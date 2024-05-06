Accessoire Aspirateur robot Philips - Nettoyant pour sols 1x250ml
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Accessoire Aspirateur robot Philips - Nettoyant pour sols 1x250ml
Nettoyant pour sols concentré pour robots HomeRun.
Un sol propre facilement
Le nettoyant pour sols ultra-performant Philips élimine facilement et efficacement la graisse, les taches collantes et les saletés. Compatible avec les modèles de robot aspirateur Philips HomeRun séries 5000 et 9000. Le bouchon doseur inclus permet de bien mesurer le produit. La formule de la solution est respectueuse des animaux et adaptée à toute la famille dans des conditions d'utilisation normales. La formule du nettoyant pour aspirateur robot pour sols est biodégradable à 98%*.
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
|Contenance nette de liquide
Caractéristiques techniques
|Nombre dans le lot
|Batterie
Pays d'origine
|Fabriqué en
Compatibilité
|Accessoires inclus 1
|Accessoires associés 1
|Accessoires associés 2
|Accessoires associés 3
|Compatible avec
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Matériau principal
Assistance, manuel et consignes de sécurité