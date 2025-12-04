Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Offres

Service Client

À propos

À proposService ClientOffresSoldes d'hiver PhilipsPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAquaPlusAspirateurs lavants sans filAquaTrioEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurPerfectCareFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000Appareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresMulti-Cuiseurs Grils et grilles-painMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféMousseurs à laitCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisMachines à espresso entièrement automatiques PhilipsLatteGo
France Français (France)
Soldes d'hiver Philips ! J'en profite

Machines à Café | Philips Home

Machines à café Philips

Un monde de café à portée de main, chez vous

Découvrez notre gamme de machines à café et trouvez la façon idéale de savourer votre café préféré.

Cinq machines à café Philips, préparant latte, espresso, café. Mis en évidence : paramètres personnalisés, écran tactile intuitif et mousseur à lait intégré.
60 ans d&apos;expérience dans le café

60 ans d'expérience dans le café

Plus de 5000 brevets individuels, créés par des experts du café

Garantie 2 ans et retours sous 30 jours

Garantie 2 ans et retours sous 30 jours

Garantie étendue et retours possibles sous 30 jours

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite - sans minimum d'achat

Payez plus tard

Payez plus tard

Payez jusqu'à 30 jours plus tard avec Klarna

Découvrez nos machines à café

Machines à espresso entièrement automatiques Philips

Machines à espresso entièrement automatiques Philips

Machines à Espresso Automatiques Saeco

Machines à Espresso Automatiques Saeco

Machine à Espresso Semi-automatique Philips

Machine à Espresso Semi-automatique Philips

Machine à Café Baristina

Machine à Café Baristina

Machines à café à dosettes SENSEO®

Machines à café à dosettes SENSEO®

Cafetières filtres

Cafetières filtres

Machines à café L'OR Barista

Machines à café L'OR Barista

Mousseurs à lait

Mousseurs à lait

Votre café, comme vous l'aimez

Sublimez votre expérience café à la maison

Tous vos cafés préférés à portée de main avec notre gamme de machines à café

L'avis de nos utilisateurs

Choisissez vos accessoires

Entretien machine Détratrant cafetière Philips Saeco bouteille x1

Entretien machine Détratrant cafetière Philips Saeco bouteille x1

CA6700_10

  • Correspond à la référence CA6700/00
  • 1 cycle de détartrage
  • Prolongez la durée de vie de la machine
7,99 €
Entretien machine Détratrant cafetière Philips Saeco bouteilles x2

Entretien machine Détratrant cafetière Philips Saeco bouteilles x2

CA6700_22

  • Correspond à la référence CA6701/00
  • 2 cycles de détartrage
  • Prolongez la durée de vie de la machine
productSummary.rrPrice 11,99 €
9,29 €
Entretien machine Pastille dégraissante Philips Saeco pastilles x6

Entretien machine Pastille dégraissante Philips Saeco pastilles x6

CA6704_10

  • Correspond à la référence CA6704/60
  • Pour 6 utilisations mensuelles
  • Prolongez la durée de vie de la machine
productSummary.rrPrice 5,99 €
4,99 €
Entretien machine Nettoyant cafetière Philips Saeco Circuit lait x6

Entretien machine Nettoyant cafetière Philips Saeco Circuit lait x6

CA6705_10

  • Correspond à la référence CA6705/60
  • Pour 6 utilisations mensuelles
  • Prolongez la durée de vie de la machine
productSummary.rrPrice 9,99 €
8,49 €
Entretien machine Filtre cafetière Philips Saeco Aquaclean x2

Entretien machine Filtre cafetière Philips Saeco Aquaclean x2

CA6903_22

  • CA6903/01
  • Pas de détartrage jusqu'à 5 000 tasses*
  • Prolongez la durée de vie de la machine
productSummary.rrPrice 27,99 €
17,99 €
Entretien machine Filtre cafetière Philips Saeco Aquaclean x1

Entretien machine Filtre cafetière Philips Saeco Aquaclean x1

CA6903_10

  • CA6903/00
  • Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*
  • Prolongez la durée de vie de la machine
productSummary.rrPrice 14,99 €
9,49 €
Circuit de lait LatteGo

Circuit de lait LatteGo

CA6708_10

  • Carafe à lait en 2 pièces, sans tubes
  • Une mousse de lait onctueuse
  • Comp. lave-vaisselle, facile à nettoyer
34,99 €
Entretien machine Détartrant machine à café L'Or Barista, 1x250ml

Entretien machine Détartrant machine à café L'Or Barista, 1x250ml

CA6530_00

  • 2 cycles de détartrage
  • Prolongez la durée de vie de la machine
  • Améliore le goût du café
8,99 €
Milk Twister Mousseur à lait - Noir

Milk Twister Mousseur à lait - Noir

CA6500_63

  • Revêtement antiadhésif
  • Pour 120 ml de lait
  • Convient à 2 cappuccinos
79,99 €
Machine espresso entièrement auto. Groupe café

Machine espresso entièrement auto. Groupe café

CP2015_01

  • Entièrement amovible, nettoyage facile
  • Rincez et graissez régulièrement
  • Incompatible lave-vaisselle
59,99 €
Machine espresso entièrement automatique Réservoir d'eau

Machine espresso entièrement automatique Réservoir d'eau

CP0989_06

  • Argent/noir
  • Incompatible lave-vaisselle
44,99 €
Verseuse isotherme

Verseuse isotherme

CRP729_01

  • Système Grind & Brew
  • Noir/Métal
39,99 €
Verseuse

Verseuse

CP9948_01

  • Système Grind & Brew
  • Noir
  • Mélangeur d'arômes
25,99 €
Entretien machine Détartrant machine à café Philips Senseo, 1x250ml

Entretien machine Détartrant machine à café Philips Senseo, 1x250ml

CA6520_00

  • pour machines à café SENSEO®
  • réduit le calcaire
  • Pour un détartrage facile
productSummary.rrPrice 6,99 €
5,99 €


Découvrez nos autres produits
 

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite - sans minimum d'achat

Payez plus tard

Payez plus tard

Payez jusqu'à 30 jours plus tard avec Klarna

Émissions compensées

Émissions compensées

Nous compensons toutes les émissions CO2 des livraisons de notre boutique Philips.

undefined

Pour ceux qui font d'une maison un chez soi

Conception d'appareils électroménagers pour votre maison, tout en prenant soin de notre planète