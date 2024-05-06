Accessoire Aspirateur robot Philips - Nettoyant pour sols 1x250ml

Nettoyant pour sols concentré pour robots HomeRun. Un sol propre facilement

Le nettoyant pour sols ultra-performant Philips élimine facilement et efficacement la graisse, les taches collantes et les saletés. Compatible avec les modèles de robot aspirateur Philips HomeRun séries 5000 et 9000. Le bouchon doseur inclus permet de bien mesurer le produit. La formule de la solution est respectueuse des animaux et adaptée à toute la famille dans des conditions d'utilisation normales. La formule du nettoyant pour aspirateur robot pour sols est biodégradable à 98%*.