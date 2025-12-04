Machines à Café | Philips Home
Choisissez vos accessoires
Entretien machine Détratrant cafetière Philips Saeco bouteille x1
CA6700_10
- Correspond à la référence CA6700/00
- 1 cycle de détartrage
- Prolongez la durée de vie de la machine
Entretien machine Détratrant cafetière Philips Saeco bouteilles x2
CA6700_22
- Correspond à la référence CA6701/00
- 2 cycles de détartrage
- Prolongez la durée de vie de la machine
Entretien machine Pastille dégraissante Philips Saeco pastilles x6
CA6704_10
- Correspond à la référence CA6704/60
- Pour 6 utilisations mensuelles
- Prolongez la durée de vie de la machine
Entretien machine Nettoyant cafetière Philips Saeco Circuit lait x6
CA6705_10
- Correspond à la référence CA6705/60
- Pour 6 utilisations mensuelles
- Prolongez la durée de vie de la machine
Entretien machine Filtre cafetière Philips Saeco Aquaclean x2
CA6903_22
- CA6903/01
- Pas de détartrage jusqu'à 5 000 tasses*
- Prolongez la durée de vie de la machine
Entretien machine Filtre cafetière Philips Saeco Aquaclean x1
CA6903_10
- CA6903/00
- Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*
- Prolongez la durée de vie de la machine
Circuit de lait LatteGo
CA6708_10
- Carafe à lait en 2 pièces, sans tubes
- Une mousse de lait onctueuse
- Comp. lave-vaisselle, facile à nettoyer
Entretien machine Détartrant machine à café L'Or Barista, 1x250ml
CA6530_00
- 2 cycles de détartrage
- Prolongez la durée de vie de la machine
- Améliore le goût du café
Milk Twister Mousseur à lait - Noir
CA6500_63
- Revêtement antiadhésif
- Pour 120 ml de lait
- Convient à 2 cappuccinos
Machine espresso entièrement auto. Groupe café
CP2015_01
- Entièrement amovible, nettoyage facile
- Rincez et graissez régulièrement
- Incompatible lave-vaisselle
Machine espresso entièrement automatique Réservoir d'eau
CP0989_06
- Argent/noir
- Incompatible lave-vaisselle
Entretien machine Détartrant machine à café Philips Senseo, 1x250ml
CA6520_00
- pour machines à café SENSEO®
- réduit le calcaire
- Pour un détartrage facile
Découvrez nos autres produits
