/04
Compatible avec
  • XU9100

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Kit d'entretien d'origine pour HomeRun série 9000
Matériau principal
  • Plastique ABS

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/XV1492