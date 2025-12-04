Machines à Café | Philips Home

Machines semi-automatiques Philips : libérez le barista qui est en vous

Préparer un café digne d'un barista chez vous n'a jamais été aussi simple. Libèrez le barista qui sommeille en vous avec notre gamme de machines à café semi-automatiques Philips. Laissez-vous envoûter par un espresso fraîchement préparé aux arômes riches avec cette machine à café grain. Découvrez le plaisir de faire vous-même votre café avec la machine expresso manuelle Barista Brew de Philips, conçue pour permettre aux vrais amateurs et amatrices de café d'améliorer leur savoir-faire à chaque tasse.

