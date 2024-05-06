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Accessoire Aspirateur robot Philips - Nettoyant pour sols 1x250ml

XV1493/10

Accessoire Aspirateur robot Philips - Nettoyant pour sols 1x250ml

15,99 €
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Nettoyant pour sols concentré pour robots HomeRun.

Un sol propre facilement

Le nettoyant pour sols ultra-performant Philips élimine facilement et efficacement la graisse, les taches collantes et les saletés. Compatible avec les modèles de robot aspirateur Philips HomeRun séries 5000 et 9000. Le bouchon doseur inclus permet de bien mesurer le produit. La formule de la solution est respectueuse des animaux et adaptée à toute la famille dans des conditions d'utilisation normales. La formule du nettoyant pour aspirateur robot pour sols est biodégradable à 98%*.

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undefined2 ans de garantie et retours sous 30 jours
ID XV1493/10

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 6,1 cm
Largeur du produit
  • 3,9 cm
Hauteur du produit
  • 17 cm
Poids du produit
  • 0,28 kg
Longueur de l'emballage
  • 6,1 cm
Largeur de l'emballage
  • 3,9 cm
Hauteur de l'emballage
  • 17 cm
Poids de l'emballage
  • 0,28 kg
Contenance nette de liquide
  • 250 ml

Caractéristiques techniques

Nombre dans le lot
  • 1
Batterie
  • Non

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Allemagne

Compatibilité

Accessoires inclus 1
  • 1 nettoyant pour sols
Accessoires associés 1
  • XV1491/10
Accessoires associés 2
  • XV1492/10
Accessoires associés 3
  • FC8022/04
Compatible avec
  • XU9100, XU5000, XU5100

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Nettoyant pour sols concentré pour aspirateurs-robots HomeRun
Matériau principal
  • Plastique ABS

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/XV1493